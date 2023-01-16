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Полина Лааксо

Спортивные лиги попросили правительство разрешить рекламу пива во время матчей, а также на экипировке и билетах — «Ъ» Статьи редакции

А ещё предложили послабления для букмекеров — например, чтобы те могли использовать в своих роликах образы людей.

Источник: «Газпром Арена»
  • Российский футбольный союз (РФС), Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) предложили изменить закон «О рекламе», сообщил «Ъ» со ссылкой на источники на букмекерском рынке. Лиги попросили разрешить букмекерам размещать рекламу не только в спортивных сооружениях, что не запрещено, но и на их территории — например, на фасадах стадионов.
  • Авторы обращения также предложили позволить букмекерским фирмам использовать в рекламе образы людей, что пока не разрешено законом, и размещаться на сайтах лиг и федераций в целом.
  • Ещё одна идея — разрешить рекламировать алкогольное пиво: во время телетрансляций матчей и в отраслевых СМИ, на собственных сайтах и на спортивных сооружениях, а также на билетах и экипировке. Предложения обсудят в Госдуме 24 января 2023 года.
  • Такие послабления могут «существенно увеличить рекламные доходы» лиг, федераций и клубов и дадут возможность «медийным площадкам» нарастить рекламную выручку, считает источник газеты. С последним согласны и в пивоваренной компании AB InBev Efes (бренды «Сибирская корона», «Клинское» и другие).
  • Собеседники «Ъ» также замечают, что изменения позволят букмекерам повысить узнаваемость своих брендов, так как они смогут привлекать спортсменов в качестве амбассадоров. Из-за текущего же запрета все их «легальные» ролики слишком похожи.
  • Схожие инициативы выдвигались ещё в декабре 2022 года, отмечает «Ъ»: один из членов Торгово-промышленной палаты (ТПП) тоже предлагал использовать образы спортсменов в рекламе и размещать её на всей территории стадионов.
  • ТПП проработает отдельный список предложений, но ФАС уже выступила против. «Учитывая опасность чрезмерного увлечения такими играми, пари, и вероятность [развития] лудомании (патологического гемблинга), увеличение привлекательности рекламы не может рассматриваться обоснованным», — заявил регулятор.
  • Разрешить рекламу пивной продукции во время спортивных трансляций тоже просили ещё с 2018 года, но закон так и не приняли.

#букмекеры #новость #спорт

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61 комментарий
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 Аня Деревянко

И сигареты ещё надо рекламировать, убрать все эти гадские картинки с них, нарисовать что-то приятное

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Антон Монин

ага,цветочки там,кошечек,собачек😂😂😂

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Преподобный Даниль

И перестать блюрить их в фильмах!!!

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1 комментарий
Михаил

Мало денег стало. Попрошайничать начали

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Преподобный Даниль

Они не просят насыпать им бабок, они хотят, чтобы им вернули возможность генерить выручку от интеграций рекламных, это не одно и тоже. Учитывая что после введения фан айди и выпиливания из всех турниров зрителей на стадионах стало еще меньше, это нормальное решение.

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Олег Трулев

Я бы разрешил: во-первых, отличный социальный лифт. Болелам ногомяча лучше пить побольше пива и быть бухими, чтобы оставаться на своем уровне или даже спускаться ниже.

п.с. не искренне, не понимаю, как можно смотреть на процесс того, как 11 самцов бегают за кожанным шаром и толкают его ногами, пытаясь попасть в прямоугольную раму.

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1 комментарий
СвяТой_ТапоК

Какой ты догадливые.

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Вадим Д.

Не только в рекламе дело: под пивом матчи и соревнования станут зрелищнее и интереснее, это да.

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Вера Синицина

Скоро на всех стадионах страны

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8 комментариев
Михаил Барабаш

А уж под кислотой....

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9 комментариев
Sasha Step

Для нашего футбола пиво уже не поможет, тут не факт что и под литром бесплатной водяры, наш футбол станет интереснее...

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1 комментарий
Преподобный Даниль

А после 4й банки многим будет казаться что они на матче АПЛ

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3 комментария
Михаил Барабаш

Вот как бы продвижения букмекерства не хотелось бы
Уж слишком много знакомых от этого дерьма себе жизнь покорежили. Да и мне прилетело из-за этого.

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Джошуа

Всё верно. Давно уже нет ничего хорошего, травительство зарабатывает на самых низменных человеческих потребностях

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Александр Голубев

На сколько прилетело?
Я полляма всадил. Плюс-минус.
Вовремя спрыгнул.

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1 комментарий
Алекс И

Пиво - сила, спорт - могила

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Ware Wow
Спортивные лиги попросили правительство разрешить рекламу пива

Детский омбудсмен попросил разрешить работу в детских садах осужденным за педофилию.

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Преподобный Даниль

А англии/Германии/Нидерландах/Дании/бельгии пиво разрешено на стадионах, исходя из вашей параллели там, видимо, в детсадах зэки работают

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3 комментария
Александр Голубев

Пивом голову не обманешь.
Водяру надо форсить.
А на вип местах кокс.

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Roman Dronow

Может ещё рекламу казиков разрешить?

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bjorn

Да чего мелочиться, сразу в метро открыть их, как раньше

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Александр Привалов

Так может их за такие предложения и расформировать пора? Так сказать, за нарушение профессиональной этики.

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Случайные фотографии

Этики в ссср не было.

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Иван Серик

Тогда всем и на всём надо разрешить!

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vvtwittep

Вернулись туда откуда ушли.

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FRIENDLY FIRE

В точку
Грустно, хотя многое говорят «за то стабильность и всё спокойно»
А это была временная 20 летняя акция, дальше хуже 👌

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Деда Миша

Можно еще рекламу платных вумен ебануть, чего уж

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ЯжПрограммист

Этим ограничиваться не стоит, нужно так же рекламировать бухлишко покрепче, водку, коньяки, винишко, сиги, айкосы всякие. А ещё есть joycasino и 1xbet! Быстрые пыплаты!

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illusive man

Ненадо!

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Handsome

Гуляй, мужик!

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hakhagmon

Ну а хули. Тор сайты вон в метро и на автобусах рекламируют

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Слегка Придурковатый

Вообще, я за. И не только за рекламу пива, но также крепких алкогольных напитков и сигарет.

Рекламы бухла и сигарет явно не хватает, без них пресно пиздец.

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Котик Котиков

Пей, кури, занимайся спортом )

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ЯжПрограммист

Пей, кури, плоти нологи

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