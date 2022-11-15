Microsoft выпустила традиционный «уродливый» рождественский свитер — его «героем» стал «Скрепыш» Статьи редакции
Компания выпускает стилизованные под свои продукты вещи пятый год подряд.
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- В 2021 году часть выручки от продажи «уродливых» свитеров пожертвовали компании AbleGamers, помогающей геймерам с ограниченными возможностями. В 2022-м все вырученные средства и дополнительно $100 тысяч от самой Microsoft направят в фонд College Success Foundation, который помогает малообеспеченным получить доступ к образованию в колледже.
- Виртуальный помощник «Скрепыш» был одним из почти 250 различных персонажей, разработанных для Microsoft Bob — проекта альтернативного интерфейса для Windows, над которым компания работала в 1995 году. В итоге в Office 97 оставили только девять виртуальных помощников, а в 2001 году в Office XP Microsoft отказалась от «Скрепыша».
- Microsoft выпускает «уродливые» рождественские свитеры с 2018 года, с 2020-го компания передаёт вырученные деньги на благотворительность.
Как же хочется чтобы кто-то пригласил меня на Новый год 🎄
Я бы свой свитер надел.
Гавно вопрос. Будешь в Краснодаре на НГ - свистни. И приглашу, и налью, а может и чего смешного в папиросу приколотим
Чёт далековато ))
Спасибо ☺️
стесняюсь спросить с оленями)
Без оленей, но такой классический новогодний, нарядный.
Я его на Новый год надеваю.
Только вот некуда в этот раз
В смысле уродливый? Кайфовый ❤️
Пусть вернут скрепыша и профессора в офис!
А ещё можно свитер с Косынкой сделать.