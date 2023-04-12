Блогеры смогут создавать витрины с чужими товарами на «Яндекс Маркете» и получать процент с их продаж Статьи редакции
Для этого нужно состоять в партнёрской сети маркетплейса.
Витрина — это отдельная страница, на которой автор контента сможет разместить на «полках» собственные подборки из шести и более товаров с «Яндекс Маркета», а также поделиться промокодом с аудиторией. Для этого у него должно быть не менее 1000 подписчиков в Telegram, TikTok, «ВКонтакте», WhatsApp, Viber, на Twitch или YouTube, а его блог должен относиться к каналу партнёрской программы Marketing.
- Партнёр сети может создать витрину на странице «Инструменты Маркета» в личном кабинете, выбрав «Конструктор витрин». На ней есть место, чтобы рассказать о своих проектах и увлечениях, прикрепить ссылку на профиль в соцсетях, загрузить аватарку и добавить обложку. Сначала витрину проверят модераторы, а потом её можно будет в любой момент скрыть.
Если пользователь закажет предмет из подборки или использует скидку, владелец витрины получит до 15% от стоимости покупки, рассказала компания. Посмотреть, как может выглядеть страница, можно, например, у автора проекта о моде Mur — Madonna MUR.
- Это не первый шаг «Яндекс Маркета» для привлечения блогеров и их аудитории на маркетплейс. В марте 2023 года компания начала тестировать программу поддержки авторов, в которой обучает их созданию «полезного контента» — например, как делать обзоры или рекламные интеграции брендов.
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Блогеры-витринщики — новая каста разблокирована!
Ну и квест дня тогда уже: создать агрегатор блогеров-витринщиков блогеров-витринщиков.
Сейчас все больше людей хотят "навариться" на селлерах: блоггеры, рекламодатели, да и сами МП постоянно повышают ставки и тарифы. Все-таки, по-нашему мнению, продажи с собственного сайта всегда будут приносить больше выгоды, чем размещение на маркетплейсах, тем более при грамотном сео, чем мы и занимаемся.
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит
Уже и забыл когда покупал что-то напрямую с сайтов. Предполагаю, что я не один такой.
хорошо, что это хотя бы модераторы проверят, а то нас бы ждал такой контент...
Здравствуй новая волна SEO текстов.
Вроде на Алике подобная штука была лет 5 назад.