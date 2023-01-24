В прошлом году мы внесли некоторые изменения в наши любимые «говорящие конфеты». Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит этого. И мы определённо не думали, что это «взорвёт» интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, чего хочет M&M’s, ведь мы всегда стремимся объединять людей.