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Маша Цепелева

«Дочка» американской Otis стала компанией «Метеор Лифт» и выкупила «талисман» — хоккеиста из советского мультфильма Статьи редакции

«Союзмультфильм» продал права на образ за «очень значительную» сумму.

Фото «Метеор Лифт»
  • 25 января 2023 года бывшее российское подразделение Otis Worldwide Corporation официально представило новое название «Метеор Лифт» и «талисман» — образ игрока команды «Метеор» из цикла советских мультфильмов. Об этом сообщило РБК.
  • До этого права на персонаж принадлежали «Союзмультфильму». Стороны не раскрыли сумму сделки, но она была «очень значительной», рассказала изданию замгендиректора S8 Capital (владеет «Метеор Лифт») Екатерина Тутон.

Нам показалось интересным и совпадение названия команды «Метеор» как символа скорости, и неоднозначный характер персонажа, наделённого не только положительными чертами. Такие мемы лучше запоминаются и находят эмоциональный отклик у людей.

Денис Дрягин, директор по стратегическому маркетингу «Метеор Лифт»
  • Мультфильмы про «Метеор» создал режиссер Борис Дёжкин, они выходили в 1963-1981 годах. В цикл входят «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», «Метеор на ринге», «В гостях у лета» и другие.
  • Otis — один из крупнейших в мире производителей лифтов и эскалаторов, компания перестала принимать заказы в России в марте 2022 года. В июле она продала российский бизнес компании Ice Development, входящей холдинг S8 Capital.
  • Лифты Meteor начнут выпускать на заводе в Санкт-Петербурге с 27 января 2023 года. По собственным данным компании, среди лифтов, установленных в России в 2021 году, на Otis приходится около 16%.

#новость #otis

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26 комментариев
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«Нам показалось интересным и совпадение названия команды «Метеор» как символа скорости, и неоднозначный характер персонажа»

Отличная характеристика для лифта…..

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Константин Приветов

Особенно в Челябинске.

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Борис Интеграторов

Суровые челябинские лифты метеоры. Вжух и вроде приехали!

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Илья Фридман

Каждым днем в лифтах ездить все страшнее будет

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Вадим Вахрамов

Ходите пешком, с возрастом это всё полезней ;)

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Давид Муравьёв

ещё как вариант, с возрастом переходы бегом помогают)

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Константин Приветов

Никогда не нравился этот мультик.

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Аналитик Шманалитик

Расскажи еще, что тебе не нравилось, очень интересно…

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Вадим Д.

Надеюсь, лифты не будут косячить так же, как хоккеисты Метеора.

Мультфильмы действительно классные, видимо, Союзмультфильму действительно очень неплохо перепало.

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Исторический кран

тут просто вариантов больше нет, только надеяться о том что никто не накосячит

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Император Нолимоций

Компания, которая занимается лифтами:
Надежность — 🤮
Скорость, неоднозначность, не только положительные черты — 💪😎👌

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Звездный Филипп
Нам показалось интересным и совпадение… «Метеор-лифт»… и неоднозначный характер персонажа, наделённого не только положительными чертами

Метеор-лифт, говорите?

Ааааа, теперь понятно

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Балкон.Ру

Метеор хорошее название для лифта

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MegaAnders

главное что бы оно дошло до тех кого надо)

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Norman

Падать будут как Метеор?

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Сергей

Интересно , как быстро с Озона всё это уберут?

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ЯжПрограммист

скупайте всё, потом продадите за миллионы

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Сидор

Судя по новому названию, лифты будут с большой неохотой спускаться.

Зато вот вверх с удовольствием поднимут уставших граждан из страны развитой экономикой.

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MegaAnders

но это уже со всем другая история, главное что бы они работали)

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Дмитрий Затокин

Союзмультфильм» продал права на образ за «очень значительную» сумму.
какова же интересна была эта сумма

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Юрий Б.

https://youtu.be/4xVVFJuycww

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ilia

Вообще, странно, что образы хоккеистов и футболистов из серии тех мультфильмов не были востребованы - как минимум талисманами или в маркетинговой активности спортивными клубами...

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Дмитрий Перепродажный

Могу ли я получить часть суммы, если одобряю этот образ?

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Опытный корабль

Кардио, жди меня! Не быстро, но я пешком.

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Aleks B
Такие мемы лучше запоминаются и находят эмоциональный отклик у людей.

какие еще блять мемы?

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1E0P4RD

Not bad. Главное чтобы подход к качеству продукции был как минимум таким же вдумчивым

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