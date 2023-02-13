«Вместе мы кетчунез»: «Делимобиль» и «Блог Галины» запустили Telegram-бота для создания валентинок на 14 февраля Статьи редакции
Можно с помощью них поздравить близких.
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- Всего в Telegram-боте доступно 40 открыток на 14 февраля. Они вдохновлены юмористическим Telegram-каналом «Блог Галины», который рассказывает о женщине с тюремным прошлым и проблемами с финансами.
- Чтобы получить открытку, нужно нажать «получить галинтинку» — бот выдаст одну случайную. Её можно отправить близким или распечатать. Бот будет доступен до марта 2023 года.
Не верю своим глазам О_оМожно с помощью них поздравить близких
Или крепко напугать (-:
Зачем?
можно отправить своему врагу например
эмм пожалуй на сегодня интернета хватит
Коллаборация, которую мы заслужили
Абсолютно качественный шлак