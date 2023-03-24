«Почта России» запустила сервис для создания открыток — бумажную версию можно отправить из дома Статьи редакции
Стоимость открытки — 189 рублей.
- Создать отправление со своим шаблоном можно на сайте — после авторизации. Сперва нужно загрузить изображение или фотографию в форматах jpg, jpeg или png весом не более 15 Мб и уточнить, нужен ли конверт. После — составить текст с ограничением по символам в 198 знаков и указать данные получателя.
- Перед печатью картинки проходят модерацию: специалисты «Почты России» отсеивают всё, что нарушает российское законодательство, рассказали vc.ru в компании. После проверки открытку размера А6 распечатают на глянцевом мелованном картоне и передадут в доставку.
- Все отправления будут получать индивидуальный трек-номер, с помощью которого можно отслеживать перемещения на сайте или в приложении. Запуск сервиса приурочили ко Дню открытки.
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Нейросети, ИИ, блокчейн и бигдата — а почтальон Печкин по грязище несёт открытку.
и пакет tcp/ip
кто разрешил изображение Хасбика использовать?!
вообще-то это томми шелби! какой еще хасбик, ничего не знаю
остренький козыречек)
Попробовала. Посмотрим что из этого получится)))
Для тех, кому надоело отправлять стикеры в телеге
Кстати в этом боте можно сделать стикеры из любых фоток, с блекджеком и нейросетями)) https://t.me/magic_sticker_bot?start=refVC
Если 189₽ — это с учетом доставки — то оч крутой сервис
Чекнул, 189 за всё
забавный сервис для не забавной почты
А давно в журналистике размер файлов весом стал называться?
Ну заслужено
"," - ты потерял.