«VK Реклама» запустила инструмент для сбора заявок от потенциальных клиентов в «VK Клипах» Статьи редакции
Через него пользователи могут оставить свои данные или заявку на покупку.
- «VK Реклама» запустила инструмент для сбора заявок через лид-формы в декабре 2022 года в тестовом режиме — сначала они работали только в ленте новостей во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
- В такой форме потенциальный покупатель может оставить свои контактные данные для связи или заявку на покупку.
- Сейчас лид-формы появились и в «VK Клипах». Показывать их будут между роликами.
- Чтобы настроить продвижение, нужно зайти в личный кабинет в «VK Рекламе» и выбрать настройки. Остальное сделают алгоритмы: проанализируют поведение аудитории «VK Клипов», адаптируют рекламу для показа между роликами и покажут её заинтересованным пользователям.
- Заполнить форму можно, кликнув на рекламу. Переходить на другую площадку не нужно, а контактные данные подтянутся из профиля пользователя в соцсети. Заявка передаётся рекламодателю только после согласия на обработку персональных данных.
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Есть те, кто вообще доволен ВК? Порой впечатление складывается, что Дуров там целую команду держит)) Насколько бы абсурдной не звучала теория. Так идеально развалить проект под силу немногим.
https://vk.com/wall141572623_27848
я могу ошибаться,но последнее место для продвижения это вк клипы
vk eto dno
Дно не дно. А когда все адекватные сервисы и впны перебанят к чертям за "угрозу" сами знаете чему. Выбора у людей не останется. В равной, конкурентной борьбе у нашего мусора шансов конкурировать с западными площадками нет.
Толком ничего не заблокировано, теперь блокировки подорожали Х5, технологии маршрутизации меняются, так что ничего толком заблокировать не получиться и как и фильтровать трафик - это невозможно ближайшие 3 года. Скорее дед помрет, чем ркн достигнет успеха в блокировках.
Просто вы не умеете его готовить)))
Может уже пора начать давать рекламу вебинаров и курсов в газетах и на стендах почтовых отделений?
будут VK газеты
Видимо, правильно делаю, что не смотрю их.
Да и вообще просмотр видео на вк — сомнительное мероприятие, 10 часов рекламы между 20-секундными роликами.
Авторам клипов конечно ничего не достанется. Не замечать проблемы и игнорировать их стало главным кредо ВК.
Алгоритмы работают так: https://vc.ru/social/602867-na-polputi-k-odnoklassnikam-kak-algoritmy-vkontakte-zastavlyayut-polzovateley-i-avtorov-perehodit-v-telegram
Реклама так: https://vc.ru/social/605863-vkontakte-provela-ezhegodnuyu-vstrechu-s-avtorami-soobshchestv-itogi
Что еще вы не испортили? Раньше хотя бы заботились о своем имени, комментарии давали. Сейчас полный игнор проблем. Проблем нет, если их не замечать. @ВКонтакте
Ну с добрым утром как говорится. Это теперь госкорпорация в худшем смысле. Вместо коммерческой эффективности важна пропаганда, блокировка неугодных пабликов и палки майорам за различные "дискредитации".
Новый рекламный кабинет myTarget / VK — это такая ньютоновская жидкость из говна: в состоянии покоя она растекается буквально сквозь твои пальцы: отваливаются модули, куски кода и браузер тебе постоянно делает «Упс…». Работать с этим поделием малоприятно: из двух кое-как работающих систем таргетированной рекламы в итоге было принято решение составить одну неработающую (и попросить у государства и налогоплательщиков субсидию?) и мигрировать целыми форматами, поддержку которых заранее разумеется никому в голову не пришло тестировать на выделенных группах извращенцев-рекламодателей, которые любят за свои деньги продираться через неработающие интерфейсы. В прекрасной России настоящего так не принято, страдать должны сразу тысячи рекламодателей, у которых никто ничего не спрашивал и на чье мнение глубоко все равно.
Разумеется, это в высоких кабинетах не очевидно и «доходы от рекламной системы растут не по дням, а по часам, а рекламодатели получают результаты в новом кабинете в среднем на 30% дешевле».
Ну, поживем-увидим.