Маркетинг
Открытый магнит

Власти рекомендовали госкомпаниям закупать рекламу в интернете через одно агентство, принадлежащее VK — РБК Статьи редакции

Она займётся подготовкой стратегий, взаимодействием с блогерами и работой над личными брендами топ-менеджеров, говорят источники.

  • О том, что госкомпании получили рекомендации по организации рекламных коммуникаций в интернете через «одно окно», пишет РБК со ссылкой источники. Они не уточнили, от какого из ведомств исходит инициатива.
  • Такой подход, в частности, обсуждался в декабре 2022 года на совещании с представителями Минцифры, рассказали изданию два участника встречи. В министерстве эту информацию не комментировали.
  • Новая модель подразумевает продвижения госкомпаний в интернете через агентство Invite, которое входит в группу VK, утверждают источники. Его планируют привлекать для аудита текущих кампаний, работы с аудиторией соцсетей и отзывами клиентов, взаимодействия с блогерами, подготовки антикризисных решений и стратегий продвижения, а также для работы над личными брендами топ-менеджеров.
  • За последний год в соцсети VK («ВКонтакте», ОК, «Дзен») «по понятным причинам» перешли несколько тысяч блогеров, и компания рассчитывает, что сможет заинтересовать крупных заказчиков «пакетными» предложениями, рассказал источник близкий к холдингу. В пресс-службе VK от комментариев отказались.
  • В госкомпаниях подтверждают планы по работе с Invite, но отмечают, что проводят закупки на конкурсной основе.
  • VK купила креативное агентство Invite в июне 2022 года. Оно специализируется на influence-маркетинге, а также занимается продвижением на YouTube и в TikTok. По данным «Контур фокуса» выручка агентства в 2021 году составила 147,1 млн.

#новость #vk

1836 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
40 комментариев
Написать комментарий...
 Аноним Аркадьевич

Хорошее государство, и игры интересные

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Каждый новый круг — тюрьма. Но если есть спецпропуск... 😉

Ответить
Развернуть ветку
Diana Campbell
Ответить
Развернуть ветку
Смелый Мурод

очевидно речь про них - inviteagency.com. Блогеры там прекрасные: Че За, Дима Тарасов, Лиза ЛПшка..

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Опа. ФАС — фас!

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly Tolstykh

Фу! Свои

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Карпов

Фас в теме)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Он в доле (-;

Ответить
Развернуть ветку
Испанский лолипоп

Бюджеты

Ответить
Развернуть ветку
Смелый Мурод

да это же госкомпании, им же до лампочки, кто их считает эти бюджеты ваши

upd: а, стоп, я понял про что вы

Ответить
Развернуть ветку
Испанский лолипоп

Во избежание кривотолков уточню.
Лужа - ВК (госконтора теперь)
Енот - прочие госконторы
Сахарная вата - бюджеты

…Растворяются…

Ответить
Развернуть ветку
Классический супер_стар

они же
https://youtu.be/YWRWJm47eU8

Ответить
Развернуть ветку
Испанский лолипоп

Обожаю этих симпатичных засранцев ))

Но я там упор на отмывочную делал

Ответить
Развернуть ветку
Классический супер_стар

а я на то, что когда своё всё отмоют и спрячут, в карманы наши всё равно придут.

Ответить
Развернуть ветку
Испанский лолипоп

В смысле придут? Они не уходили

Ответить
Развернуть ветку
Классический супер_стар

*скотина*

Ответить
Развернуть ветку
Cassandra Puffen

ну хоть рекомендую а не принуждают

Ответить
Развернуть ветку
Классический супер_стар

ну да.

Ответить
Развернуть ветку
Melissa Mata

В России между этими словами иногда ставится знак равенства. Помню, когда была добровольная самоизоляция: в России это означало, что ты не имеешь права выходить из дома, а вот в Европе - это была действительно просьба и все, кто хотел, спокойно ходил, куда хотел.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Епифанов

А я то думал почему Вк просило вернуться обратно своих старых сотрудников

Ответить
Развернуть ветку
Василий Колеев

И почему?

Ответить
Развернуть ветку
Крайний Никита

Выручку считать, оставшиеся не справятся. ))

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний
Ответить
Развернуть ветку
Антон Гамаюнов

Нас ждет даже не тотальный Рунет, а Усманет, судя по всему

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Делатель интернета если что не так давно все продал структурам Газпрома, так что Бурханович больше интернетами не занимается

Ответить
Развернуть ветку
Seves

чисто совок 2.0 - мы все знаем к чему приводит такая модель экономики

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Барабаш

лично застал?

Ответить
Развернуть ветку
Классический супер_стар

началось)

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Барабаш

ну просто человек решил за всех ответить. Меня от такого отучили лет 20 назад.

Ответить
Развернуть ветку
Hnorr

Хоспади, да затащите уже госуслуги тоже под Мейл, чё уж там мелочиться.
Хоть в управлении и контроле проще будет.

Ответить
Развернуть ветку
Marina

Недавно посетила мысль удалить профиль в вк, совсем зашкварно стало там сидеть. Еще и вход через госуслуги можно организовать, дичь.

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II
Ответить
Развернуть ветку
Marina

Ага, я только недавно заметила.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Каляев

Что то очень часто начало ВК упоминаться

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Ну так вторая после Яндекса IT компания, причем если Яндекс из-за кадровой политики сейчас пребывает в полукоматозном состоянии, то VK пытается активно занимать освободившиеся ниши

Ответить
Развернуть ветку
Hnorr
VK пытается активно занимать освободившиеся ниши

ВК (а точнее мейл) начал развиваться раньше Яндекса. Почта, облачные сервисы и т.д., но помогло ли им это?
Так что они не ниши стремятся занять, а гос-во их пихает туда, куда надо. Потому что удобно.
Посмотрите на развитие мейла, когда гос-ву он еще не был особо нужен, смогли ли они составить конкуренцию яндексу?

Ответить
Развернуть ветку
Tric Gor

У них это активно получается

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

А кто перешел? Кто эти несколько тысяч человек? Я не вижу переноса из инсты и фейсбука блогов в дзен (язнаю, что это не означает отсутствие, просто примеров хочется)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

По канонам демократов в США и гинекологов из ЕС.

Ответить
Развернуть ветку
Д Хб

Русский язык нафиг не нужен редакторам.
Почём там реклама у РБК?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 40 комментариев
null