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Gmail стал показывать рекламу между письмами — она имитирует входящие сообщения Статьи редакции

Раньше её размещали только сверху — над письмами из почтового ящика.

  • О том, что в Gmail начала появляться реклама между письмами, рассказали издания 9to5Mac и The Verge со ссылкой на отзывы пользователей. Google комментариев не давала.
  • Рекламные объявления отображаются в папке со входящими письмами и отличаются от последних только пометкой Ad.
  • На момент написания новостной заметки интеграции появились не у всех пользователей Gmail (у редактора vc.ru их тоже нет — vc.ru). Судя по всему, Google постепенно разворачивает или выборочно тестирует нововведение. Появится ли такая реклама во всех странах, пока неясно.
Так выглядят рекламные сообщения в общем потоке писем

#новость #google

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186 комментариев
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 Dimitri

«Инновации» от Яндекса стали внедрят в Гугле

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Domorost

Наконец то нынешнему Яндексу есть чем гордиться.

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12 комментариев
Анастасия

У яндекса изначально не было глобального рынка, инвесторов, ресурсов. Жирные годы прошли, и гугл начинает жить по средствам.

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26 комментариев
ЯжПрограммист

Скоро будет платная подписка на почту

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3 комментария
Абашкина Людмила

а разве раньше не было такой же фигни, что реклама между сообщений вылазила ?

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Император Нолимоций

Пользуюсь Gmail с 2005 года, собираю туда почту отовсюду.

Просто слов нет, одни эмоции. Какое-то днище. Иначе заработать никак нельзя, что ли? Пришел новый чайка-менеджер и команде KPI на деньги поставил? В нейронки не получилось — а, и пропади всё пропадом, давайте и остальное закопаем?

Хорошо хоть роль электронной почты в коммуникациях в целом снизилась. Лет десять назад это был бы просто страшнейший зашквар и предательство.

Gmail стартовал как лучший почтовый сервис ever же, ну во что они его превращают... ((

Уповаю на то, что подписка на Google One избавляет от этого говна.

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Крафтовый Душнила

согласен с вами
с другой стороны - продукт то должен зарабатывать как-то, надеюсь с Google One рекламы не будет

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5 комментариев
Alex Melnikoff

отключил блокировку рекламы, в учетке с подпиской нет рекламы, в обычной есть

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Hex Jeans

Я думал, зачем они внедрили новый тормозной интерфейс. А на старом, оказывается, просто рекламный блок сложнее внедрить.

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Name

вчера в топике про Яндекс славили гугл. а что будет сегодня?

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Алексей Пешков

будем славить imap и pop3

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3 комментария
Domorost

Гугл все еще не отжимает мелкобизнесы

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2 комментария
Leonid Bushuev

Ну это же другое.
Нет, конечно тоже плохо, но так как они не из РФ то приплести кровавый режЫм не получится.

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1 комментарий
Деда Миша
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Владимир Бычко

Одно время пользовался батом. Потом уговорили перейти на веб-клиент gmail, мол, технологичней. Потом гуглеры сделали так, что он стал грузиться по минуте и я настроил маковский клиент Mail. Потом веб клиент оптимизировали, но с маковского так на него и не вернулся. И, видимо, возвращаться не стоит.

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Встанислав Шишкин

Зумерок кинул понты, что у него есть макбук. А впрочем, ничего нового

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4 комментария
Невероятный Блондин
маковский клиент Mail

This ☝🏼

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3 комментария
Alex Melnikoff

типо грозоптицы нет на мак?

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Malevskiy Alex

Ага, и "старые-добрые" письма счастья заиграют новыми нативными красками.

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Ildarkin Ildarkin

Зачем отправлять брата домой, если пребывание его пятой точки на орбите является источником пассивного дохода? Это фейк 100 процентов!

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3 комментария
Isuzu Dzanarnoghno

А Вам что, жалко отправить?
Мужику уже 63 года, а он до сих пор на орбите болтается (это если предположить, что он в двадцатник вылетел. Вообще, обычно, позже сие происходит).

Кстати, любопытно, а можно ли вообще такое время на орбите провести чисто теоретически. Там ведь вымывание кальция и все такое...

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El Duro

Вам письмо от гикбрэнс...

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Пьяный кролик

Сжечь! Сжечь! Сжечь!

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1 комментарий
Алекс

Кстати у Яндекса можно отключить рекламу в почте, оформив подписку, а что может предложить Гугл?

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Joe cocker

Оформить подписку у Яндекса

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3 комментария
Alexey Petrov

Можно собирать почту в Apple mail и не видеть рекламу ни от Яндекса, ни от Гугла. Бесплатно. Думаю, с Аутлуком и Тандербердом тот же прикол.

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2 комментария
Император Нолимоций

Мошт, гугол ван тоже избавляет. Я вот у себя пока этого новшества не наблюдаю.

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Как же хорошо что существуют IMAP и почтовые клиенты.

Вообще конечно мерзкий поступок от гугла.

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Император Нолимоций

Заставят потом раз в 24 часа новый OTP/пароль приложения для IMAP генерить, а для этого посмотреть шесть 30-секундных рекламных ролика, — вот уж запоём.

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1 комментарий
Уинстон Смит

Да очень хорошо, для малварей, обожают такое

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Максим В

Тенденция была уже понятна. …… Гугл катится в …… …..

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Melissa Mata

Ничего страшного. К рекламе быстро привыкаешь и перестаёшь её замечать.

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Стерлядка Вяленая

особенно с эдблоком

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3 комментария
Георгий Хромченко

Непопулярное мнение - не надо пользоваться веб интерфейсами к почте.

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Evgeny

У толстых клиентов не работает поиск. Нигде. Даже в аутлуке.

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1 комментарий
Император Нолимоций

Ваше мнение такое непопулярное, что... (блин, алгоритм фэт мамы не сыграл).

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1 комментарий
Alex Melnikoff

вообще использование вебинтерфейсов для почты-выгодно поставщику услуг, а не клиентов. тут и реклама, и всякие привяжи телефон.. и ладно б еще не трогали, они его переделывать любят

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Максим Марьин

имхо, но пользоваться веб сервисами чересчур комфортно - вход с любого устройства и чаще всего удобный интерфейс

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Стерлядка Вяленая

Никогда такой хуйни не понимал. Да, сильно повысят CTR, однако так же сильно повысят и количество отказов. И нахуй оно тогда нужно?!

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Юрий Б.

Произойдет перебалансировка и все. Автоматизированный расчет тарифа покажет, что за это надо брать мало. Но кому-то будет ок.

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Артур Добряков

какой прок от таких инноваций?

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Стерлядка Вяленая

бабки

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1E0P4RD

Google One скоро станет чуть нужнее для обычного пользователя

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Улан Шарипов

теперь еще больше...

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Leo

у меня нет ничего. может потому что премиум акк?

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Leo Uvarov

кмк наоборот платежеспособным пользователям нужно показывать как можно больше рекламы.

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2 комментария
Иннокентий Фефилов

В танках?

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1 комментарий
Ildarkin Ildarkin

Я сначала не понял, какие адс в гмейле, потом вспомнил, что в мобильной версии есть такие - показываются в табе Promotions, а в стандартном инбоксе/Primary ничего никогда нет. В веб-сервии нигде нет, в т.ч. в Promotions, но это видимо благодаря адблоку

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3 комментария
Joe cocker

Кто подскажет лучшие постовые клиенты для iPhone? Кто чем пользуется

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Aleksei Kharchenko

А чем вам «Почта» не угодила? Не аутлук конечно десктопный, но вроде вполне норм работает.

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4 комментария
Юрий Б.

Gmail почта.

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Mikhail Shamov

Spike

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Stas Zaelcovsky

mymail - минималистичный но у них в апреле глюк какой то был - все ящики разлогинились, пуши перестали приходить., вроде до сих пор чинят.

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1 комментарий
TXT

Blue Mail

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Artur Kuramshin

Spark mail

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Григорий Юнг

ой,это совсем неудобно

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Иван Егоров

И Гугл диск 1 гб

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Joe cocker

Это вообще будет подстава. Придется там разобрать архивы

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1 комментарий
Босятский Мун Рок

в гугл хроме по подписке, бгг

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Алеоп

Жду обновления Ublock

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Сергей Леопольдович

Простите, но я по старинке - MS Outlook.

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Peem Bot
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Император Нолимоций

Гуманитарочка, родненькая) С ключичком поворотным) С конца 80-х тебя не видел)

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Игорь Корж

Вряд это даст серьезный профит, поэтому и тестируют небольшими партиями.

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Олег Матвеенко

Более того, такой формат дороже чем поисковый или кмс и не особо окупается в итоге.

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2 комментария
Eli
Вряд это даст серьезный профит, поэтому и тестируют небольшими партиями.

В крупных компаниях примерно все новые фичи тестируют небольшими партиями :)

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Николай Глущенко

Так рекламные письма от Гугла с такой пометкой уже 8 лет как приходят, а может и больше. В чём отличие этих новых?

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Joe cocker

В том, где они находятся

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SUPERBLOOM

У меня на днях была, а вчера исчезла ( если чо, регион Польша)

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умный человек

точнее

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Aleksei Kharchenko

Слава почтовым клиентам как говорится :)

Интерфейс у gmail в браузере был вполне ничего, но все равно, особенно, если больше чем одна почта, то лень туда отдельно заходить.

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Император Нолимоций

У меня вот всё в Gmail как раз споплено/сымаплено.

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Ренат Лотфуллин

вот я тоже перешел на клиент) пора учиться еще свои почтовые сервера разворачивать. Если тенденция продолжится, скоро придется платить за использование домена yandex.ru или gmail.com в своей "личной" почте

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Arsenii Katkov

Темная тема. Одобряю.

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Максим Ильяш

Интересно, эта реклама отображается на основе содержимого ящика (о чем лет 15 назад стоял ор на весь интернет), или на основе 10000 параметров, что мы сливаем в сеть?

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Alexey Petrov

Пора переезжать на шифрованную почту, как отраслевой стандарт.

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Vladimir Ivanov

У меня уже давно эта реклама. Я её уже не замечаю...

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Vladimir Noskov

Любопытно, Тхундербирд и иже с ним встанут с колен, или же электорат "привыкнет и перестанет замечать"?..

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неформат

кек, вряд-ли мне грозить это увидеть ибо в основном использование на мобильном клиенте в виде код подтверждения, ссылка на сброс пасса, заказ № что практически после получения летит в корзину поэтому входящие практически всегда пустые, плюс по правилам сортируется сама прочая периодическая почта в виде счетов, чисто складируется, веб версию практически не вижу, ну а метод этот рекламный недавно у аола видел сбивает с толку не хило так поначалу

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Филипп Лапин

Как же большие компании не могут прожить и дня, чтобы не вставить куда-нибудь рекламу другой компании. Южный парк как всегда был прав

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Alex Melnikoff

если у тебя несколько ящиков, проще и быстрее использовать специальное по, например thunderbird на ПК и nine на телефоне, вопрос даже не в рекламе, а в банальном удобстве, все в одном месте и интерфейс одинаковый
проверил сейчас рекламы в профиле с One не нашел, в том, что без-есть. хз она или нет
для того что б проверить, отключил блокировку, так что она режется успешно. Brave в помощь)

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Paulcocaine

Реклама среди рекламы.

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Valentin G

Нафига лезть в веб морду и вылавливать всю эту говнорекламу когда можно поставить клиент. На телефон, на ПК, да куда угодно?

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Василий Бездижий

Даже тут скамить пытаются(

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Giraffe

Ненавидел Яндекс почту за это

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Teddy Loaf

Почему такие новости — магнит для людей которые искажают язык в стили удаффком и высказывают агрессивные мысли?

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Татьяна Синеговиц

Не замечала. Буду внимательней

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Станислав

Ну там мало чего удивительного. Почта у гугла была сладким пряником, чтобы народ привлечь. Сегодня уже есть люди, которые про электронную почту не знают или она им вообще не нужна. А гуглу нужно выживать. Еще несколько лет боюсь и они почту отправят на свое кладбище. Нужно быть готовым к таким действиям.

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Dimoniada

Лет 5-10 как уже.

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Division by Zero

На ПК громовая птица, а на смартфоне мобильный аутлук - полёт нормальный. Правда, пришлось для всех Яндекс почт сделать отдельные пароли для приложений, но так даже лучше стало :)

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Carnivora

Проблема в том, что грёбаный яндекс и майлру не блочится при подобной рекламе. Если и гугл не станет вычищаться, ох, беда-беда. А ещё идея встроенного спама в почту очень иронична, да.

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Ivan sss
Появится ли такая реклама во всех странах, пока неясно.

Хоть бы санкции, хоть бы санкции!

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Того трек перематывал

Для РФ нет рекламы же, как на ютубе.

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Паронормальный

Иван Замесин случайно не вещает, что это он придумал?

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Поручик молчать

Да похрен, через email клиент все равно проверяю

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Тимур Софронов

У меня Gmail в базовой HTML-версии.
И всем советую.

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DeepFakescovery channel

а это получается их алгоритмы читают мою почту, чтобы показать мне таргетную рекламу?

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