«Наш слон всегда по зебре пешком, не был замечен за неразумным грешком»: «МТС Юрент» запустил кампанию по соблюдению ПДД

Главным героем плакатов стал слон на самокате, который всегда соблюдает правила.Источник: здесь и далее «МТС Юрент»«МТС Юрент» разместил на улицах Москвы плакаты, главным героем которых стал слон, рассказали в сервисе.«Несмотря на популярное выражение “как слон в посудной лавке”, слоны — очень аккуратные и умные животные, которые, например, распознают сородичей по звукам, узнают людей. Иными словами — если бы слон встал на самокат, он бы точно сообразил, что кататься на нём можно только соблюдая ПДД», — пояснили в пресс-службе.С помощью кампании сервис хочет привлечь внимание пользователей к необходимости соблюдать правила: корректно парковаться, не кататься вдвоём или пьяным, спешиваться на пешеходных переходах и другие.Слон на самокате также появился на обложке еженедельного журнала сканвордов «Тёщин язык», добавили в компании.Это не первая кампания «МТС Юрента» против небезопасной езды на самокатах. Летом 2023 года сервис разместил плакаты на улицах Москвы, призывая безответственных самокатчиков не превращать кикшеринг в «петушеринг» в глазах прохожих и автомобилистов.#новости #мтсюрент #электросамокаты
Наш слон не берет деньги за раздачу интернета с телефона, да? Ну т.е. брал, пока хобот чутка не прижали...
Просто оставлю это тут)
Нахрен нужны эти самокаты если на каждом переходе спешиваться? Проще такси вызвать.
Но ведь можно не спешиваться...
Ох уж этот мтс ну затейники, чувствуется школа.
за неразумным грешкомЗа хоботоблудием?
наш слон на тротуаре гость- гости тоже разные бывают