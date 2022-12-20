Маркетинг
Ученый яд

Adidas показала видео с реалистичной рекламой в Дубае — оно оказалась графикой Статьи редакции

150-метровую достопримечательность представили в виде рекламного 3D-щита.

  • 19 декабря 2022 года директор по бренд-коммуникациям и спортивному маркетингу в Adidas Пол О'Коннор опубликовал в LinkedIn видео из Дубая. На нём запечатлена одна из главных городских достопримечательностей The Dubai Frame — 150-метровая золотая рамка, внутри которой якобы встроен экран с рекламой Adidas при участии Лионеля Месси и других футболистов сборной Аргентины.
  • В числе менеджеров проекта О'Коннор назвал двух выходцев из России — Дениса Куртыкина и Ивана Делмакова, которые работают в дубайском офисе Adidas.
  • Одновременно с О'Коннором видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт Adidas в ОАЭ. Оно быстро набрало популярность на Reddit, в Twitter и TikTok, а многие пользователи поверили, что на нём запечатлён реальный рекламный щит.
  • При этом в комментариях к публикации на LinkedIn один из пользователей удивился, что бренд-менеджер Adidas не упомянул об использовании CGI-графики для создания видео, поскольку в The Dubai Frame нет встроенного экрана для рекламы. В компании этот факт официально не комментировали.
The Dubai Frame

#adidas

316 просмотров
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8 комментариев
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 Денис Пихаров

Корпорация постит видео всратой фотокарточки с параллаксом (который и раскрывает, что это сиджи)
Пользователи: вау, как круто, такая реклама реально привлекает внимание!

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Татьяна Горбачева

Шикарная рамка, действительно очень эстетичный вид 🔥Но как же это может быть пугающе вблизи 😅

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Viktor Megulik

Выглядит, конечно, круто, что и говорить.

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Биткоин Газманова

Надеюсь что это ирония

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Вадим Д.

Выглядит потрясающе, браво!
Да уж, каким образом такой баннер или любой щит размещать?

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Поляков Анатолий

ну оочень красиво. Вот та реклама, которая реально привлекает внимание

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Биткоин Газманова

Ты дурачок или текст не читал

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Доктор Богомол Тобогган

Сбоку от дороги такое конечно нельзя делать по соображениям безопасности, тем более с 3Д эффектом проявляющимся по ходу движения

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