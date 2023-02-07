«Надеюсь, эта машина не в угоне»: «2ГИС» добавил в навигатор голос комика Евгения Чебаткова Статьи редакции
До этого в приложении были голоса Николая Дроздова, актёров дубляжа и другие.
- Евгений Чебатков записал для навигатора более 260 фраз, рассказали в «2ГИС». Кроме стандартных есть шутки и комментарии.
- Например, поездка может начаться со слов: «Маршрут построен! Надеюсь, эта машина не в угоне». Если впереди полиция: «Хей! Если что, мы с тобой не знакомы, окей? Впереди ДПС». А если пользователь по ошибке сошёл с маршрута навигатора: «Маршрут перестроен! Если с тобой пассажиры, им, наверное, немного жутковато».
- Голос доступен в приложении Android и на iOS. Включить озвучку можно, зайдя в «Настройки» → «Навигатор» → «Голос». Если его нет, нужно убедиться, что в меню «язык» выбран «русский» — и он появится.
- В феврале 2021 года «2ГИС» добавил в навигатор голоса телеведущего Николая Дроздова, актёров дубляжа, автоблогера AcademeG и другие.
- Разные варианты озвучки есть и у «Яндекс Навигатора» — свыше 20 голосов, например, Гарика Харламова, рэпера Басты, спортивного комментатора Василия Уткина, героев «Звёздных войн» и других.
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Жду голос Путина и перехожу в 2 гис )))
-Как проехать на улицу ленина 32?
-"Очень хорошо что вы спросили, о данной проблеме мы думали неоднократно и сами. Сейчас уже создана рабочая группа которая занята решением данного вопроса. Мы знаем о трудностях с которыми вы сталкиваетесь и мы приложим все усилия чтобы в будущем это вам не мешало. Ваша цель это добраться до туда и мы сделаем так чтобы вы были заняты решением именно своей задачи. В стране каждый должен заниматься именно своим делом. Именно при таком подходе и выстояли наши с вами родные, они держались за свои ценности и не позволяли их сломить ни половцам ни печенегам. По вашему вопросу компетентные лица уже в курсе. Я лично проконтролирую, чтобы ситуация разрешилась максимально комфортным образом. Кхе-Кхе. Этот вопрос поднимает куда большие темы чем вы предполагали. Наши улицы были построены еще до того как родились вы и ваши родители. Это наше наследие. Мы сделаем все возможное чтобы улица Ленина и дом 32 на ней были там где вы всегда видели их, это наша история и наши традиции. Мы не позволим никаким силам изменить это. Вы думаете никто не хочет убрать от туда улицу ленина? Мне тоже так казалось, но разобравшись в вопросе мы обнаружили что это не так. Давно идет работа над тем чтобы убрать столь значимую для нас улицу. Чтобы вы понимали всю серьезность. Недавно мне предоставили папку в которой был отчет по опросам жителей улицы. И вы знаете что не все согласны видеть ее там где она есть? Почти 75% жителей довольны и рады улице там где она есть, но почти 31% ее жителей хотели бы перенести ее. При этом чуть больше 40% людей отказались давать ответ. Это означает что вот эти 30% людей мы уже потеряли. С ними велась планомерная работа тех кто хочет помешать нам. Это наша недоработка. Но мы уважаем их выбор и наша цель сейчас сохранить тех кто нас поддерживает и повлиять на то чтобы те кто еще не определился поддержали нас с вами."
@AchilOz , тебе не лень было после моего минуса этого камента зайти в мой профиль и минусить мой камент с других постов?
Без сарказма, чисто любопытства ради. А много людей пользуется навигатором 2гис? Я как-то раз попробовал и мне показалось, что с пробками на дороге он вообще не дружит. Т.е показывает не ту ситуацию что на самом деле на дороге.
Я пользуюсь в Красноярске. Лучше Яндекса.
Не удивлюсь, если и данные о загруженности дорог они собирают таким же способом. Тогда всё понятно.
В Казахстане 2ГИС популярнее других навигаторов
Я сегодня пользовался. С голосом "Дедпула".
Мне больше нравится, чем Яндекс
Он меня не путает, а яндекс пару раз подводил и просил развернуться на дороге 4 раза -_-
Я использую, нравится больше яндекса, или просто привык.
В Москве лучше Яндекса строит маршруты. Пол Сибирь и говорить нечего: там Яндекс в принципе почти ничего не умеет
Кто это ?
Ловите мелкого зумера либо старого бумера.
Чё за хуй? чем знаменит?
А когда История на ночь?
А когда Что было дальше?
"Хей, скидывай всё то говно что откопал в лесу, впереди копы с бутылкой!"
А голоса Жириновского и Ельцина можно добавить? Вот это был бы зачёт!
Под Жириновского голос был ещё на навигаторах Навител :)
Второе предложение лишнее, с ним первое не выглядит как уместный сарказм
еще можно Джигурды,чтоб стрессовать еще больше
Только Яндекс.
Ну от Чебаткова было бы хохмой кататься с навигатором
А голос Дедпула слушал? Там перлов тоже много.
ну фразочки топовые)
Нескрепно. Почему же не Газманов, например?
Красава Чебатков, рад за него! Учился с ним в одном ВУЗе, всегда был (он) красавчиком, но не думал, что так стрельнет (не в смысле голос его будет в 2Гисе, он много где мелькает).
а ты?
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Уже попробовала его голос) Очень прикольно кстати звучит. Пока он мне больше всех нравится. Посмотрим, какие голоса будут дальше)
2ГИС лучше бы свой обосранный навигатор пофиксил, который показывает пробки там где их нет и ведет дворами через убитые дороги.
Какой омерзительный резкий и некрасивый голос
Как я понял, стратегия 2ГИС, это как можно быстрей потратить бабло, которое им дал Сбер