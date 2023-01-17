Власти рекомендовали госкомпаниям закупать рекламу в интернете через одно агентство, принадлежащее VK — РБК Статьи редакции
Она займётся подготовкой стратегий, взаимодействием с блогерами и работой над личными брендами топ-менеджеров, говорят источники.
- О том, что госкомпании получили рекомендации по организации рекламных коммуникаций в интернете через «одно окно», пишет РБК со ссылкой источники. Они не уточнили, от какого из ведомств исходит инициатива.
- Такой подход, в частности, обсуждался в декабре 2022 года на совещании с представителями Минцифры, рассказали изданию два участника встречи. В министерстве эту информацию не комментировали.
- Новая модель подразумевает продвижения госкомпаний в интернете через агентство Invite, которое входит в группу VK, утверждают источники. Его планируют привлекать для аудита текущих кампаний, работы с аудиторией соцсетей и отзывами клиентов, взаимодействия с блогерами, подготовки антикризисных решений и стратегий продвижения, а также для работы над личными брендами топ-менеджеров.
- За последний год в соцсети VK («ВКонтакте», ОК, «Дзен») «по понятным причинам» перешли несколько тысяч блогеров, и компания рассчитывает, что сможет заинтересовать крупных заказчиков «пакетными» предложениями, рассказал источник близкий к холдингу. В пресс-службе VK от комментариев отказались.
- В госкомпаниях подтверждают планы по работе с Invite, но отмечают, что проводят закупки на конкурсной основе.
- VK купила креативное агентство Invite в июне 2022 года. Оно специализируется на influence-маркетинге, а также занимается продвижением на YouTube и в TikTok. По данным «Контур фокуса» выручка агентства в 2021 году составила 147,1 млн.
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Хорошее государство, и игры интересные
Каждый новый круг — тюрьма. Но если есть спецпропуск... 😉
очевидно речь про них - inviteagency.com. Блогеры там прекрасные: Че За, Дима Тарасов, Лиза ЛПшка..
Опа. ФАС — фас!
Фу! Свои
Фас в теме)
Он в доле (-;
Бюджеты
да это же госкомпании, им же до лампочки, кто их считает эти бюджеты ваши
upd: а, стоп, я понял про что вы
Во избежание кривотолков уточню.
Лужа - ВК (госконтора теперь)
Енот - прочие госконторы
Сахарная вата - бюджеты
…Растворяются…
они же
https://youtu.be/YWRWJm47eU8
Обожаю этих симпатичных засранцев ))
Но я там упор на отмывочную делал
а я на то, что когда своё всё отмоют и спрячут, в карманы наши всё равно придут.
В смысле придут? Они не уходили
*скотина*
ну хоть рекомендую а не принуждают
ну да.
В России между этими словами иногда ставится знак равенства. Помню, когда была добровольная самоизоляция: в России это означало, что ты не имеешь права выходить из дома, а вот в Европе - это была действительно просьба и все, кто хотел, спокойно ходил, куда хотел.
А я то думал почему Вк просило вернуться обратно своих старых сотрудников
И почему?
Выручку считать, оставшиеся не справятся. ))
Нас ждет даже не тотальный Рунет, а Усманет, судя по всему
Делатель интернета если что не так давно все продал структурам Газпрома, так что Бурханович больше интернетами не занимается
чисто совок 2.0 - мы все знаем к чему приводит такая модель экономики
лично застал?
началось)
ну просто человек решил за всех ответить. Меня от такого отучили лет 20 назад.
Хоспади, да затащите уже госуслуги тоже под Мейл, чё уж там мелочиться.
Хоть в управлении и контроле проще будет.
Недавно посетила мысль удалить профиль в вк, совсем зашкварно стало там сидеть. Еще и вход через госуслуги можно организовать, дичь.
Ага, я только недавно заметила.
Что то очень часто начало ВК упоминаться
Ну так вторая после Яндекса IT компания, причем если Яндекс из-за кадровой политики сейчас пребывает в полукоматозном состоянии, то VK пытается активно занимать освободившиеся ниши
ВК (а точнее мейл) начал развиваться раньше Яндекса. Почта, облачные сервисы и т.д., но помогло ли им это?
Так что они не ниши стремятся занять, а гос-во их пихает туда, куда надо. Потому что удобно.
Посмотрите на развитие мейла, когда гос-ву он еще не был особо нужен, смогли ли они составить конкуренцию яндексу?
У них это активно получается
А кто перешел? Кто эти несколько тысяч человек? Я не вижу переноса из инсты и фейсбука блогов в дзен (язнаю, что это не означает отсутствие, просто примеров хочется)
По канонам демократов в США и гинекологов из ЕС.
Русский язык нафиг не нужен редакторам.
Почём там реклама у РБК?