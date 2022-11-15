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Microsoft выпустила традиционный «уродливый» рождественский свитер — в этот раз его «героем» стал «Скрепыш» Статьи редакции

Компания выпускает стилизованные под свои продукты вещи пятый год подряд.

  • В 2022 году компания решила посвятить свитер виртуальному помощнику «Скрепышу». Стоимость одного экземпляра — $75 (примерно 4,5 тысячи рублей). Деньги от продажи Microsoft традиционно потратит на благотворительность.
  • В 2021 году часть выручки от продажи «уродливых» свитеров пожертвовали компании AbleGamers, помогающей геймерам с ограниченными возможностями. В 2022-м все вырученные средства и дополнительно $100 тысяч от самой Microsoft направят в фонд College Success Foundation, который помогает малообеспеченным получить доступ к образованию в колледже.
  • Виртуальный помощник «Скрепыш» был одним из почти 250 различных персонажей, разработанных для Microsoft Bob — проекта альтернативного интерфейса для Windows, над которым компания работала в 1995 году. В итоге в Office 97 оставили только девять виртуальных помощников, а в 2001 году в Office XP Microsoft отказалась от «Скрепыша».
  • Microsoft выпускает «уродливые» рождественские свитеры с 2018 года, с 2020-го компания передаёт вырученные деньги на благотворительность.

#microsoft

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2 комментария
Вадим Д.

Пусть вернут скрепыша и профессора в офис!
А ещё можно свитер с Косынкой сделать.

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Марат Курбанов

В смысле уродливый? Кайфовый ❤️

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