СДЭК начнёт продавать рекламу на экранах в своих пунктах выдачи Статьи редакции
Её протестировали «Тинькофф», Tele2, «Яндекс Бизнес» и «Дом.ру».
- СДЭК будет размещать рекламу сторонних компаний на экранах в собственных пунктах выдачи заказов, рассказал «Ведомостям» руководитель продукта «СДЭК Media» Игорь Рязанов.
- Компания ведёт переговоры с крупными рекламными компаниями — АДВ и агентством Media Instinct Group. Сколько будет стоить размещение и от чего зависеть цена, в компании не уточнили.
- Экраны для рекламы установлены в более чем 3000 пунктах выдачи из 3500, а до конца 2022 года появятся в 99% пунктов. СДЭК тестировал рекламу с Tele2, «Тинькофф Кассой», «Яндекс Бизнесом» и «Дом.ру» в июле 2022 года.
- В июле – сентябре выручка рекламного подразделения «СДЭК Media» составила 80 млн рублей. К 2025 году её планируют увеличить до 7% от всей выручки СДЭК, говорит Рязанов. По собственным данным, выручка группы в 2021 году составила более 39 млрд рублей. По данным «Конур Фокуса», выручка ООО «СДЭК Глобал» в 2021 году составила 21,8 млрд рублей, чистая прибыль — 1,2 млрд рублей.
- Выход на рынок рекламы внутри помещений — «часть глобальной стратегии диверсификации бизнеса компании». Она выстраивает торговую экосистему с сервисом онлайн-оплаты «СДЭК Pay», маркетплейсом по доставке товаров западных брендов «CDEK.Shopping» и других.
- В 2019 году рекламу в отделениях запустила «Почта России». К 2022 году установлено 6500 экранов, отметил руководитель рекламного бизнеса «Почты России» Сергей Ефимов. Он добавил, что такая форма продвижения востребована, но отказался раскрыть выручку.
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Утекающие перс. данные тоже можно там крутить. Под девизом: найди себя и получи стикер на посылку в подарок!
И реклама должна быть обязательно со звуком!! Так лучше будет.
Стикер с надписью "Лох" тогда уж)
"Мамонт"
и кредит в придачу
Кстати, если медленно работать, будут очереди и можно показать больше рекламы.
загляните к нам в отдел кадров пожалуйста
И глушилки поставить, чтобы не в соцсеточки пялились, а в рекламу.
вот у них подгорит когда все экраны выкупят деловые линии
не подгорит, СДЕК сам почти нихуя не возит
Только вчера думал про наше московское метро и как не хватает в нем красок.
Посему бы стены и потолки не закрыть тв панелями и крутить по ним хотябы рекламу
И вход в метро после обязательно просмотра 15 сек ролика на турникете)
Печально. Это получается стимул не спешить обслужить клиента — пусть почилит немного, рекламку посмотрит
Ещё пускай кофе возьмёт в нашем кофе-сам-себе-на-вынос автомате и оформит подписку в нашем СуперСдэкАппе на кэшбеки от партнёров. И лотерейным билет пускай купит.
Можно еще массажное кресло поставить, предлагать конфетки и журналы
Так давно уже крутят
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Наш пунк СДЭК это сраная конура в сыром подвале, туда только с закрытыми глазами захожу
Удивительно как они ещё не додумались на квитанциях рекламу размещать. А звуковая реклама при звонке в службу поддержки - вообще золотое дно!))
Для просмотра рекламы нужно будет показать паспорт или слить данные паспорта для СДЭК ID ? Или для возможности ее не смотреть?
Подписка без рекламы будет?
Свои же сервисы скорее всего рекламировать и будут, как это озон делает
А за 8$ вас обслужит синяя Галочка
Мертворожденная идея, принесет копейки