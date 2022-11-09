«Яндекс» запустил игру «Плюс Сити» — за строительство города дают баллы, которые можно потратить в сервисах компании Статьи редакции
Например, на такси или заказы из «Яндекс Лавки».
«Яндекс» представил мобильную игру «Плюс Сити»: в ней пользователи строят виртуальный город. Пока в игре 45 уровней, но разработчики будут добавлять новые.
- Чтобы покупать здания и предметы и завершать уровни, нужны монеты. Для этого придётся проходить квесты и мини-игры, а также выполнять задания в сервисах компании — например, смотреть фильмы, слушать музыку, делать заказы на «Яндекс Маркете». За каждый пройденный уровень подписчик «Плюса» получает 100 монет, остальные — 50.
- Для прохождения заданий также нужна «энергия». У подписчиков «Плюса» будет восемь единиц энергии, у других — пять. Её показатели полностью восстанавливаются за 20 минут.
- Развитие городка приносит баллы «Плюса» — их можно потратить в «Яндекс Go», а также на покупки в других приложениях компании — «Еде», «Лавке», «Маркете», «Музыке», «Кинопоиске» и «Заправках». За «прокачку» уровня здания, например, дают от трёх до десяти баллов. Если выполнять много заданий в день, «точно получится заработать на поездку, заказ еды или небольшую покупку на "Маркете"», пояснили в компании.
- Пока скачать игру можно только в Google Play — бесплатно. Быть для этого подписчиком «Плюса» необязательно, но копить баллы и тратить их будет нельзя. В будущем «Плюс Сити» также опубликуют в App Store.
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От такого релиза аж такси умерло
еБалы сейчас как полетят во все стороны
Сделать qr-код на мобильной версии сайта, но не поставить ссылки на кнопки, вы это серьезно?)
И чем же этот qr сканировать, если он открыт на телефоне, который это мог бы сделать?)
Зеркало и фронтальная камера! %D
первый этап квеста. в конце останется кто-то один
Ебать, так эта штука еще и не версткой сделана) Тупо картинку с макета влепили) И так сойдет
если увеличивать масштаб, то он станет размываться и поедет
https://avatars.mds.yandex.net/get-media-infra/3752625/13af5dd5-f370-4b21-99ab-1671ce3ae214/universal-card-x1
Можно со скриншота распознать)
Принтскрин и поиск через Гугл Объектив. :) Камон, это же продукт яндекса, тут без нормальных сервисов никак.
Могли бы просто однорукого бандита добавить, зачем эти пляски с какими-то там уровнями
Если выполнять много заданий в день – можно 3,14здов от начальства получить и жить потом на "заработанные" монетки.
Реклама без пометки реклама
реклама выходит в сообществе «Промо» — этим занимается коммерческий отдел «Комитета». наша редакция берет в работу только те инфоповоды, которые сама считает интересными :—)
я на это время тратить конечно же не буду
"... не доступно на вашем устройстве..." мда
Апрегрейдиться, отец, пора. Пора.
Это получается, чтоб получить монеты для строительства, нужно потратить реальные деньги, для того, чтоб в итоге получить бонусы
Все по учебнику! Play2earn в чистом виде.
Так там вроде не обязательно же что-то покупать, можно просто мини игры и квесты проходить, как я понял.
+10% к стоимости
+20% к стоимости
10% откат баллами плюса
Если на игре можно фармить баллы, то в такое мы играем
Зачем компании делают эти убивалки времени не понимаю. Визуального удовольствия как от обычной игры никакого, а значит и вовлечение сомнительное.
Гляньте, сколько людей в метро и электричках сидят и пялят в убивалки времени, здесь визуал явно лучше, чем у большинства примитивных игр
Эти "три в ряд" практически самый популярный и доходный жанр в мобилках.
Метавселенную что ли свою мутят?
....... ага, с неработающим такси, сливом персональных данных и кидаловом на Я.Маркете.
только вчера с "плюсом" попрощался
тоже на мульти по-тихому перевели?
Так, я пошел скачивать там или что щас делают.
там в нее играть придётся
МММ?
Нахалюга!!! Это же Play2earn!!! Это новая философия!!! Как не стыдно 😾
Все равно не замоете свой косяк с Яндекс таки. Я чутбв аэропорт не опоздал
Тот случай, когда заревел в голос, что у тебя айфон
опять скачивание с аккаунтом "не из россии" недоступно
Игра похожа на альфу. Звуков нет, настроек нет, игровое окно крохотное, анимация управления предметами невнятная. Обучение плохое. Истории или сюжета нет. Зато сразу показали что нужно будет добывать валюту и энергию.