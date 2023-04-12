Витрина — это отдельная страница, на которой автор контента сможет разместить на «полках» собственные подборки из шести и более товаров с «Яндекс Маркета», а также поделиться промокодом с аудиторией. Для этого у него должно быть не менее 1000 подписчиков в Telegram, TikTok, «ВКонтакте», WhatsApp, Viber, на Twitch или YouTube, а его блог должен относиться к каналу партнёрской программы Marketing.