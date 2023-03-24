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Полина Лааксо

«Почта России» запустила сервис для создания открыток — бумажную версию можно отправить из дома Статьи редакции

Стоимость открытки — 189 рублей.

  • Создать отправление со своим шаблоном можно на сайте — после авторизации. Сперва нужно загрузить изображение или фотографию в форматах jpg, jpeg или png весом не более 15 Мб и уточнить, нужен ли конверт. После — составить текст с ограничением по символам в 198 знаков и указать данные получателя.
  • Перед печатью картинки проходят модерацию: специалисты «Почты России» отсеивают всё, что нарушает российское законодательство, рассказали vc.ru в компании. После проверки открытку размера А6 распечатают на глянцевом мелованном картоне и передадут в доставку.
  • Все отправления будут получать индивидуальный трек-номер, с помощью которого можно отслеживать перемещения на сайте или в приложении. Запуск сервиса приурочили ко Дню открытки.

#почтароссии #новость

877 просмотров
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16 комментариев
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 Mikhail Shamov
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Не очень хороший человек
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Вадим Демидов

Нейросети, ИИ, блокчейн и бигдата — а почтальон Печкин по грязище несёт открытку.

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Bo.G

и пакет tcp/ip

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Андрей К.

кто разрешил изображение Хасбика использовать?!

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Полина Лааксо
Автор

вообще-то это томми шелби! какой еще хасбик, ничего не знаю

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Андрей К.

остренький козыречек)

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Дарья Филимонова

Попробовала. Посмотрим что из этого получится)))

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Иван

Для тех, кому надоело отправлять стикеры в телеге

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Антон Кузьмин

Кстати в этом боте можно сделать стикеры из любых фоток, с блекджеком и нейросетями)) https://t.me/magic_sticker_bot?start=refVC

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Макс Мартин

Если 189₽ — это с учетом доставки — то оч крутой сервис

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Ruslan Dzasokhov

Чекнул, 189 за всё

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Созвонова

забавный сервис для не забавной почты

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ЯД

А давно в журналистике размер файлов весом стал называться?

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Ruslan Dzasokhov

Ну заслужено

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ЯД

"," - ты потерял.

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