Данные передают 5,7 млн рекламодателей, но целиком закон не заработал: Роскомнадзор — о Едином реестре интернет-рекламы Статьи редакции
Требования по маркировке рекламы выполняют пока не все участники рынка — из-за нехватки информации и технических недочётов.
- Сумма рекламных бюджетов, зарегистрированных в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР) в октябре-декабре 2022 года составила более 70 млрд рублей, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. Сейчас данные в реестр передают около 5,7 млн рекламодателей и рекламораспространителей.
- Информацию в ЕРИР пока отправляют не все участники рынка, рассказали в одном из операторов рекламных данных «Первый ОРД». В январе свою рекламу зарегистрировали 73% клиентов компании, и только половина из них передала в реестр отчёты с результатами рекламных размещений.
- В РКН признают, что закон о маркировке рекламы пока не заработал полностью. Срок введения штрафов за нарушение закона отложили на неопределённый срок. В ведомстве это объяснили необходимостью накопить данные об ошибках участников рынка, чтобы точно сформулировать состав правонарушения.
- Переходный период продлили, потому что есть проблемы с информированием участников рынка, считают опрошенные «Ведомостями» представители отрасли. Например, регулятор до сих пор не разъяснил, как маркировать бартерную рекламу или интеграции в стримах, отмечают в Ассоциации блогеров и агенств.
- Также есть проблемы со сдачей отчётности по материалам с «вечным» размещением. Они не удаляются после истечения срока рекламного договора, но, согласно закону, информацию о просмотрах нужно ежемесячно передавать ЕРИР.
- Помимо этого, с позицией по регулированию рынка пока не выступила ФНС, отмечает руководитель юридического департамента OMD OM Group Екатерина Клещова. Рекламораспространителей не понимают, какие налоговые последствия могут наступить, если кто-то из цепочки размещения рекламы не передаст данные в реестр или направит туда некорректную информацию.
- Технические недоработки есть и у операторов рекламных данных, отмечают в Group4Media. У некоторых из них нет возможности загрузки данных в Excel и каждый акт приходится вносить в систему вручную.
- Случаются и задержки в передаче информации между операторами и ЕРИР. Данные в реестре часто появляются только после обращения в техподдержку, утверждает руководитель отдела размещения и сопровождения сделок по цифровым медиа Group4Media Екатерина Решетова.
- 2 июля 2021 года Владимир Путин подписал закон о единой системе учёта всей интернет-рекламы в России, который вступил в силу 1 сентября 2022 года. Согласно ему, распространители рекламы должны ставить пометку с указанием рекламодателя и вносить информацию в единый реестр.
- Участники рынка просили повременить с решением, так как нормативные акты слишком долго прорабатывались, а рекламодатели могли понести миллиардные потери. В августе 2022 года РКН сказал, что не будет штрафовать за ошибки в маркировке или за её отсутствие до марта 2023-го.
- В октябре 2022 года Комиссия при Роскомнадзоре определила операторов рекламных данных (ОРД). В него вошли семь компаний: «Яндекс», «Лаборатория разработки» («Сбер»), VK, Ozon, «МедиаСкаут» (МТС), «Первый ОРД» («Вымпелком»), «ОРД-А» (аналитическая платформа AmberData).
- В феврале 2023 года Роскомнадзор и ФАС решили не вводить штрафы за неисполнение требований о маркировке цифровой рекламы с марта 2023 года.
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Да потому что заебали все эти законы, реестры, монополии и прочая шляпа.
Пометка: Реклама здравого смысла в интернете.
Добавьте информацию о заказчике рекламы здравого смысла, иначе нарушаете.
Да сколько ещё можно городить реестры и перечни?! Нахрена усложнять? Пилить бюджеты и без этого можете, целые структуры образовали ради того.
Создайте уже «ГОВНО» – Главный Оператор ВеликоНародного Обмана. Хотя, он уже, похоже, вовсю работает.
Нужно же создавать имитацию бурной работы :)
ВИБР — всероссийский имитатор бурной работы (-:
В таком случае расшифровка абриюевиатуры "ГОВНО" - результат бурной деятельности внутренних органов 😁
Создали бюрократического монстра и удивляются почему он не работает
упрощать надо капитально
например сделать этот закон только для крупных площадок от скольки то тысяч пользователей, типа VK, Яндекса и т.д
не трахать с этим рекламодателей вообще, а только эти крупные площадки
не надеяться, что блогер с 5К подписоты в телеге будет заполнять миллион форм, что бы продать рекламу за 500 рублей
он это делать все равно не будет, вы только нервотрепки ему добавите в связи с угрозой штрафов
Зато он потенциально уже нарушитель. И если что-нибудь не так скажет или не скажет, то статья уже есть.