{"id":13846,"url":"\/distributions\/13846\/click?bit=1&hash=e55e48eddda4bc21e41e05a579a7c4f6ff93370a18f4e2b72bfdc3218ac40104","title":"\u0412\u0435\u043d\u0447\u0443\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440 \u043e\u0431 \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430\u0445 \u0444\u0430\u0443\u043d\u0434\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
Специальный череп

«Вместе мы кетчунез»: «Делимобиль» и «Блог Галины» запустили Telegram-бота для создания валентинок на 14 февраля Статьи редакции

Можно с помощью них поздравить близких.

636 просмотров
  • Всего в Telegram-боте доступно 40 открыток на 14 февраля. Они вдохновлены юмористическим Telegram-каналом «Блог Галины», который рассказывает о женщине с тюремным прошлым и проблемами с финансами.
  • Чтобы получить открытку, нужно нажать «получить галинтинку» — бот выдаст одну случайную. Её можно отправить близким или распечатать. Бот будет доступен до марта 2023 года.

#делимобиль

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Не верю своим глазам О_о

Можно с помощью них поздравить близких

Или крепко напугать (-:

Ответить
Развернуть ветку
Артем Кашайкин

Зачем?

Ответить
Развернуть ветку
Продюсер Псаки

можно отправить своему врагу например

Ответить
Развернуть ветку
Вдова Кличко

эмм пожалуй на сегодня интернета хватит

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii
Ответить
Развернуть ветку
Александр Комаров

Коллаборация, которую мы заслужили

Ответить
Развернуть ветку
Сучий сын

Абсолютно качественный шлак

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
null