Маркетинг
Таня Боброва

«Москвич» показал первый рекламный ролик про автомобили, которые «выручают сотни тысяч людей каждый день» Статьи редакции

Его будут показывать на федеральных каналах.

  • Автозавод опубликовал 30-секундный ролик в своём Telegram-канале. «Будущее рождается в настоящем, где человек помогает человеку, а автомобили “Москвич” выручают сотни тысяч людей каждый день», — говорится в описании.
  • В нём сделан акцент на том, что «Москвич» — автомобиль, позволяющий создавать «будущее, которое наступит уже сегодня». В ролике показаны две модели — кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е» в роли такси, автомобиля поликлиники и полиции.
  • Над кампанией работала команда «Родная Речь», уточнили vc.ru в пресс-службе завода. Она же, например, придумала логотип для «Вкусно — и точка» (бывшей сети McDonald’s в России). Ролик на ТВ начали показывать 15 мая 2023 года.
  • «Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве осенью 2022 года — первой моделью стал кроссовер «Москвич 3». В апреле 2023-го завод представил седан «Москвич 6». Договоры на поставки кроссовера и его электрической версии для такси и каршеринга заключил, в частности, «Яндекс».

#новость #москвич

2792 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
117 комментариев
Написать комментарий...
 Сомалийский космонавт

Китайский москвич и сотни тысяч вырученных людей.
Древнерусская сага.

З.Ы. завод, в котором у руководителя в советниках давыдыч, должен настораживать вдвойне

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Тот самый уголовник? Хотяя чему тут удивляться, если всем этим хороводом заправляет пахан с повесткой в гаагу

Ответить
Развернуть ветку
58 комментариев
Sergei Timofeyev
Ответить
Развернуть ветку
Владимир Егоров

что за давыдыч?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Вадим Д.

Как там 3 москвича выручают «сотни тысяч людей»? Или речь всё же о выручаемых китайцах?

Ответить
Развернуть ветку
Axel Denisenko
Как там 3 москвича выручают «сотни тысяч людей»?

Когда видишь такого красавца проезжающего в плотном потоке машин, то у всех вокруг настроение улучшается в лучшую сторону, появляются позитивные эмоции, снимается негативное напряжение и стабилизируются семейные скрепы.

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Просто. Яндекс такси хотела тысяч 10 этих тачек.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Alexander Rumyankov

Ездил на каршере - говно полное. Уж лучше Чери Тигго или Джили.

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Придется привыкать. Другого, в ближайшем обозримом будущем, не будет.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Кирилл Кириллов

«Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве осенью 2022 года" кого они там собирают? Колеса прикручивают?

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

привозят в коробках, тут собирают)

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

Набор: Сделай сам, получишь хлам!

Ответить
Развернуть ветку
Иннокентий Фефилов

Собирают с мыслями.

Ответить
Развернуть ветку
Slava Itprofi

Очень символичен ресторан над Живописным мостом на фоне проезда нового Москвича. Миллиарды вбуханых денег, непонятная концепция, в итоге не открылся и не проработал ни дня.

Ответить
Развернуть ветку
Mike Platonov

Раньше думал, что территория России работает в плюс только госпропаганде, ан нет. Как при становлении СССР: голодно только у нас, в Рязани, а во Владивостоке вон, рекордный урожай собрали, если верить "Правде", а у нас голодно потому что "перегибы на местах". И сейчас сидит человек в Дудинке и думает: е-мае, сотни тысяч уже на "Москвичах", наверное в Москве все вот их и не видно на дорогах. Надо брать, буду как Москвич.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

«Рязанское чудо» («рязанский эксперимент», «рязанская авантюра») — экономическая афера, связанная с перевыполнением плана поставок мяса и молока за 1959 год в Рязанской области разрушительными для экономики и хозяйства методами.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Шаров
Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Не, не соскучились. Ты был редкостным говном

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Makar H

Нет!

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

Ой...на номере прочитал как мудак...

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
автомобили, которые «выручают сотни тысяч людей каждый день»

Это про китайцев, похоже. Хотя вроде и там эта повозка так хорошо не продается. А у нас за такие деньги и подавно.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

В Китае она снята с производства. Пытались в Казахстане эту модель запустить в том году - провалилась. Теперь - у нас.

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Kozlov

Ролик красивый, но смыслы в нём под вопросиком

Ответить
Развернуть ветку
S.Z

Тотально базовый ролик про авто

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov
Ролик красивый, но смыслы в нём под вопросиком

Просто вы не ЦА ролика :)

Ответить
Развернуть ветку
Serge Demichev

Будущее это горячий хлеб и свежий кофе! Серьезно? КНДР 2023

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

Блин, уже обычная реклама коммерсов так рвёт жопы обитателям VC.
Ну серьезно. Раньше от рекламы условной BMW тоже горели так же? Или что поменялось? Или слово "Москвич" так коробит? А если бы там JAC был бы, то норм?

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

А знаете ли вы, что до локализации, этот же автомобиль стоил на 25% дешевле у нас?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Alexey Ivanov
Или слово "Москвич" так коробит? А если бы там JAC был бы, то норм?

Да

Раньше от рекламы условной BMW тоже горели так же?

Смотря кто. Ну и таки да: БМВ из рекламы можно было прийти в салон и купить.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Serge Demichev

Ну если BWM в России называлась Победа и стоила в 2-3 дороже, чем на родине, то ответ: «Да».

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Name

перепись долб...ев где-то ведется?

Ответить
Развернуть ветку
user0564335

в реестре транспортных средств автомобильного транспорта)

Ответить
Развернуть ветку
Maxim

Реклама Калины из 2000-х и то лучше
https://youtu.be/16jjam56fhQ

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Не хотел бы я жить в мире, где на дорогах ездят исключительно китайские "Москвичи".

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

"Наверно скоро мы ходить разучимся,
Уже привычка ездить в нас живет.
Пройти пешком всего два шага мучимся,
Сто километров на авто не в счет.

Автомобили, автомобили буквально все заполонили,
Там, где вековая лежала пыль,
Свой след оставил автомобиль..."

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

"Его будут показывать на федеральных каналах."
Ясно ЦА любители сказок...

Ответить
Развернуть ветку
Соня

чо та не понятно с позиционированием

эти москвичи для курьеров (там про кофе и булочки вовремя), полицаев и скорой помощи?

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon

для такси и каршеринга, которых лол нет в ролике

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Axel Denisenko

Похоже на Иннополис... вроде красивый город, а людей нет.

Ответить
Развернуть ветку
Ferry Kusuanto

Ребенка пристегивать не надо? выродки.

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

" «выручают сотни тысяч людей каждый день»"
Как такое может быть? Их же вроде всего то-ли 50 толи 60 штук продали?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 117 комментариев
null