«Яндекс Плюс» откроет новое культурное пространство в Парке Горького — на месте бывшего Nike Box Статьи редакции
В нём будут проходить в том числе спортивные мероприятия.
- В 2023 году у «Яндекс Плюса» заработает второй культурный центр «Плюс Дача» в Парке Горького, сообщила компания. Когда состоится открытие — пока неизвестно. Попасть в него смогут подписчики «Плюса» и работники «Яндекса».
- В нём будут проходить не только культурно-развлекательные события, но также спортивные тренировки и внутренние мероприятия «Яндекса», — причём теперь ещё и в холодное время года. Подробнее о программах компания обещает рассказать позже.
- В 2021 году в Парке Горького открылась первая «Плюс Дача»: она работала с июня по сентябрь, проводила концерты, спектакли и кинопоказы, фестиваль йоги, мастер-классы и лекции, а также встречи с писателями. В 2022 году, по данным «Яндекса», в центре прошло более 250 мероприятий.
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Теперь летом в Парке Горького подписчикам плюса шашлыки будут на 50р дороже? =(
Как там в 2002? =)
Если честно, то очень неплохо)))
Идите, пожалуйста, в известном направлении в свой 2002-й.
Из Вас тут ядом накапало, подотрите.
Кто же будет проводитьне только культурно-развлекательные события, но также спортивные тренировки и внутренние мероприятия «Яндекса»
Подписчики плюса или сотрудники?
Ну в яше например работает Искандер Ядгаров — разраб мобильных карт и довольно известный марафонец, так что люди найдутся)
Уже давно не работает и живет в Португалии
Ну ок, не знал. А минус то зачем ты мне влепил, Дима?)
Сорри, случайно
Надо было храм построить
какой храм секту сразу
Разве это не одно и то же?
она уже есть
Ни найка, ни смысла в жизни.
вспомнил, что найк ушел, сразу грустно стало
Вспомнил, почему, — совсем расстроился.
На самом деле круто, что создаются места развлечения в Мск и все это за стоимость подписки.
Открыли бы несколько полноценных кинотеатров и показывали бы классику. И все бы по подписке, вообще было бы замечательно)
Найк бокс был бесплатным
А что там было?
Возможность бесплатно посетить беговые и функциональные тренировки
Найк бокс - место для занятием спортом. Регаешься на сайте на различные бесплатные тренировки в нем или если бегун, оставляешь в нем свои вещи.
Честно говоря 3200 рублей в год за подписку яндекса с адмедиатекой и с еще 3 местами для семьи или друзей эт норм цена
в этой амедиатеке или яндекс музыке хоть что-то осталось?
а что-то начало исчезать из амедитеки?
Для бега по прямой нужен тренер ?
Представь себе, да.
А вещи ты где будешь оставлять?
И?
Встречи с Захаром Прилепиным, эксклюзивно для подписчегов плюса
а было бы круче, чтобы не только в мск
Хорошее было место, когда был Nike
ну чего, молодцы. Вполне себе имидж IT_компании с тусовками и смузи. Не то что Сбер
Адидасовская база тоже кайфовая была
Посмотрел видос про Гром - пипец скукотища
Вот это движ Яндекс нам подгоняет🤘🤘🤘😎
(Нет)
Посвящать этому целую статью на виси, такое конечно(
Строчку в ежедневных новостях ещё может быть