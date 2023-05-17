«Москвич» показал первый рекламный ролик про автомобили, которые «выручают сотни тысяч людей каждый день» Статьи редакции
Его будут показывать на федеральных каналах.
- Автозавод опубликовал 30-секундный ролик в своём Telegram-канале. «Будущее рождается в настоящем, где человек помогает человеку, а автомобили “Москвич” выручают сотни тысяч людей каждый день», — говорится в описании.
- В нём сделан акцент на том, что «Москвич» — автомобиль, позволяющий создавать «будущее, которое наступит уже сегодня». В ролике показаны две модели — кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е» в роли такси, автомобиля поликлиники и полиции.
- Над кампанией работала команда «Родная Речь», уточнили vc.ru в пресс-службе завода. Она же, например, придумала логотип для «Вкусно — и точка» (бывшей сети McDonald’s в России). Ролик на ТВ начали показывать 15 мая 2023 года.
- «Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве осенью 2022 года — первой моделью стал кроссовер «Москвич 3». В апреле 2023-го завод представил седан «Москвич 6». Договоры на поставки кроссовера и его электрической версии для такси и каршеринга заключил, в частности, «Яндекс».
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Китайский москвич и сотни тысяч вырученных людей.
Древнерусская сага.
З.Ы. завод, в котором у руководителя в советниках давыдыч, должен настораживать вдвойне
Тот самый уголовник? Хотяя чему тут удивляться, если всем этим хороводом заправляет пахан с повесткой в гаагу
что за давыдыч?
Как там 3 москвича выручают «сотни тысяч людей»? Или речь всё же о выручаемых китайцах?
Когда видишь такого красавца проезжающего в плотном потоке машин, то у всех вокруг настроение улучшается в лучшую сторону, появляются позитивные эмоции, снимается негативное напряжение и стабилизируются семейные скрепы.
Просто. Яндекс такси хотела тысяч 10 этих тачек.
Ездил на каршере - говно полное. Уж лучше Чери Тигго или Джили.
Придется привыкать. Другого, в ближайшем обозримом будущем, не будет.
«Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве осенью 2022 года" кого они там собирают? Колеса прикручивают?
привозят в коробках, тут собирают)
Набор: Сделай сам, получишь хлам!
Собирают с мыслями.
Очень символичен ресторан над Живописным мостом на фоне проезда нового Москвича. Миллиарды вбуханых денег, непонятная концепция, в итоге не открылся и не проработал ни дня.
Раньше думал, что территория России работает в плюс только госпропаганде, ан нет. Как при становлении СССР: голодно только у нас, в Рязани, а во Владивостоке вон, рекордный урожай собрали, если верить "Правде", а у нас голодно потому что "перегибы на местах". И сейчас сидит человек в Дудинке и думает: е-мае, сотни тысяч уже на "Москвичах", наверное в Москве все вот их и не видно на дорогах. Надо брать, буду как Москвич.
«Рязанское чудо» («рязанский эксперимент», «рязанская авантюра») — экономическая афера, связанная с перевыполнением плана поставок мяса и молока за 1959 год в Рязанской области разрушительными для экономики и хозяйства методами.
Не, не соскучились. Ты был редкостным говном
Нет!
Ой...на номере прочитал как мудак...
Это про китайцев, похоже. Хотя вроде и там эта повозка так хорошо не продается. А у нас за такие деньги и подавно.
В Китае она снята с производства. Пытались в Казахстане эту модель запустить в том году - провалилась. Теперь - у нас.
Ролик красивый, но смыслы в нём под вопросиком
Тотально базовый ролик про авто
Просто вы не ЦА ролика :)
Будущее это горячий хлеб и свежий кофе! Серьезно? КНДР 2023
Блин, уже обычная реклама коммерсов так рвёт жопы обитателям VC.
Ну серьезно. Раньше от рекламы условной BMW тоже горели так же? Или что поменялось? Или слово "Москвич" так коробит? А если бы там JAC был бы, то норм?
А знаете ли вы, что до локализации, этот же автомобиль стоил на 25% дешевле у нас?
ДаРаньше от рекламы условной BMW тоже горели так же?
Смотря кто. Ну и таки да: БМВ из рекламы можно было прийти в салон и купить.
Ну если BWM в России называлась Победа и стоила в 2-3 дороже, чем на родине, то ответ: «Да».
перепись долб...ев где-то ведется?
в реестре транспортных средств автомобильного транспорта)
Реклама Калины из 2000-х и то лучше
https://youtu.be/16jjam56fhQ
Не хотел бы я жить в мире, где на дорогах ездят исключительно китайские "Москвичи".
"Наверно скоро мы ходить разучимся,
Уже привычка ездить в нас живет.
Пройти пешком всего два шага мучимся,
Сто километров на авто не в счет.
Автомобили, автомобили буквально все заполонили,
Там, где вековая лежала пыль,
Свой след оставил автомобиль..."
"Его будут показывать на федеральных каналах."
Ясно ЦА любители сказок...
чо та не понятно с позиционированием
эти москвичи для курьеров (там про кофе и булочки вовремя), полицаев и скорой помощи?
для такси и каршеринга, которых лол нет в ролике
Похоже на Иннополис... вроде красивый город, а людей нет.
Ребенка пристегивать не надо? выродки.
" «выручают сотни тысяч людей каждый день»"
Как такое может быть? Их же вроде всего то-ли 50 толи 60 штук продали?