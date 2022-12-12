Маркетинг
Полина Лааксо

Roistat запустил сервис, который позволяет отправлять SMS-рассылки тем посетителям сайта, кто не оставлял номер телефона Статьи редакции

Для этого компания сотрудничает с сотовыми операторами и объединяет их данные с информацией от владельца сайта.

  • Сервис «SMS-таргетинг» вышел из закрытого бета-теста и намерен сотрудничать с малым и крупным бизнесом, рассказал vc.ru Roistat.

  • Вот как он работает: рекламодатель создаёт в личном кабинете рекламную кампанию, указывает нужные домены и даты посещений, а также бюджет и время отправки SMS. Сервис отправляет данные операторам связи, а те составляют список получателей.

  • Рекламодатель может исключить из рассылки действующих клиентов, если знает их мобильные номера, и отправить сообщения не только своим посетителям, но также пользователям конкурентов или поставщиков похожих товаров и услуг.
  • Клиенты операторов, которые не давали согласия на маркетинговые рассылки, получать SMS не будут, уточнили в компании. Рекламодателю, в свою очередь, предоставляют не открытую базу номеров, а лишь возможность отправить на них сообщение.
  • Roistat предлагает бизнесу более 1000 готовых SMS-шаблонов для разных отраслей — будь то продажа одежды или автотоваров — и инструменты аналитики, чтобы отслеживать, сколько сделок принесли рассылки.
  • Компанию Roistat запустили в 2013 году программист Герман Гаврилов из Великого Новгорода и разработчик Евгений Удодов. Платформа cобирает данные из CRM-систем, рекламных площадок и сайтов и показывает, какая реклама эффективнее повлияла на продажи.
Истории
История Roistat: новгородский программист создал систему бизнес-аналитики и привлёк $4 млн на развитие в США Статьи редакции

Сервис cобирает данные из CRM-систем, рекламных площадок и сайта компании и показывает, какая реклама эффективнее повлияла на продажи.

#новость #roistat #таргетинг

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8 комментариев
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 Дмитрий Лукашов

И это мерзко

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Веб Инструменты

Охо-хо. Когда у нас тенденция в законодательстве на запрет нежелательных рассылок, Россия идет своим «особым» путём. Как по мне, такая услуга нарушает базовые права человека.

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Alex E

Вот днище то ))

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Ияза Гара

Мы говорим Roistat - подразумеваем пидаров. Мы говорим пидары - подразумеваем Roistat.
И горите в аду вместе с вашими коллегами и конкурентами.

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Вадим Д.
получать SMS не будут

Ну засранцы же.

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Kimberly Russell

нах*я,даже когда нужно оставить номер и ты предполагаешь что они будут бесит,а теперь ...

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Philipp Novikov

А так можно?
https://marketolog.mts.ru/sms/targeted_sms

Таргетинговые SMS-рассылки для бизнеса
Сервис массовой рассылки SMS по собственной базе клиентов для потенциальной целевой аудитории…
marketolog.mts.ru
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Олег Макаров

При большом желании и упорстве с этим можно будет эффективно бороться при помощи ФАС.
Хотя, если бы ФАС работала хотя бы капельку добросовестно, они бы уже на этом этапе лавочку прикрыли

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