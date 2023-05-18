«Яндекс» показал логотип «Маркет Деливери» — так будет называться Delivery Club после ребрендинга Статьи редакции
Последний запланировали на июнь 2023 года.
- «Яндекс» сопроводит ребрендинг «охватной» рекламной кампанией, чтобы привлечь новых пользователей расширенными товарными категориями, рассказали в компании.
- «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club в августе 2022 года, а после начал переводить сервис и «Яндекс Еду» на единую технологическую платформу. В феврале 2023-го глава обеих платформ Роман Маресов заявил, что компания намерена «сохранить бренд и всё, что с ним связано, потому что люди любят Delivery Club».
- 16 мая СМИ сообщили, что Delivery Club сменит название на «Маркет Деливери» и сосредоточится на экспресс-доставке разных категорий ритейла — электроники, товаров для дома и других. «Непродуктовый» ассортимент сервис развивал последние несколько месяцев: клиенты могут заказать оттуда, помимо прочего, товары из аптек, зоомагазинов и игрушки для взрослых.
- 18 мая компания сама рассказала, что подала заявку на ребрендинг, и подтвердила, что оставит возможность заказывать еду из ресторанов. Условия сотрудничества для них и для курьеров останутся прежними. А появление новых магазинов в «Маркет Деливери» позволит увеличить плотность заказов и, следовательно, и доход курьеров тоже, отметили в «Яндексе».
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сережка мезенцев!
Вот сразу вспомнилось .
Скринов с Пикабу ещё не хватало)
Так VC уже давно +/- Пикабу 4-5 летней давности, а скоро станет и текущим Пикабу.
Перестал пользоваться Деливери. Высокая стоимость доставки, service fee, высокая стоимость позиций в разных заведениях.
Антимонопольный комитет одобрил чтоб Яндекс купил деливери. Теперь может любые цены загибать.
Элементарно сравнил в заведении Влаваше, шаурму которая в самом заведении стоит 340 рублей по-моему , а у в Деливери стоит 499 рублей 😂 + доставки 199 рублей + сервисный сбор 39 рублей 😂😂😂
Тоже сталкивался с этой ситуацией, задавал вопрос в чате поддержки, сказали, что цену выставляет сам ресторан - не особо поверил этому)
Так и есть всё
цены ставит заведение. сервис доставки уже играет именно с ценой доставки и сборами
ну так доставка от стоимости каждой позиции требует определенный процент. с чего ресторану снижать цену на этот процент?
с экономии на работе официанта/бармена/администратора, снижение износа мебели/посуды
ну и главное возможности продавать блюд больше чем количество посадочным мест в заведении
Да цену ставит ресторан. Из-за того, что рестик платит комиссию, рестики часто в приложение делевири или еды ставят цены выше. Бороться с этим сервисы конечно могли бы, но им это не выгодно.
Так это к ресторану вопросы, они же ставят суммы. Это как докапываться до Озона за то, что какой-то селлер выставил что-то выше, чем при покупке у себя напрямую через сайт. В стоимость комса сервиса добавлена
Ну так а комиссию то кто должен платить? Естественно потребитель. Могу пример привести: товарищ в своем ИМ продает мешок корма за 6000, на озоне он же вынужден ставить за 7000. На озоне народ берет, у него перестали, при том что у него быстрее и дешевле :) Сам продаю шампуни для животных - ценообразование аналогично, ибо не мне же кормить хотелки и выкрутасы маркетплэйсов)
Сравнивать Делери Клаб и Озон, и особенно мешок корма с таким чеком и еду у которого чек в разы ниже , честно сравнение, не очень.
да там что не возьми, по мелочам комиссия озона может быть равна себестоимости товара и вуаля, цена х2, а прибыль 0
А в чем разница-то? Что один, что другой доп посредник… и при чем тут величина чека..? 30% комиссии при любой величине чека это 30% комиссии…
Примерно для этого они и купили, миллионы как возвращать? Классика.
На страусе логотип Яндекс Маркет?
Фломастер расписывали (-:
реально так выглядит, как будто маркером черкнули
клеймо.. довольно позорное, кстати
Он самый, с дизайном явно не заморачивались
Адъ и Израиль О_о
Кислоты обожрались и бегут за новой дозой.
А ещё цвет напомнил жижу, которой чел кололся в «Без чувств».
Выдачу поправят, тогда логотип посмотрим.. бессовестность монополии поражает. https://vc.ru/services/667534-dostavka-kotoruyu-nam-navyazali-ili-k-chemu-privodyat-monopolii
Имхо, это ужасно, не?
Ох уж эта доставка страусами
Чтоза вырви глаз .
Чтоза треш .
Люди которые принимаеют решение за дичь которую происходит .
Не страдайте херней,либо оставьте как есть деливерклаб либо просто засуньте в Яндекс еду.
Вы уже эту историю с беру проходили ….
Какой смысл покупать Деливери, если есть Яндекс еда? Расскажите плиз.
монополизировались
Так написано же, что в деливери будет не только еда в быстрой доставке, а еще чет там по электронике, товарам для дома и тд. вроде логика прослеживается
Деливери клаб по факту перестал существовать почти сразу после покупки: корявое приложение и безумные цены. Теперь окончательно добили, видимо, надоели бесконечные сравнения, что раньше было лучше
Лого маркета тупо налепили поверх лого деливери, креатифф который мы (не) заслужили
Вопрос "нахуя?" так и остался открытым.
@Яндекс это хайп ?
Цирк
А почему не "Рынок доставка?" или хотя бы не "Доставка с рынка"?
А что теперь с яндекс доставкой будет?
хуй
сенсация
Ждём в чеке новую графу - за дизайн логотипа
Хотя нет, пусть нахуй идут, и еда и этот деливери
Как и говорил раньше, новое название го*но. Яндекс не смог родить "Яндекс Доставку"?
Логотип будет сложен в производстве и плохо читаться: черное пятно с какой-то желтой казюлькой. У них там совсем студентов в дизайнеры набирают?
Ля, они не только "Маркет", но и эту буковку Яндекс.Маркета присобачили - "Клали мы болт на то что ФАСу обещали"😂