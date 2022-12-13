«ВКонтакте» обновила партнёрскую программу для сообществ и изменила условия вступления в неё Статьи редакции
Раньше одним из правил был минимальный среднесуточный охват в 7500 подписчиков. Теперь достаточно ежемесячных 30% от всех подписчиков.
- С 1 января 2023 года вступить в программу могут администраторы сообществ, отвечающих новым критериям. Для пабликов с аудиторией менее 500 тысяч человек их два: в течение трёх последних месяцев количество подписчиков их страницы должно ежемесячно расти на 2500 активных пользователей и более, а ежемесячный органический охват должен составлять не менее 30% от общего числа подписчиков.
- Пабликам, у которых подписчиков более 500 тысяч, выполнять эти условия не нужно. Но и те и другие должны быть открытыми сообществами и отвечать правилам программы: например, не допускать травли, не рекламировать сомнительные лечебные средства, не публиковать фейки.
- «ВКонтакте» будет проверять все подключённые к программе группы в последний день каждого месяца. Если рост аудитории и охваты упали, в следующем месяце владелец перестанет получать начисления, но из программы его не исключат.
- Те, кто уже подключён к программе, также должны отвечать новым требованиям, но для них правила вступают в силу 1 февраля 2023 года — чтобы было «время на перестройку». Проверить соответствие паблика условиям можно в интерфейсе кабинета Social Centrum — платёжного партнёра программы.
- В 2022 году администраторы сообществ во «ВКонтакте» заработали 4 млрд рублей. Выручка пабликов, которые используют встроенные инструменты монетизации, выросла на 87% по сравнению с 2021-м. Сколько составила — неизвестно, но, например, через VK Donut за 2022 год пользователи «задонатили» авторам 383 млн рублей.
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А рекламировать чвк можно ?
Вот и славно, вот и хорошо: и владельцам крупных пабликов хорошо, и ВК (кто бы сомневался) тоже.
они понизили охваты потому что приняли то что вк теряет популярность?
скорее всего так оно и есть, надеюсь после этого они поймут что с платными сервисами они уже перегибают
Пишу базу. ВК делает ставку на контент-фабрики и выкидывает с платформы инди-авторов, потому что рост в 2500 человек в месяц можно обеспечить либо внушительным закупом рекламы, либо после большого хайпа, если ты селебрити. Других шансов попасть в партнерку больше нет, а это значит, что из нее вылетают все городских подслушки России, независимые контент-мейнеры (на которых ВК еще делал ставку вместе с программой Прометея) и т. п.