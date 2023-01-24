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DTF

M&M's на время откажется от говорящих конфет в рекламе из-за споров об их внешности Статьи редакции

Бренд будет представлять актриса Майя Рудольф.

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  • Об отказе от говорящих конфет на неопределённый срок написали в официальном Twitter-аккаунте компании M&M's.
  • Представители бренда отметили, что приняли решение на фоне споров в интернете, которые начались после изменений внешности и характера популярных героев.

В прошлом году мы внесли некоторые изменения в наши любимые «говорящие конфеты». Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит этого. И мы определённо не думали, что это «взорвёт» интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, чего хочет M&M’s, ведь мы всегда стремимся объединять людей.

M&M's
  • Конфеты M&M's какое-то время будет представлять актриса и комик Майя Рудольф. Первая реклама с ней должна выйти в феврале 2023-го в рамках Супербоула.
Майя Рудольф
  • Mars, которая отвечает за производство конфет M&M's, оказалась в центре споров после того, как в январе 2022 года сообщила об изменениях во внешности и характерах конфет, объяснив это желанием осовременить их образы. Так, Красный стал лучше общаться с другими, Зелёной укоротили ноги, а туфли поменяли на кроссовки. Коричневой оставили туфли, но теперь они с низким каблуком.
  • Позже в компании представили Фиолетовую, которая должна олицетворять равноправие и принятие себя.

#новость

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14 комментариев
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 Котеджо

Вот и за конфетами пришли

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Слегка Придурковатый

Когда они пришли за Красным, я молчал: я же не был Красным.
Когда они отрезали ноги Зелёной, я молчал: я же не был Зелёной.
Когда они спилили каблук у Коричневой, я молчал: ведь я не Коричневая...

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буква Ю

С маузерами и в кожаных куртках

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Изящный Паша

Всё обосрали повесточкой ((

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Eddie II

В военкомат?

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Евгений Вилков

Так какие изменения то заметили в интернете и о чем были споры?

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Handsome

Это всё из-за каблуков коричневого? Марс не додумались, что вместо занижения каблуков, вся остальная радуга должна у него отсасывать?!

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Seves

ниче не понятно но очень интересно) P.S - M&ms мои любимые конфеты)

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Роман Ростовский

За железным занавесом мир сходит с ума.

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Anton

Отменили конфеты?

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Слегка Придурковатый

"представили Фиолетовую, которая должна олицетворять равноправие и принятие себя"

Конфетка-гей, конфетка-фемка, конфетка-негр, конфетка-даун, конфетка-инвалид, конфетка-ЛГБТУЗПШГВЫЗМОШКПОХЫЪЙ+.

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Инженер-душнила
Позже в компании представили Фиолетовую, которая должна олицетворять равноправие и принятие себя.

стало интересно, что представляли остальные цвета. красный там или коричневый... и почему нет белого М&M'са

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Февраль Камшотов

Скоро будет 50 конфет разных.
Ну или сколько там еще новых гендеров придумали

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Gorbun iz Notr Dama
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