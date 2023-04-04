«ВКонтакте» второй раз с декабря обновила партнёрскую программу для сообществ — до этого отменив изменения из-за критики Статьи редакции
На этот раз, по собственным словам, она учла мнение пользователей.
- С 1 мая 2023 года вступить в программу смогут владельцы сообществ, которые отвечают одному из двух критериев. Первый: у группы должно быть не менее 500 тысяч подписчиков, из которых 30% должны хотя бы один раз за предыдущий календарный месяц просмотреть её контент — текстовые записи, истории или клипы.
- Второй — за календарный месяц аудитория группы должна расти не менее чем на 1250 человек, а 30% подписчиков, как и в первом случае, должны хотя бы раз в месяц просматривать авторский контент. В остальном — и те, и другие паблики должны быть открытыми сообществами и отвечать правилам программы: например, не допускать травли, не публиковать фейки, не рекламировать сомнительные лечебные средства.
- Для сравнения, до этого соцсеть требовала от групп с аудиторией более 500 тысяч, чтобы количество подписчиков в течение трёх последних месяцев росло на 2500 активных пользователей и более.
- Заявки от городских и узкопрофильных пабликов будут рассматривать отдельно, форму можно заполнить по ссылке. Те, кто уже подключён к программе, также должны отвечать новым требованиям, но для них правила вступают в силу с осени 2023 года — чтобы было «время на адаптацию».
- Проверить, подходит ли сообщество для участия в программе, можно в разделе «Монетизация» — его добавили 4 апреля 2023 года. Там же в будущем автор будет узнавать, из чего складываются его выплаты, почему они могли просесть (это может быть нарушение правил или плагиат) и как на них влияет формат публикаций (статья это, клип или история).
- Ещё одно обновление — возможность получать «рекомендации» о создании, распространении и последующем продвижении контента. Они будут доступны в том числе и тем, кто пока не отвечает новым требованиям: основные критерии — «уникальный» контент и ежемесячный прирост подписчиков на 850 человек и более. Такие авторы получат уведомления от департамента по работе с сообществами VK.
- Редакция vc.ru спросила, что компания понимает под «уникальным контентом» и «активными пользователями»; всегда ли статистика будет учитываться только за месяц, предшествующий дню подачи заявки; каковы критерии отказа узкопрофильным и городским пабликам; какой может быть экспертная поддержка и когда её начнут оказывать. К моменту публикации ответ получить не удалось.
- 13 декабря 2022 года «ВКонтакте» объявила об обновлениях партнёрской программы, в рамках которой соцсеть делится с авторами рекламной выручкой. Новые правила, по мнению соцсети, должны были снизить порог входа в программу.
- 14 декабря компания сообщила, что «возьмёт паузу и проработает вопрос обновления», так как столкнулась с негативной обратной связью. Владельцы сообществ успели раскритиковать и новые изменения.
- В 2022 году администраторы сообществ во «ВКонтакте» заработали 4 млрд рублей. Выручка пабликов, которые используют встроенные инструменты монетизации, выросла на 87% по сравнению с 2021-м. Сколько составила — неизвестно, но, например, через VK Donut за 2022 год пользователи «задонатили» авторам 383 млн рублей.
596 просмотров
Было:
500+ тысяч подписчиков
+2500 активных пользователей/ежеквартально
Охват 30% подписчиков/месяц
Стало:На этот раз, по собственным словам, она учла мнение пользователей.
500+ тысяч подписчиков
+1250 активных пользователей/ежеквартально
Охват 30% подписчиков/месяц
Мм-окей
Давайте только уточнять по фактам.
1. Ушли из-за того, что поймали много хейта, а вернулись с ещё более ужесточенными условиями.
2. Не забыли в январе всем урезать доход в среднем в 2,5 раза. Не зависимо от показов и ценность.
3. Убив виралку, отдав ее пабликам 100-150к, полностью забрав у миллионников.
Не комментировала ни одного обновления от вк, всегда стараясь адаптироваться. Но тут похоже конечная.
Правила треш. Стали хуже
Охваты у всех забрали
Выполнить требования простым смертным невозможно
ВК рип
Да Вы что ебать-копать! У них же ЧБД набрал уже больше пятидесяти мультов, они щас как всем покажут!!!
P.S. ЧБД, сильно зависящий от гостей формат. ЧБД с Ивлеевой и Дудём на пиках формы, смог собрать 70 мультов за пару лет. Я НИ НА ЧТО НЕ НАМЕКАЮ, просто я решил это написать. А ещё я дебил.
Так бы и написали: партнёрка работает вот для этих трёх мообществ, ссылки прилагаются.
Я правильно понимаю, что вк ушел "улучшать условия", а получается картина такая:1. Ухудшили правила для пабликов свыше 500к, добавив туда 30% охвата. Давайте признаваться честно, вовлеченности у миллионников такой нет.2. Ухудшили правила для участников ниже 500к. Было 2500 за 3 месяца и без учета отписавшихся. Сейчас им нужно 1250 в месяц чистых. Соблюдать правило охвата им проще, им сейчас надавали виралку.Так уважаемый вк, скажите, нам следить за качественным контентом или метриками? Вы до сих пор не можете сказать что такое качественный контетнт.
А что, много в ВК пабликов свыше 500 тыс.?
GG WP, я так считаю.
Эм... Чьё мнение они учли? Пользователей вк или личных вертолётов?
Не хочется оскорблять, но придурки, не иначе. Когда Вы, господа, загибались(я сейчас старательно делаю вид что верю, что аудитория растет не в связи с дикими рекламными бюджетами и игрой со статой), вы ввели хотя бы что-то, что делало вас лучше Инстаграма.
Мелкий паблик, который в инсте в основном мог рекламить скам, и получить потом за это бан, в ВК мог зарабатывать до 30к. Я не говорю про теже условно-мелкие, ну, типа 100-200к тоже не то чтобы много, но уже и не мелочь. Они-то могли иметь хорошую зарплату.
И поэтому в ВК был смысл идти, и смысл был огромным порой. Сейчас Вы, видать сами поверив в свой успех, решили дать пососать хуй. Так вот хуй тут не только для авторов, точнее он им не понадобится. За-то Вам, ну да ладно…
эти правила убьют большинство пабликов, потому что нынешние доходы не позволяют адекватно оплачивать труд нормальных редакторов. скоро контента от пабликов не останется и будут три с половиной редача на весь вк с копипастным контентом. а вк останется с кучей мусорной рекламы и на каждом посте в рекомендациях баян со всеми возможными букмекерами))
ВК просто туалет привокзальный