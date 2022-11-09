Маркетинг
Полина Лааксо

«Яндекс» запустил игру «Плюс Сити» — за строительство города дают баллы, которые можно потратить в сервисах компании Статьи редакции

Например, на такси или заказы из «Яндекс Лавки».

  • «Яндекс» представил мобильную игру «Плюс Сити»: в ней пользователи строят виртуальный город. Пока в игре 45 уровней, но разработчики будут добавлять новые.

  • Чтобы покупать здания и предметы и завершать уровни, нужны монеты. Для этого придётся проходить квесты и мини-игры, а также выполнять задания в сервисах компании — например, смотреть фильмы, слушать музыку, делать заказы на «Яндекс Маркете». За каждый пройденный уровень подписчик «Плюса» получает 100 монет, остальные — 50.
  • Для прохождения заданий также нужна «энергия». У подписчиков «Плюса» будет восемь единиц энергии, у других — пять. Её показатели полностью восстанавливаются за 20 минут.
  • Развитие городка приносит баллы «Плюса» — их можно потратить в «Яндекс Go», а также на покупки в других приложениях компании — «Еде», «Лавке», «Маркете», «Музыке», «Кинопоиске» и «Заправках». За «прокачку» уровня здания, например, дают от трёх до десяти баллов. Если выполнять много заданий в день, «точно получится заработать на поездку, заказ еды или небольшую покупку на "Маркете"», пояснили в компании.
  • Пока скачать игру можно только в Google Play — бесплатно. Быть для этого подписчиком «Плюса» необязательно, но копить баллы и тратить их будет нельзя. В будущем «Плюс Сити» также опубликуют в App Store.

#яндекс #новость

3121 просмотров
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53 комментария
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 Roman Moskovskiy

От такого релиза аж такси умерло

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ЯжПрограммист

еБалы сейчас как полетят во все стороны

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1 комментарий
Anton Fix

Сделать qr-код на мобильной версии сайта, но не поставить ссылки на кнопки, вы это серьезно?)
И чем же этот qr сканировать, если он открыт на телефоне, который это мог бы сделать?)

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Сергей Коновалов

Зеркало и фронтальная камера! %D

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6 комментариев
Alex Anselm Melnikoff

первый этап квеста. в конце останется кто-то один

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Деда Миша

Ебать, так эта штука еще и не версткой сделана) Тупо картинку с макета влепили) И так сойдет
если увеличивать масштаб, то он станет размываться и поедет
https://avatars.mds.yandex.net/get-media-infra/3752625/13af5dd5-f370-4b21-99ab-1671ce3ae214/universal-card-x1

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1 комментарий
Sergey Tischenko

Можно со скриншота распознать)

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Leonidas

Принтскрин и поиск через Гугл Объектив. :) Камон, это же продукт яндекса, тут без нормальных сервисов никак.

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Невкусно и грустно

Могли бы просто однорукого бандита добавить, зачем эти пляски с какими-то там уровнями

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Вадим Д.

Если выполнять много заданий в день – можно 3,14здов от начальства получить и жить потом на "заработанные" монетки.

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Алеоп

Реклама без пометки реклама

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Полина Лааксо
Автор

реклама выходит в сообществе «Промо» — этим занимается коммерческий отдел «Комитета». наша редакция берет в работу только те инфоповоды, которые сама считает интересными :—)

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1 комментарий
Андрей Епифанов

я на это время тратить конечно же не буду

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Regies Linkas

"... не доступно на вашем устройстве..." мда

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морда наглая

Апрегрейдиться, отец, пора. Пора.

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TigrAn

Это получается, чтоб получить монеты для строительства, нужно потратить реальные деньги, для того, чтоб в итоге получить бонусы

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морда наглая

Все по учебнику! Play2earn в чистом виде.

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Владимир К

Так там вроде не обязательно же что-то покупать, можно просто мини игры и квесты проходить, как я понял.

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2 комментария
Специализированный жар

+10% к стоимости

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Деда Миша

+20% к стоимости
10% откат баллами плюса

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Михаил Анюков

Если на игре можно фармить баллы, то в такое мы играем

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Vitaly Ya

Зачем компании делают эти убивалки времени не понимаю. Визуального удовольствия как от обычной игры никакого, а значит и вовлечение сомнительное.

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Михаил Анюков

Гляньте, сколько людей в метро и электричках сидят и пялят в убивалки времени, здесь визуал явно лучше, чем у большинства примитивных игр

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lakoros

Эти "три в ряд" практически самый популярный и доходный жанр в мобилках.

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Цкуро Бесцветный

Метавселенную что ли свою мутят?

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Protein Wars

....... ага, с неработающим такси, сливом персональных данных и кидаловом на Я.Маркете.

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Protein Wars

только вчера с "плюсом" попрощался

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Михаил Желтухин

тоже на мульти по-тихому перевели?

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5 комментариев
морда наглая

Так, я пошел скачивать там или что щас делают.

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Пётр Агеев

там в нее играть придётся

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1 комментарий
николай

МММ?

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морда наглая

Нахалюга!!! Это же Play2earn!!! Это новая философия!!! Как не стыдно 😾

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fyp

Все равно не замоете свой косяк с Яндекс таки. Я чутбв аэропорт не опоздал

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Алеоп

Тот случай, когда заревел в голос, что у тебя айфон

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Sergey Stepankin

опять скачивание с аккаунтом "не из россии" недоступно

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lakoros

Игра похожа на альфу. Звуков нет, настроек нет, игровое окно крохотное, анимация управления предметами невнятная. Обучение плохое. Истории или сюжета нет. Зато сразу показали что нужно будет добывать валюту и энергию.

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