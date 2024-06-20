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«Наш слон всегда по зебре пешком, не был замечен за неразумным грешком»: «МТС Юрент» запустил кампанию по соблюдению ПДД

Главным героем плакатов стал слон на самокате, который всегда соблюдает правила.

Источник: здесь и далее «МТС Юрент»
Источник: здесь и далее «МТС Юрент»
  • «МТС Юрент» разместил на улицах Москвы плакаты, главным героем которых стал слон, рассказали в сервисе.
  • «Несмотря на популярное выражение “как слон в посудной лавке”, слоны — очень аккуратные и умные животные, которые, например, распознают сородичей по звукам, узнают людей. Иными словами — если бы слон встал на самокат, он бы точно сообразил, что кататься на нём можно только соблюдая ПДД», — пояснили в пресс-службе.
«Наш слон всегда по зебре пешком, не был замечен за неразумным грешком»: «МТС Юрент» запустил кампанию по соблюдению ПДД
  • С помощью кампании сервис хочет привлечь внимание пользователей к необходимости соблюдать правила: корректно парковаться, не кататься вдвоём или пьяным, спешиваться на пешеходных переходах и другие.
«Наш слон всегда по зебре пешком, не был замечен за неразумным грешком»: «МТС Юрент» запустил кампанию по соблюдению ПДД
«Наш слон всегда по зебре пешком, не был замечен за неразумным грешком»: «МТС Юрент» запустил кампанию по соблюдению ПДД
«Наш слон всегда по зебре пешком, не был замечен за неразумным грешком»: «МТС Юрент» запустил кампанию по соблюдению ПДД
  • Слон на самокате также появился на обложке еженедельного журнала сканвордов «Тёщин язык», добавили в компании.
«Наш слон всегда по зебре пешком, не был замечен за неразумным грешком»: «МТС Юрент» запустил кампанию по соблюдению ПДД
  • Это не первая кампания «МТС Юрента» против небезопасной езды на самокатах. Летом 2023 года сервис разместил плакаты на улицах Москвы, призывая безответственных самокатчиков не превращать кикшеринг в «петушеринг» в глазах прохожих и автомобилистов.

#новости #мтсюрент #электросамокаты

6
20
20 комментариев
Максим Исаев

Наш слон не берет деньги за раздачу интернета с телефона, да? Ну т.е. брал, пока хобот чутка не прижали...

11
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Serg L.

Просто оставлю это тут)

3
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Ray Smith

Нахрен нужны эти самокаты если на каждом переходе спешиваться? Проще такси вызвать.

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Ястржембский

Но ведь можно не спешиваться...

3
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Ястржембский

Ох уж этот мтс ну затейники, чувствуется школа.

1
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Griby Lenina

за неразумным грешкомЗа хоботоблудием?

1
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Egor K.

наш слон на тротуаре гость- гости тоже разные бывают

1
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