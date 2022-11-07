Маркетинг
Маша Цепелева

СДЭК начнёт продавать рекламу на экранах в своих пунктах выдачи Статьи редакции

Её протестировали «Тинькофф», Tele2, «Яндекс Бизнес» и «Дом.ру».

  • СДЭК будет размещать рекламу сторонних компаний на экранах в собственных пунктах выдачи заказов, рассказал «Ведомостям» руководитель продукта «СДЭК Media» Игорь Рязанов.
  • Компания ведёт переговоры с крупными рекламными компаниями — АДВ и агентством Media Instinct Group. Сколько будет стоить размещение и от чего зависеть цена, в компании не уточнили.
  • Экраны для рекламы установлены в более чем 3000 пунктах выдачи из 3500, а до конца 2022 года появятся в 99% пунктов. СДЭК тестировал рекламу с Tele2, «Тинькофф Кассой», «Яндекс Бизнесом» и «Дом.ру» в июле 2022 года.
  • В июле – сентябре выручка рекламного подразделения «СДЭК Media» составила 80 млн рублей. К 2025 году её планируют увеличить до 7% от всей выручки СДЭК, говорит Рязанов. По собственным данным, выручка группы в 2021 году составила более 39 млрд рублей. По данным «Конур Фокуса», выручка ООО «СДЭК Глобал» в 2021 году составила 21,8 млрд рублей, чистая прибыль — 1,2 млрд рублей.
  • Выход на рынок рекламы внутри помещений — «часть глобальной стратегии диверсификации бизнеса компании». Она выстраивает торговую экосистему с сервисом онлайн-оплаты «СДЭК Pay», маркетплейсом по доставке товаров западных брендов «CDEK.Shopping» и других.
  • В 2019 году рекламу в отделениях запустила «Почта России». К 2022 году установлено 6500 экранов, отметил руководитель рекламного бизнеса «Почты России» Сергей Ефимов. Он добавил, что такая форма продвижения востребована, но отказался раскрыть выручку.

#новость #сдэк

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24 комментария
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 Вадим Д.

Утекающие перс. данные тоже можно там крутить. Под девизом: найди себя и получи стикер на посылку в подарок!

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Научный дебаркадер

И реклама должна быть обязательно со звуком!! Так лучше будет.

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Прн

Стикер с надписью "Лох" тогда уж)

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Андрей Цветков

"Мамонт"

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Дарья

и кредит в придачу

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Алеоп

Кстати, если медленно работать, будут очереди и можно показать больше рекламы.

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segamega

загляните к нам в отдел кадров пожалуйста

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Бублик

И глушилки поставить, чтобы не в соцсеточки пялились, а в рекламу.

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Funpepper

вот у них подгорит когда все экраны выкупят деловые линии

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BLVCK SQUARE

не подгорит, СДЕК сам почти нихуя не возит

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Nikolay Kenig

Только вчера думал про наше московское метро и как не хватает в нем красок.
Посему бы стены и потолки не закрыть тв панелями и крутить по ним хотябы рекламу

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Михаил Сметанников

И вход в метро после обязательно просмотра 15 сек ролика на турникете)

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Деда Миша
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Сергей Исаков

Печально. Это получается стимул не спешить обслужить клиента — пусть почилит немного, рекламку посмотрит

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Авиационный пистолет

Ещё пускай кофе возьмёт в нашем кофе-сам-себе-на-вынос автомате и оформит подписку в нашем СуперСдэкАппе на кэшбеки от партнёров. И лотерейным билет пускай купит.

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Den

Можно еще массажное кресло поставить, предлагать конфетки и журналы

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Андрей

Так давно уже крутят

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Бухой Пикачу

Наш пунк СДЭК это сраная конура в сыром подвале, туда только с закрытыми глазами захожу

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Игорь Славский

Удивительно как они ещё не додумались на квитанциях рекламу размещать. А звуковая реклама при звонке в службу поддержки - вообще золотое дно!))

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Daniil Levi

Для просмотра рекламы нужно будет показать паспорт или слить данные паспорта для СДЭК ID ? Или для возможности ее не смотреть?

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Ха Ха

Подписка без рекламы будет?

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Артур Мороз

Свои же сервисы скорее всего рекламировать и будут, как это озон делает

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Александр Ларин

А за 8$ вас обслужит синяя Галочка

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Alexey QuQu

Мертворожденная идея, принесет копейки

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