M&M's на время откажется от говорящих конфет в рекламе из-за споров об их внешности Статьи редакции
Бренд будет представлять актриса Майя Рудольф.
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- Об отказе от говорящих конфет на неопределённый срок написали в официальном Twitter-аккаунте компании M&M's.
- Представители бренда отметили, что приняли решение на фоне споров в интернете, которые начались после изменений внешности и характера популярных героев.
- Конфеты M&M's какое-то время будет представлять актриса и комик Майя Рудольф. Первая реклама с ней должна выйти в феврале 2023-го в рамках Супербоула.
- Mars, которая отвечает за производство конфет M&M's, оказалась в центре споров после того, как в январе 2022 года сообщила об изменениях во внешности и характерах конфет, объяснив это желанием осовременить их образы. Так, Красный стал лучше общаться с другими, Зелёной укоротили ноги, а туфли поменяли на кроссовки. Коричневой оставили туфли, но теперь они с низким каблуком.
- Позже в компании представили Фиолетовую, которая должна олицетворять равноправие и принятие себя.
Вот и за конфетами пришли
Когда они пришли за Красным, я молчал: я же не был Красным.
Когда они отрезали ноги Зелёной, я молчал: я же не был Зелёной.
Когда они спилили каблук у Коричневой, я молчал: ведь я не Коричневая...
С маузерами и в кожаных куртках
Всё обосрали повесточкой ((
В военкомат?
Так какие изменения то заметили в интернете и о чем были споры?
Это всё из-за каблуков коричневого? Марс не додумались, что вместо занижения каблуков, вся остальная радуга должна у него отсасывать?!
ниче не понятно но очень интересно) P.S - M&ms мои любимые конфеты)
За железным занавесом мир сходит с ума.
Отменили конфеты?
"представили Фиолетовую, которая должна олицетворять равноправие и принятие себя"
Конфетка-гей, конфетка-фемка, конфетка-негр, конфетка-даун, конфетка-инвалид, конфетка-ЛГБТУЗПШГВЫЗМОШКПОХЫЪЙ+.
стало интересно, что представляли остальные цвета. красный там или коричневый... и почему нет белого М&M'са
Скоро будет 50 конфет разных.
Ну или сколько там еще новых гендеров придумали