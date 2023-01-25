«Дочка» американской Otis стала компанией «Метеор Лифт» и выкупила «талисман» — хоккеиста из советского мультфильма Статьи редакции
«Союзмультфильм» продал права на образ за «очень значительную» сумму.
- 25 января 2023 года бывшее российское подразделение Otis Worldwide Corporation официально представило новое название «Метеор Лифт» и «талисман» — образ игрока команды «Метеор» из цикла советских мультфильмов. Об этом сообщило РБК.
- До этого права на персонаж принадлежали «Союзмультфильму». Стороны не раскрыли сумму сделки, но она была «очень значительной», рассказала изданию замгендиректора S8 Capital (владеет «Метеор Лифт») Екатерина Тутон.
- Мультфильмы про «Метеор» создал режиссер Борис Дёжкин, они выходили в 1963-1981 годах. В цикл входят «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», «Метеор на ринге», «В гостях у лета» и другие.
- Otis — один из крупнейших в мире производителей лифтов и эскалаторов, компания перестала принимать заказы в России в марте 2022 года. В июле она продала российский бизнес компании Ice Development, входящей холдинг S8 Capital.
- Лифты Meteor начнут выпускать на заводе в Санкт-Петербурге с 27 января 2023 года. По собственным данным компании, среди лифтов, установленных в России в 2021 году, на Otis приходится около 16%.
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«Нам показалось интересным и совпадение названия команды «Метеор» как символа скорости, и неоднозначный характер персонажа»
Отличная характеристика для лифта…..
Особенно в Челябинске.
Суровые челябинские лифты метеоры. Вжух и вроде приехали!
Каждым днем в лифтах ездить все страшнее будет
Ходите пешком, с возрастом это всё полезней ;)
ещё как вариант, с возрастом переходы бегом помогают)
Никогда не нравился этот мультик.
Расскажи еще, что тебе не нравилось, очень интересно…
Надеюсь, лифты не будут косячить так же, как хоккеисты Метеора.
Мультфильмы действительно классные, видимо, Союзмультфильму действительно очень неплохо перепало.
тут просто вариантов больше нет, только надеяться о том что никто не накосячит
Компания, которая занимается лифтами:
Надежность — 🤮
Скорость, неоднозначность, не только положительные черты — 💪😎👌
Метеор-лифт, говорите?
Ааааа, теперь понятно
Метеор хорошее название для лифта
главное что бы оно дошло до тех кого надо)
Падать будут как Метеор?
Интересно , как быстро с Озона всё это уберут?
скупайте всё, потом продадите за миллионы
Судя по новому названию, лифты будут с большой неохотой спускаться.
Зато вот вверх с удовольствием поднимут уставших граждан из страны развитой экономикой.
но это уже со всем другая история, главное что бы они работали)
Союзмультфильм» продал права на образ за «очень значительную» сумму.
какова же интересна была эта сумма
https://youtu.be/4xVVFJuycww
Вообще, странно, что образы хоккеистов и футболистов из серии тех мультфильмов не были востребованы - как минимум талисманами или в маркетинговой активности спортивными клубами...
Могу ли я получить часть суммы, если одобряю этот образ?
Кардио, жди меня! Не быстро, но я пешком.
какие еще блять мемы?
Not bad. Главное чтобы подход к качеству продукции был как минимум таким же вдумчивым