Собрали любопытные ролики с финала Национальной футбольной лиги США, где полминуты показа стоит $7 млн.

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12 февраля 2023 года состоялся 57-й «Супербоул» — финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Ежегодно трансляцию смотрят в среднем 100 млн зрителей — не только из любви к спорту, но ещё и из интереса к традиционному концерту во время перерыва, кинотрейлерам, а также к рекламе.

В 2021 году за показ рекламного видео длиной 30 секунд компании платили по $5,5 млн, в 2022 году — $6,5 млн, а в 2023-м, по данным AdAge, — рекордные $7 млн.

В 2022 году «Супербоул» в шутку прозвали «Криптобоулом» — из-за большого количества тематической рекламы сервисов вроде FTX, Coinbase, Crypto.com, eToro и других. В этом году — на фоне падающих котировок и банкротств — все криптокомпании от дорогого маркетинга воздержались.

Стриминг Netflix и автопроизводитель General Motors

2 февраля 2023 года компании объявили о партнёрстве, в рамках которого хотят показывать больше электрических автомобилей в кино — в частности в проектах Netflix.

Начали с рекламы: в ней актёр Уилл Феррелл «даёт электромобилям заслуженное экранное время», оказываясь в разных сериалах сервиса: «Игре в кальмара», «Бриджертонах», «Очень странных делах» и других.

SaaS-платформа Squarespace

«Squarespace — это сайт, на котором можно создать другие сайты? Значит, он мог породить сам себя?» — недоумевает актёр Адам Драйвер и на глазах делится на несколько версий себя, после чего улетает в чёрную дыру.

Автопроизводитель Kia

Отец забывает взять соску для дочки и становится посмешищем в интернете. Чтобы исправить ситуацию, он мчится за ней через перекрытые дороги, снега и стройки, а возвращается как «герой, очаровавший сердца», — к окружённому фанатами дому.

По приезде оказывается, что соску он привёз не ту: дочка любит голубую, а не зелёную. Но автомобилю Kia Telluride X-Pro не страшен и ещё один заезд.

Телекоммуникационная T-Mobile

В 2022 году актёры Зак Брафф и Дональд Фейсон, сыгравшие Джея Ди и Тёрка в сериале «Клиника», исполнили свою версию песни "I Feel Pretty" из мюзикла «Вестсайдская история» — о низких ценах на домашний интернет.

На этот раз к дуэту присоединился сосед Джон Траволта, а о плюсах сети 5G от T-Mobile трио спело на мотив "Summer Nights" из «Бриолина», в котором Траволта исполнил главную роль.

Союз поставщиков авокадо Avocados from Mexico

Звезда «Очень страшного кино» Анна Фэрис в роли Евы вкусила «запретный плод» — яблоко — и превратила райский сад в ад на земле. На помощь пришёл бурундук: он предложил ей авокадо, «с которым всё становится лучше».

Грызун не соврал: после этого герои оказываются в «Большом авокадо» (Нью-Йорке), где нет перегруженных дорог, горожане открыто признаются друг другу в любви и ходят нагишом, а вместо Apple рынком смартфонов правит Avocado.

Торговая платформа E-Trade

«E-Trade поможет со всем — свадьбой, детьми, учёбой» — с этой фразы начинается ролик онлайн-брокера, который снял свадьбу, где молодожёны и друг жениха — карапузы со взрослыми голосами. Сервис использовал детский образ в рекламе ещё 2008 году.

Сеть кофеен с пончиками Dunkin’ Donuts

Актёр Бен Аффлек устроился в автокафе Dunkin’ Donuts: принимает заказы, злится на себя за то, что не может найти нужную позицию в системе, заигрывает с клиентами и делает с ними сэлфи. Уйти с работы пришлось до конца смены — забрать его приехала жена, певица и актриса Дженнифер Лопез.

Продовольственный конгломерат Pepsi

«Отменная актёрская игра или отменный вкус?» — этим вопросом зрителей заставляют задуматься актёры Стив Мартин и Бен Стиллер, отпивая Pepsi Zero Sugar. Способ найти ответ только один — купить и попробовать напиток.

Доставщик еды DoorDash

Звёздный шеф-повар и ресторатор Мэтью Мэтисон, участник группы Wu-Tang Clan по прозвищу Шеф, а также плюшевый поварёнок из передачи The Tiny Chef Show собирают продуктовую корзину в супермаркете — иными словами, делают то, чем занимается сам DoorDash.

Производитель снеков Doritos

Рэпер Джек Харлоу находит вдохновение в треугольнике — музыкальном инструменте, повторяющем форму чипсов Doritos. Он решает уйти из рэпа, чтобы играть только на нём, и даёт начало «треугольной лихорадке». Ей поддаются не только общественность, но и правительства: в Великобритании треугольник сменяет фунт стерлингов.

Обувной ритейлер Skechers

В кроссовках от Skechers рэпер Snoop Dogg выбегает из самолёта, надев их не наклоняясь, выступает на сцене и развозит газеты, стрижёт собак и тренирует спортсменов, а также управляет страной. Весь «секрет в Skechers» — удобных в любой ситуации.

Поставщик ПО для налоговых деклараций Turbo Tax

«Обратитесь к Turbo Tax. Наши эксперты возьмут все ваши налоговые заботы на себя, а вы сможете делать всё что вздумается», — гласит закадровый голос в ролике. Его главный герой тем временем танцует у фонтана и показывает, что «всё» ограничивается только фантазией.

Сервис такси и доставки еды Uber

Uber просит придумать рэпера Пи Дидди песню для рекламы подписки Uber One. Найти вдохновение в старых хитах ему помогли певицы Донна Льюис и Келис, а также норвежский дуэт Ylvis, известный треком "What Does The Fox Say".

Стриминговый сервис Paramount Plus

Актёр и режиссёр Сильвестр Сталлоне пытается вскарабкаться на гору, известную по логотипу и заставке компании. За восхождением наблюдают Даша из мультсериала «Даша-путешественница», актёры Томас Леннон из «Рино 911» и Энсон Маунт из «Звёздного пути» и три дочери Сталлоне.

Бренд снеков PopCorners

Производитель Frito-Lay воссоединил Джесси Пинкмана и Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие», правда, вместо психостимуляторов они теперь производят чипсы — настолько вкусные, что поставщик ещё до первой отгрузки попросил их расширить линейку.

Производитель майонеза Hellmann's

Актёры Джонн Хэмм и Бри Ларсон оказываются в огромном холодильнике из-за своих имён: hamm с английского языка — это ветчина, а brie — сыр бри. Съесть их грозится комик Пит Дэвидсон.

Сервис для аренды жилья Booking.com

Мини-мюзикл с актрисой Мелиссой Маккарти в главной роли. Ей совершенно неважно, где придётся остановиться во время путешествия — на прибрежной вилле, в маленькой квартире, домике на дереве или в роскошном отеле с «красавчиком-садовником». Лишь бы было кому присмотреть за детьми.

Маркетплейс Rakuten

«Раньше я была такой бестолковой, когда дело доходило до шоппинга», — говорит Алисия Сильверстоун в мини-ремейке «Бестолковых» 1995 года. А после рассказывает, какой хороший кешбэк теперь получает с покупок.

Поставщик ПО для управления HR-процессами Workday

Музыканты Джоан Джетт, Билли Айдол, Пол Стэнли, Оззи Осборн и Гэри Кларк младший рассказывают, что значит быть настоящей рок-звездой, и для этого недостаточно сидеть за компьютером. Нужно крушить отельные номера, колесить по миру и шалить — за себя и «за Сашку». Впрочем, настоящие рок-звёзды остаются ими даже в офисе.

Производитель пива Heineken

Пол Радд в образе из «Человека-муравья» наслаждается безалкогольным пивом, ловя на себе осуждающие взгляды живого муравья.

Производитель чипсов Pringles

Рука в банке из-под Pringles застревает даже «у лучших из нас» — хирургов, судей, работников аэропортов, участников викторин, чемпионов по боулингу, певиц и младенцев в утробе. Но важно не это — важно то, ради чего всё это было.

Производитель конфет M&M's

Актриса Майя Рудольф переименовала M&M's в Ma&Ya's. Судя по всему, это часть рекламного хода с отказом от говорящих конфет в рекламе.

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