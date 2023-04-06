VK запретила размещать рекламу, связанную с переездом из России — источники Статьи редакции
Сама компания ситуацию пока не комментирует.
- На то, что VK запретила рекламировать способы уехать из России, обратили внимание Telegram-каналы The Moscow Times, The Bell и Baza. Все они ссылаются на скриншот из чата с техподдержкой «VK Рекламы», которым маркетолог Армен Каладжян поделился в Facebook*.
- Каладжян хотел запустить рекламную кампанию переводческой фирмы, которая проставляет апостили и помогает легализовать документы для учёбы и бизнеса за границей. По его словам, самые востребованные страны у её клиентов — это Китай и ОАЭ.
- Соцсеть отказалась размещать объявления, так как «на площадке недопустима реклама, связанная с получением ВНЖ, гражданства в другой стране и так далее — даже если услуги лишь косвенно связаны с переездом за границу», пояснили Каладжяну в техподдержке.
- Источник The Bell заявил, что причина в тексте объявления — «Планируете переезжать, учиться или строить бизнес за границей». По его словам, он не соответствовал тематике сообщества, на которое вёл: текст касался помощи с переездом, а группа предлагала услуги по переводу документов. В правилах действительно есть такой пункт (2.3), убедилось vc.ru.
- Собеседник Baza, в свою очередь, подтвердил, что руководство VK ввело «негласный» запрет на такую рекламу ещё осенью 2022 года, причём правило распространяется на все проекты холдинга. Но так как в силу запрет вступал постепенно, большинство пользователей изменений не заметили. В публичных правилах нет запрета на продвижение услуг по переезду, заметило vc.ru.
- VK отказалась давать комментарий The Bell. Редакция vc.ru также отправила запрос, но ответа к моменту публикации не получила.
- В январе 2023 года источники СМИ сообщили, что VK попросила уехавших штатных сотрудников вернуться в Россию из-за «специфики работы». В феврале они должны были определиться с рабочими локациями и согласовать их с начальством. Работать удалённо разрешили, но только с территории России.
- Издание The Moscow Times также напомнило, что в ноябре 2022 года, по данным её источников на рынке рекламы, правительство потребовало от государственных СМИ не писать о массовой релокации россиян и переводе бизнеса за пределы страны.
*Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Никто не переезжает и точка
Ну получат денежки другие площадки. Делов-то.
Зато как рекламировать ЧВК Вагнер и насилие, так мы тут как тут...
Теперь это точно остановит желающих уехать! Классно придумали в вк.
Чё страшно когда все бегут ?
Значит бегут так что ути нате, значит не за горами и железный занавес, чтобы холопы не разбежались
Ого, как напряглись в Кремле
А что тем кто бежит нужна реклама? Сомневаюсь.