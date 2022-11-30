VK открыла доступ к бета-тестам новых инструментов рекламы по заявкам Статьи редакции
Пока можно опробовать конструктор чат-ботов и улучшенную рекламу сообществ, в будущем дадут отдельно продвигать видеоролики, прямые трансляции и мини-приложения.
- VK открыла доступ к закрытым бета-тестам новых инструментов рекламы и других продуктов для бизнеса. Заявки на участие рассматривают до трёх дней.
- В центре бета-тестирования можно подать заявку на продвижение сообществ. В компании утверждают, что система, «анализируя десятки признаков», покажет рекламу тем, кто вероятней перейдет в сообщество, подпишется на него, оставит комментарий или лайк к публикации. Например, алгоритмы учитывают интересы пользователей и анализируют содержание промопоста и сообщества.
- Также можно попробовать улучшенное продвижение промопостов в соцсетях. Компания применила новые алгоритмы, чтобы эффективней подбирать аудиторию, которая оставит реакцию на пост. Как именно они работают, компания не уточнила.
- В чат-ботах VK есть готовые сценарии, которые компании могут адаптировать под себя. Например, ответы на частые вопросы, регистрация участников на мероприятие, планирование SMS-рассылки или сообщений. Ботов можно установить в сообществе в соцсетях, аккаунте в мессенджере или на сайте. Позже к ним получится подключить внутренние системы, базы знаний и рекламные кабинеты.
- В первом и втором кварталах 2023 года в центре тестирования появятся новые инструменты — отдельное продвижение видео, прямых трансляций и мини-приложений. Для музыкантов и артистов «VK Реклама» запустит специальные модели, которые помогут продвигать треки.
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ура, я первее Вадима Д.?))
🤝🏻
Но не зазнавайтесь (-:
Круто, действительно круто — ранний доступ к таким инструментам — это здорово.
Лучше бы помогли отсортировать тонну сообщений, чтобы определить где важные от людей а где остальное
Но это тоже норм темы