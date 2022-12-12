Сервис «SMS-таргетинг» вышел из закрытого бета-теста и намерен сотрудничать с малым и крупным бизнесом, рассказал vc.ru Roistat.

Вот как он работает: рекламодатель создаёт в личном кабинете рекламную кампанию, указывает нужные домены и даты посещений, а также бюджет и время отправки SMS. Сервис отправляет данные операторам связи, а те составляют список получателей.