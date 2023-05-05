Gmail стал показывать рекламу между письмами — она имитирует входящие сообщения Статьи редакции
Раньше её размещали только сверху — над письмами из почтового ящика.
- О том, что в Gmail начала появляться реклама между письмами, рассказали издания 9to5Mac и The Verge со ссылкой на отзывы пользователей. Google комментариев не давала.
- Рекламные объявления отображаются в папке со входящими письмами и отличаются от последних только пометкой Ad.
- На момент написания новостной заметки интеграции появились не у всех пользователей Gmail (у редактора vc.ru их тоже нет — vc.ru). Судя по всему, Google постепенно разворачивает или выборочно тестирует нововведение. Появится ли такая реклама во всех странах, пока неясно.
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«Инновации» от Яндекса стали внедрят в Гугле
Наконец то нынешнему Яндексу есть чем гордиться.
У яндекса изначально не было глобального рынка, инвесторов, ресурсов. Жирные годы прошли, и гугл начинает жить по средствам.
Скоро будет платная подписка на почту
а разве раньше не было такой же фигни, что реклама между сообщений вылазила ?
Пользуюсь Gmail с 2005 года, собираю туда почту отовсюду.
Просто слов нет, одни эмоции. Какое-то днище. Иначе заработать никак нельзя, что ли? Пришел новый чайка-менеджер и команде KPI на деньги поставил? В нейронки не получилось — а, и пропади всё пропадом, давайте и остальное закопаем?
Хорошо хоть роль электронной почты в коммуникациях в целом снизилась. Лет десять назад это был бы просто страшнейший зашквар и предательство.
Gmail стартовал как лучший почтовый сервис ever же, ну во что они его превращают... ((
Уповаю на то, что подписка на Google One избавляет от этого говна.
согласен с вами
с другой стороны - продукт то должен зарабатывать как-то, надеюсь с Google One рекламы не будет
отключил блокировку рекламы, в учетке с подпиской нет рекламы, в обычной есть
Я думал, зачем они внедрили новый тормозной интерфейс. А на старом, оказывается, просто рекламный блок сложнее внедрить.
вчера в топике про Яндекс славили гугл. а что будет сегодня?
будем славить imap и pop3
Гугл все еще не отжимает мелкобизнесы
Ну это же другое.
Нет, конечно тоже плохо, но так как они не из РФ то приплести кровавый режЫм не получится.
Одно время пользовался батом. Потом уговорили перейти на веб-клиент gmail, мол, технологичней. Потом гуглеры сделали так, что он стал грузиться по минуте и я настроил маковский клиент Mail. Потом веб клиент оптимизировали, но с маковского так на него и не вернулся. И, видимо, возвращаться не стоит.
Зумерок кинул понты, что у него есть макбук. А впрочем, ничего нового
This ☝🏼
типо грозоптицы нет на мак?
Ага, и "старые-добрые" письма счастья заиграют новыми нативными красками.
Зачем отправлять брата домой, если пребывание его пятой точки на орбите является источником пассивного дохода? Это фейк 100 процентов!
А Вам что, жалко отправить?
Мужику уже 63 года, а он до сих пор на орбите болтается (это если предположить, что он в двадцатник вылетел. Вообще, обычно, позже сие происходит).
Кстати, любопытно, а можно ли вообще такое время на орбите провести чисто теоретически. Там ведь вымывание кальция и все такое...
Вам письмо от гикбрэнс...
Сжечь! Сжечь! Сжечь!
Кстати у Яндекса можно отключить рекламу в почте, оформив подписку, а что может предложить Гугл?
Оформить подписку у Яндекса
Можно собирать почту в Apple mail и не видеть рекламу ни от Яндекса, ни от Гугла. Бесплатно. Думаю, с Аутлуком и Тандербердом тот же прикол.
Мошт, гугол ван тоже избавляет. Я вот у себя пока этого новшества не наблюдаю.
Как же хорошо что существуют IMAP и почтовые клиенты.
Вообще конечно мерзкий поступок от гугла.
Заставят потом раз в 24 часа новый OTP/пароль приложения для IMAP генерить, а для этого посмотреть шесть 30-секундных рекламных ролика, — вот уж запоём.
Да очень хорошо, для малварей, обожают такое
Тенденция была уже понятна. …… Гугл катится в …… …..
Ничего страшного. К рекламе быстро привыкаешь и перестаёшь её замечать.
особенно с эдблоком
Непопулярное мнение - не надо пользоваться веб интерфейсами к почте.
У толстых клиентов не работает поиск. Нигде. Даже в аутлуке.
Ваше мнение такое непопулярное, что... (блин, алгоритм фэт мамы не сыграл).
вообще использование вебинтерфейсов для почты-выгодно поставщику услуг, а не клиентов. тут и реклама, и всякие привяжи телефон.. и ладно б еще не трогали, они его переделывать любят
имхо, но пользоваться веб сервисами чересчур комфортно - вход с любого устройства и чаще всего удобный интерфейс
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Никогда такой хуйни не понимал. Да, сильно повысят CTR, однако так же сильно повысят и количество отказов. И нахуй оно тогда нужно?!
Произойдет перебалансировка и все. Автоматизированный расчет тарифа покажет, что за это надо брать мало. Но кому-то будет ок.
какой прок от таких инноваций?
бабки
Google One скоро станет чуть нужнее для обычного пользователя
теперь еще больше...
у меня нет ничего. может потому что премиум акк?
кмк наоборот платежеспособным пользователям нужно показывать как можно больше рекламы.
В танках?
Я сначала не понял, какие адс в гмейле, потом вспомнил, что в мобильной версии есть такие - показываются в табе Promotions, а в стандартном инбоксе/Primary ничего никогда нет. В веб-сервии нигде нет, в т.ч. в Promotions, но это видимо благодаря адблоку
Кто подскажет лучшие постовые клиенты для iPhone? Кто чем пользуется
А чем вам «Почта» не угодила? Не аутлук конечно десктопный, но вроде вполне норм работает.
Gmail почта.
Spike
mymail - минималистичный но у них в апреле глюк какой то был - все ящики разлогинились, пуши перестали приходить., вроде до сих пор чинят.
Blue Mail
Spark mail
ой,это совсем неудобно
И Гугл диск 1 гб
Это вообще будет подстава. Придется там разобрать архивы
в гугл хроме по подписке, бгг
Жду обновления Ublock
Простите, но я по старинке - MS Outlook.
Гуманитарочка, родненькая) С ключичком поворотным) С конца 80-х тебя не видел)
Вряд это даст серьезный профит, поэтому и тестируют небольшими партиями.
Более того, такой формат дороже чем поисковый или кмс и не особо окупается в итоге.
В крупных компаниях примерно все новые фичи тестируют небольшими партиями :)
Так рекламные письма от Гугла с такой пометкой уже 8 лет как приходят, а может и больше. В чём отличие этих новых?
В том, где они находятся
У меня на днях была, а вчера исчезла ( если чо, регион Польша)
точнее
Слава почтовым клиентам как говорится :)
Интерфейс у gmail в браузере был вполне ничего, но все равно, особенно, если больше чем одна почта, то лень туда отдельно заходить.
У меня вот всё в Gmail как раз споплено/сымаплено.
вот я тоже перешел на клиент) пора учиться еще свои почтовые сервера разворачивать. Если тенденция продолжится, скоро придется платить за использование домена yandex.ru или gmail.com в своей "личной" почте
Темная тема. Одобряю.
Интересно, эта реклама отображается на основе содержимого ящика (о чем лет 15 назад стоял ор на весь интернет), или на основе 10000 параметров, что мы сливаем в сеть?
Пора переезжать на шифрованную почту, как отраслевой стандарт.
У меня уже давно эта реклама. Я её уже не замечаю...
Любопытно, Тхундербирд и иже с ним встанут с колен, или же электорат "привыкнет и перестанет замечать"?..
кек, вряд-ли мне грозить это увидеть ибо в основном использование на мобильном клиенте в виде код подтверждения, ссылка на сброс пасса, заказ № что практически после получения летит в корзину поэтому входящие практически всегда пустые, плюс по правилам сортируется сама прочая периодическая почта в виде счетов, чисто складируется, веб версию практически не вижу, ну а метод этот рекламный недавно у аола видел сбивает с толку не хило так поначалу
Как же большие компании не могут прожить и дня, чтобы не вставить куда-нибудь рекламу другой компании. Южный парк как всегда был прав
если у тебя несколько ящиков, проще и быстрее использовать специальное по, например thunderbird на ПК и nine на телефоне, вопрос даже не в рекламе, а в банальном удобстве, все в одном месте и интерфейс одинаковый
проверил сейчас рекламы в профиле с One не нашел, в том, что без-есть. хз она или нет
для того что б проверить, отключил блокировку, так что она режется успешно. Brave в помощь)
Реклама среди рекламы.
Нафига лезть в веб морду и вылавливать всю эту говнорекламу когда можно поставить клиент. На телефон, на ПК, да куда угодно?
Даже тут скамить пытаются(
Ненавидел Яндекс почту за это
Почему такие новости — магнит для людей которые искажают язык в стили удаффком и высказывают агрессивные мысли?
Не замечала. Буду внимательней
Ну там мало чего удивительного. Почта у гугла была сладким пряником, чтобы народ привлечь. Сегодня уже есть люди, которые про электронную почту не знают или она им вообще не нужна. А гуглу нужно выживать. Еще несколько лет боюсь и они почту отправят на свое кладбище. Нужно быть готовым к таким действиям.
Лет 5-10 как уже.
На ПК громовая птица, а на смартфоне мобильный аутлук - полёт нормальный. Правда, пришлось для всех Яндекс почт сделать отдельные пароли для приложений, но так даже лучше стало :)
Проблема в том, что грёбаный яндекс и майлру не блочится при подобной рекламе. Если и гугл не станет вычищаться, ох, беда-беда. А ещё идея встроенного спама в почту очень иронична, да.
Хоть бы санкции, хоть бы санкции!
Для РФ нет рекламы же, как на ютубе.
Иван Замесин случайно не вещает, что это он придумал?
Да похрен, через email клиент все равно проверяю
У меня Gmail в базовой HTML-версии.
И всем советую.
а это получается их алгоритмы читают мою почту, чтобы показать мне таргетную рекламу?