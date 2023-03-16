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Полина Лааксо

«Яндекс Плюс» откроет новое культурное пространство в Парке Горького — на месте бывшего Nike Box Статьи редакции

В нём будут проходить в том числе спортивные мероприятия.

  • В 2023 году у «Яндекс Плюса» заработает второй культурный центр «Плюс Дача» в Парке Горького, сообщила компания. Когда состоится открытие — пока неизвестно. Попасть в него смогут подписчики «Плюса» и работники «Яндекса».
  • В нём будут проходить не только культурно-развлекательные события, но также спортивные тренировки и внутренние мероприятия «Яндекса», — причём теперь ещё и в холодное время года. Подробнее о программах компания обещает рассказать позже.
  • В 2021 году в Парке Горького открылась первая «Плюс Дача»: она работала с июня по сентябрь, проводила концерты, спектакли и кинопоказы, фестиваль йоги, мастер-классы и лекции, а также встречи с писателями. В 2022 году, по данным «Яндекса», в центре прошло более 250 мероприятий.
Вот, например, как проходила презентация аудиокниги по комиксу «Майор Гром» на первой «Плюс Даче»

#яндекс #новость #яндексплюс

1456 просмотров
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36 комментариев
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 Domorost

Теперь летом в Парке Горького подписчикам плюса шашлыки будут на 50р дороже? =(

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Павел Егоров

Как там в 2002? =)

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Domorost

Если честно, то очень неплохо)))

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ЯД

Идите, пожалуйста, в известном направлении в свой 2002-й.

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Вася Пражкин

Из Вас тут ядом накапало, подотрите.

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Император Нолимоций
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Вадим Д.
Попасть в него смогут подписчики «Плюса» и работники «Яндекса»

Кто же будет проводить

не только культурно-развлекательные события, но также спортивные тренировки и внутренние мероприятия «Яндекса»

Подписчики плюса или сотрудники?

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Bruce Robertson

Ну в яше например работает Искандер Ядгаров — разраб мобильных карт и довольно известный марафонец, так что люди найдутся)

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Дмитрий Шмаков

Уже давно не работает и живет в Португалии

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Bruce Robertson

Ну ок, не знал. А минус то зачем ты мне влепил, Дима?)

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Дмитрий Шмаков

Сорри, случайно

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AKB47

Надо было храм построить

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Old Papay

какой храм секту сразу

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Иван Грозный

Разве это не одно и то же?

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Dmitry Kruger

она уже есть

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compostirony

Ни найка, ни смысла в жизни.

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Andrey Norin

вспомнил, что найк ушел, сразу грустно стало

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Император Нолимоций

Вспомнил, почему, — совсем расстроился.

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Влад

На самом деле круто, что создаются места развлечения в Мск и все это за стоимость подписки.

Открыли бы несколько полноценных кинотеатров и показывали бы классику. И все бы по подписке, вообще было бы замечательно)

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Дмитрий Шмаков

Найк бокс был бесплатным

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Roman Sergeevich

А что там было?

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Mikhail Shamov

Возможность бесплатно посетить беговые и функциональные тренировки

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Дмитрий Шмаков

Найк бокс - место для занятием спортом. Регаешься на сайте на различные бесплатные тренировки в нем или если бегун, оставляешь в нем свои вещи.

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Влад

Честно говоря 3200 рублей в год за подписку яндекса с адмедиатекой и с еще 3 местами для семьи или друзей эт норм цена

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Дмитрий Шмаков

в этой амедиатеке или яндекс музыке хоть что-то осталось?

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умный человек

а что-то начало исчезать из амедитеки?

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Mik Petrov

Для бега по прямой нужен тренер ?

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Дмитрий Шмаков

Представь себе, да.

А вещи ты где будешь оставлять?

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Влад

И?

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Невероятный Блондин

Встречи с Захаром Прилепиным, эксклюзивно для подписчегов плюса

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неформат

а было бы круче, чтобы не только в мск

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Mikhail Shamov

Хорошее было место, когда был Nike

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Перечитатель

ну чего, молодцы. Вполне себе имидж IT_компании с тусовками и смузи. Не то что Сбер

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A.A. Rayskiy

Адидасовская база тоже кайфовая была

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Перечитатель

Посмотрел видос про Гром - пипец скукотища

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Дмитрий Мейдус

Вот это движ Яндекс нам подгоняет🤘🤘🤘😎
(Нет)

Посвящать этому целую статью на виси, такое конечно(
Строчку в ежедневных новостях ещё может быть

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