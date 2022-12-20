Adidas показала видео с реалистичной рекламой в Дубае — оно оказалась графикой Статьи редакции
150-метровую достопримечательность представили в виде рекламного 3D-щита.
- 19 декабря 2022 года директор по бренд-коммуникациям и спортивному маркетингу в Adidas Пол О'Коннор опубликовал в LinkedIn видео из Дубая. На нём запечатлена одна из главных городских достопримечательностей The Dubai Frame — 150-метровая золотая рамка, внутри которой якобы встроен экран с рекламой Adidas при участии Лионеля Месси и других футболистов сборной Аргентины.
- В числе менеджеров проекта О'Коннор назвал двух выходцев из России — Дениса Куртыкина и Ивана Делмакова, которые работают в дубайском офисе Adidas.
- Одновременно с О'Коннором видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт Adidas в ОАЭ. Оно быстро набрало популярность на Reddit, в Twitter и TikTok, а многие пользователи поверили, что на нём запечатлён реальный рекламный щит.
- При этом в комментариях к публикации на LinkedIn один из пользователей удивился, что бренд-менеджер Adidas не упомянул об использовании CGI-графики для создания видео, поскольку в The Dubai Frame нет встроенного экрана для рекламы. В компании этот факт официально не комментировали.
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Корпорация постит видео всратой фотокарточки с параллаксом (который и раскрывает, что это сиджи)
Пользователи: вау, как круто, такая реклама реально привлекает внимание!
Шикарная рамка, действительно очень эстетичный вид 🔥Но как же это может быть пугающе вблизи 😅
Выглядит, конечно, круто, что и говорить.
Надеюсь что это ирония
Выглядит потрясающе, браво!
Да уж, каким образом такой баннер или любой щит размещать?
ну оочень красиво. Вот та реклама, которая реально привлекает внимание
Ты дурачок или текст не читал
Сбоку от дороги такое конечно нельзя делать по соображениям безопасности, тем более с 3Д эффектом проявляющимся по ходу движения