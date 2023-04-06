Операторы сократили бюджеты, банки — увеличили: как изменился список крупнейших рекламодателей России в 2022 году Статьи редакции
Российские компании стали тратить на продвижение в 1,5 раза больше, посчитали в Adindex.
- Совокупные расходы на продвижение 30 крупнейших рекламодателей на российском рынке в 2022 году увеличились на 3% по сравнению с 2021-м и составили 141,4 млрд рублей, следует из рейтинга Adindex, с которым ознакомилось РБК.
- Место иностранных рекламодателей в рейтинге заняли российские компании, которые увеличили собственные бюджеты на продвижение более чем в 1,5 раза, отмечает Adindex.
- «Сбер», занимающий первое место с 2019 года, в 2022-м нарастил рекламные расходы на 11%, до 16,2 млрд млрд рублей. Рекламные бюджеты «Яндекса» выросли на 21% и составили 10,4 млрд рублей. Мегафон увеличил расходы на продвижение на 24%, до 5,6 млрд рублей. «Тинькофф» переместился с 14 места на 4, увеличив рекламные расходы на 91%, до 7,6 млрд рублей.
- При этом семь компаний из рейтинга сократили свои расходы на рекламу. Например, МТС — на 9%, до 6,9 млрд рублей, «Билайн» — на 24%, до 5,6 млрд рублей, Tele2 — 16%, до 4,1 млрд рублей.
- В 2021-м в список топ-30 рекламодателей входило 10 международных компаний, в том числе Pepsi Co, Nestle, Procter & Gamble, Mars-Russia, L’Oreal и другие. По итогам 2022 года их расходы на рекламу в России сократились на 27,2 млрд рублей.
- В конце 2022 года оценку рынка рекламы приводила Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). По её данным, объём рынка составил 392 млрд рублей — на 2% меньше уровня 2021-го. Более 80% расходов пришлось на рекламу в интернете.
- Участники рынка, опрошенные РБК, ожидают в 2023 году роста на 5-10%. Одним из главных факторов может стать приток рекламных бюджетов от компаний из «дружественных» стран.
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Ребята, есть вопрос: в РФ реализовали пакет Яровой?
С 2018 года ничего не слышал, ОСы смогли закупить оборудование?
Он изначально начал реализоваться с трудом. Операторы не всегда вовремя устанавливают оборудование, а фейсам похуй. Но теперь это стало способом легального отжима - тупо приходят, а чё у вас для пакета нету ничего? Нате штраф. И так пока не задумаешься о продаже блядскому Ростелекому.
После 24-го дали немного притормозить с реализацией.
Щас инфы точной нет, но как пить дать сделано дай Бог что половина.
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СОРМ и Пакет Яровой разные вещи, если я не путаю
Прошу прощения, Вы правы. Пакет про хранение данных.
Пакета Яровой без СОРМ не может быть, так как СОРМ и собирает данные
ты имеешь ввиду опсосы?
Он самый
стареешь
Заметил что на телеке и в ютубе заметно больше рекламы Альфы стало. Сама по себе реклама бесит, но ролики бывают прикольные
откуда там взяться рекламе альфы?
Ее на прямую блогеры вставляют в начале
Если вопрос про ютуб, то закупается у блогеров, реклама никуда там не девалась)
тратить
а не инвестировать ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Включил телевизор: Реклама кредитов и лекарств. Жизнь налаживается
сначала лекарств, потом кредитов, смотри не перепутай!
лекарства, как value proposition для кредитов
Надо вкладываться в протезы и Таргет на южные регионы
А также переоборудование автомобилей под ручное управление.
под ножную тягу
Как изменился рынок рекламы – из каждого утюга Озон и кредиты.
"«Сбер», нарастил рекламные расходы до 16,2 млрд млрд рублей"
Вот если бы Сбер из этих, выкинутых на ветер бабок, хотя бы 1 млрд руб в год инвестировал в старатапы, в РФ были бы уже 10-ть chatGPT и 15 Google
Нужны не только инвестиции, но и контроль над ними, чтобы это не был распил бабла. Так ли это нужно сберу? Ну ещё что-то там про честные суды и т.п
Инвестиции в стартапы не больше рисков чем в рекламу. Ну а распилы, это пусть Сбер со своей корпоративной культурой разбирается, с чего это они вдруг столько говна накупили.
На графике ошибка, на нем указаны миллионы, а на самом деле миллиарды
ну то есть из года в год одни и те же, прям как в думе
Так АКАР не выдал данных по телеку вовсе. А судя по тому, что эфир первого канала практически не прерывают развлекательные передачи, теперь политоту даже реклама стала прерывать куда уж реже.
Ещё там невнятная история с печатными изданиями, так как там основа были зарубежные бренды.
Про рост эт прикол, конечно. Хотя банкам надо же куда-то ликвидиность ёбнутую девать. А так рекламных предложений для того же YouTube подсбавилось, конечно. В лучшие дни разгребал двадцать писем и продолжал около трёх-пяти бесед. Бесед стало примерно три, писем штук пятнадцать.
Вот только не надо про то, что отечественные решения потому что с колен встали. Они встали, сходили поссать и за пивом, и обратно.
Так вот почему убытки у втб.
Он слишком много на рекламу потратил