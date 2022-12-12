Roistat запустил сервис, который позволяет отправлять SMS-рассылки тем посетителям сайта, кто не оставлял номер телефона Статьи редакции
Для этого компания сотрудничает с сотовыми операторами и объединяет их данные с информацией от владельца сайта.
Сервис «SMS-таргетинг» вышел из закрытого бета-теста и намерен сотрудничать с малым и крупным бизнесом, рассказал vc.ru Roistat.
Вот как он работает: рекламодатель создаёт в личном кабинете рекламную кампанию, указывает нужные домены и даты посещений, а также бюджет и время отправки SMS. Сервис отправляет данные операторам связи, а те составляют список получателей.
- Рекламодатель может исключить из рассылки действующих клиентов, если знает их мобильные номера, и отправить сообщения не только своим посетителям, но также пользователям конкурентов или поставщиков похожих товаров и услуг.
- Клиенты операторов, которые не давали согласия на маркетинговые рассылки, получать SMS не будут, уточнили в компании. Рекламодателю, в свою очередь, предоставляют не открытую базу номеров, а лишь возможность отправить на них сообщение.
- Roistat предлагает бизнесу более 1000 готовых SMS-шаблонов для разных отраслей — будь то продажа одежды или автотоваров — и инструменты аналитики, чтобы отслеживать, сколько сделок принесли рассылки.
- Компанию Roistat запустили в 2013 году программист Герман Гаврилов из Великого Новгорода и разработчик Евгений Удодов. Платформа cобирает данные из CRM-систем, рекламных площадок и сайтов и показывает, какая реклама эффективнее повлияла на продажи.
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И это мерзко
Охо-хо. Когда у нас тенденция в законодательстве на запрет нежелательных рассылок, Россия идет своим «особым» путём. Как по мне, такая услуга нарушает базовые права человека.
Вот днище то ))
Мы говорим Roistat - подразумеваем пидаров. Мы говорим пидары - подразумеваем Roistat.
И горите в аду вместе с вашими коллегами и конкурентами.
Ну засранцы же.
нах*я,даже когда нужно оставить номер и ты предполагаешь что они будут бесит,а теперь ...
А так можно?
https://marketolog.mts.ru/sms/targeted_sms
При большом желании и упорстве с этим можно будет эффективно бороться при помощи ФАС.
Хотя, если бы ФАС работала хотя бы капельку добросовестно, они бы уже на этом этапе лавочку прикрыли