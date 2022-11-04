Соосновательница Copyblogger Соня Симоне составила рецепт хорошей истории, которой хочется поделиться.

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Материал издания «Идеономика».

Вы много раз видели наши истории о том, как рассказать потрясающую маркетинговую историю. Почему? Потому что истории имеют фундаментальное значение в общении, а овладение искусством продажи историй является неотъемлемой частью обучения тому, как стать писателем-фрилансером.

Что такое маркетинговая история?

Когда вы рассказываете правильную историю, вы можете привлечь внимание, развлечь, просветить и убедить… и всё это за несколько минут.

Маркетинговые истории запоминаются, и ими хочется делиться – это два наиболее важных аспекта самого лучшего контента, который поможет вам зарабатывать в интернете. С контент-маркетингом ваши истории становятся слишком ценными, чтобы их пропускать.

Маркетинговая история, которую вы рассказываете с гордостью

Итак, все мы согласны, что истории имеют значение… но как их рассказать? Что, в частности, делает маркетинговую историю хорошей? Вот пять важнейших компонентов таких историй и то, как они впишутся в ваш бизнес-блог.

Начнем, как в любой хорошей истории, с героя…

1. Вам нужен герой

Все хорошие истории — это истории о ком-то (даже если этот кто-то профессиональный монстр или говорящая игрушка).

Самая большая ошибка предпринимателей состоит в том, что они думают: главный герой истории — это их бизнес.

Подобное распространено во многих рекламах, основанных на незащищенности («купите нашу зубную пасту, или вы умрете без друзей и в одиночестве»), но это создает меркантильное, а потому и легко игнорируемое маркетинговое сообщение.

Чтобы рассказать убедительную историю, героем должен стать ваш клиент.

А что определяет героя? Герой истории — это тот, кто по ходу сюжета превращается из обычного человека в кого-то экстраординарного.

Другими словами …

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2. Маркетинговой истории нужна цель

Хороший бизнес связан с решением проблем клиентов. Иначе говоря, хорошие бизнес-идеи учитывают трансформацию клиентов.

Вам нужно понять, где находится покупатель-герой сегодня и куда он хочет двигаться. Каких преобразований он добивается? Хочет ли он изменений в состоянии здоровья, отношениях, деньгах, карьере?

Как он будет выглядеть физически, когда произойдет трансформация?

Что сможет сделать из того, что не может сделать сейчас?

Приобретет ли что-то, чего сейчас у него нет?

Как изменятся его убеждения?

Какие новые связи или отношения у него появятся?

Кем он будет?

Пока вы не поймете цель своего героя-покупателя, у вас не будет маркетинговой истории, у вас будет просто набор эпизодов.

3. Вам нужно препятствие

Если бы трансформация была легкой, клиент не нуждался бы в вашем бизнесе.

Именно препятствия делают маркетинговые истории интересными. Разрыв между тем, где находится ваш герой сегодня, и тем, куда он хочет попасть, является основой вашей захватывающей истории.

Часто на пути к победе существуют внешние препятствия, но самые интересные из них почти всегда внутренние, например, синдром самозванца, с которым и вы можете столкнуться, когда учитесь зарабатывать деньги как писатель-фрилансер.

Что мешает вашему герою-покупателю достичь своей цели? Какие внешние преграды стоят на его пути?

Что еще более важно, какие эмоциональные и психологические препятствия он сам создал? Какие внутренние ограничения он должен преодолеть, чтобы достичь своей заветной цели?

4. Вашей маркетинговой истории нужен наставник

Если клиент – герой, что остается вам и вашему бизнесу?

Если клиент – Люк Скайуокер, вы – Оби-Ван Кеноби. Вы мудрый наставник, который может предоставить необходимую информацию и инструменты, позволяющие герою достичь своей цели.

Как отмечает Джона Сакс в своей интересной книге «Победа в сюжетных войнах», одно из различий между воодушевляющим маркетинговым сообщением и старомодной рекламой зубной пасты, опирающейся на незащищенность, заключается в том, что вы подчеркиваете, что путешествие героя является результатом его собственных усилий и работы.

Ваш бизнес существует не для того, чтобы сорваться и решить за клиента все его проблемы. Это сделало бы его инфантильным, что, в конечном счете, плохо со всех сторон. (Работать с толпой невротичных клиентов-нытиков – так себе удовольствие).

Ваш бизнес существует, чтобы направлять, инструктировать, наставлять и помогать.

5. Вам нужна мораль

Когда рассказываете маркетинговую историю, четко излагайте ее мораль.

Используйте маркетинговые истории, чтобы показать людям, похожим на вашего клиента-героя, как преодолевать препятствия и достигать своих целей.

Покажите, как ваша компания может наставлять и направлять клиентов, чтобы они стали лучшей версией себя. Покажите, как клиенты могут преодолеть внешние и внутренние препятствия, чтобы получить то, что они ищут. Но затем вернитесь назад и проговорите. Сообщите своей аудитории, что им следует делать дальше или какой главный вывод они должны извлечь.

Наиболее искусные и сложные истории оставляют читателям возможность самим выяснить мораль. Но аудитория этих историй не ищет их в море всякой всячины, которым является открытая сеть.

Не бойтесь проговаривать. Будьте понятны и прямолинейны. Доходчивость – это золото.

Бонус: вашим маркетинговым историям нужна правда

Есть еще один элемент вашего набора маркетинговых инструментов, который полезен как никогда.

В эпоху исключительной цифровой прозрачности вы можете добиться потрясающих результатов, если будете придерживаться безупречной маркетинговой этики и говорить правду.

«[Копирайтер XIX века] Джон Пауэрс дал всё, что нам действительно нужно было знать. Быть интересными. Говорить правду. И если вы не можете сказать правду, измените то, что вы делаете. Другими словами, живите правдой», – Джона Сакс, «Победа в сюжетных войнах».

Это требует мужества, и обретение этого мужества может стать чем-то вроде вашего собственного героического путешествия.

Чем честнее будет ваше отношение к своему бизнесу, к тем, кому вы служите, к проблемам, которые вы решаете, тем больше лояльности вы получите.

Каждой истории нужна искра чего-то замечательного, чтобы ее можно было запомнить и поделиться. И в мире, в котором мы живем сегодня, честность может быть одним из самых замечательных элементов маркетинговой истории.