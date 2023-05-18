Маркетинг
Полина Лааксо

«Яндекс» показал логотип «Маркет Деливери» — так будет называться Delivery Club после ребрендинга Статьи редакции

Последний запланировали на июнь 2023 года.

  • «Яндекс» сопроводит ребрендинг «охватной» рекламной кампанией, чтобы привлечь новых пользователей расширенными товарными категориями, рассказали в компании.
  • «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club в августе 2022 года, а после начал переводить сервис и «Яндекс Еду» на единую технологическую платформу. В феврале 2023-го глава обеих платформ Роман Маресов заявил, что компания намерена «сохранить бренд и всё, что с ним связано, потому что люди любят Delivery Club».
  • 16 мая СМИ сообщили, что Delivery Club сменит название на «Маркет Деливери» и сосредоточится на экспресс-доставке разных категорий ритейла — электроники, товаров для дома и других. «Непродуктовый» ассортимент сервис развивал последние несколько месяцев: клиенты могут заказать оттуда, помимо прочего, товары из аптек, зоомагазинов и игрушки для взрослых.
  • 18 мая компания сама рассказала, что подала заявку на ребрендинг, и подтвердила, что оставит возможность заказывать еду из ресторанов. Условия сотрудничества для них и для курьеров останутся прежними. А появление новых магазинов в «Маркет Деливери» позволит увеличить плотность заказов и, следовательно, и доход курьеров тоже, отметили в «Яндексе».

#новость #яндекседа #deliveryclub

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46 комментариев
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 Просто взял и
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Zloy Marketolog
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Полина Лааксо
Автор

сережка мезенцев!

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Павел Харламов

Вот сразу вспомнилось .

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Юлия Щелкунова

Скринов с Пикабу ещё не хватало)

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Roman Trifonov

Так VC уже давно +/- Пикабу 4-5 летней давности, а скоро станет и текущим Пикабу.

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Aziz Muhomediev

Перестал пользоваться Деливери. Высокая стоимость доставки, service fee, высокая стоимость позиций в разных заведениях.

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Alex R

Антимонопольный комитет одобрил чтоб Яндекс купил деливери. Теперь может любые цены загибать.

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Aziz Muhomediev

Элементарно сравнил в заведении Влаваше, шаурму которая в самом заведении стоит 340 рублей по-моему , а у в Деливери стоит 499 рублей 😂 + доставки 199 рублей + сервисный сбор 39 рублей 😂😂😂

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Роман Костенко

Тоже сталкивался с этой ситуацией, задавал вопрос в чате поддержки, сказали, что цену выставляет сам ресторан - не особо поверил этому)

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noname

Так и есть всё

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Агент Моссада

цены ставит заведение. сервис доставки уже играет именно с ценой доставки и сборами

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fffggg gggfff

ну так доставка от стоимости каждой позиции требует определенный процент. с чего ресторану снижать цену на этот процент?

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Сергей Сергеев

с экономии на работе официанта/бармена/администратора, снижение износа мебели/посуды
ну и главное возможности продавать блюд больше чем количество посадочным мест в заведении

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Мурад Муртазалиев

Да цену ставит ресторан. Из-за того, что рестик платит комиссию, рестики часто в приложение делевири или еды ставят цены выше. Бороться с этим сервисы конечно могли бы, но им это не выгодно.

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Газанова

Так это к ресторану вопросы, они же ставят суммы. Это как докапываться до Озона за то, что какой-то селлер выставил что-то выше, чем при покупке у себя напрямую через сайт. В стоимость комса сервиса добавлена

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Андрей Епанчинцев

Ну так а комиссию то кто должен платить? Естественно потребитель. Могу пример привести: товарищ в своем ИМ продает мешок корма за 6000, на озоне он же вынужден ставить за 7000. На озоне народ берет, у него перестали, при том что у него быстрее и дешевле :) Сам продаю шампуни для животных - ценообразование аналогично, ибо не мне же кормить хотелки и выкрутасы маркетплэйсов)

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Aziz Muhomediev

Сравнивать Делери Клаб и Озон, и особенно мешок корма с таким чеком и еду у которого чек в разы ниже , честно сравнение, не очень.

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Алексей Долонгис

да там что не возьми, по мелочам комиссия озона может быть равна себестоимости товара и вуаля, цена х2, а прибыль 0

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Андрей Епанчинцев

А в чем разница-то? Что один, что другой доп посредник… и при чем тут величина чека..? 30% комиссии при любой величине чека это 30% комиссии…

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Светлана Завацкая

Примерно для этого они и купили, миллионы как возвращать? Классика.

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Alex R

На страусе логотип Яндекс Маркет?

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Вадим Д.

Фломастер расписывали (-:

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Елена Казакова

реально так выглядит, как будто маркером черкнули

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Domorost

клеймо.. довольно позорное, кстати

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Sergey Nikolaev

Он самый, с дизайном явно не заморачивались

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Вадим Д.

Адъ и Израиль О_о
Кислоты обожрались и бегут за новой дозой.

А ещё цвет напомнил жижу, которой чел кололся в «Без чувств».

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Domorost

Выдачу поправят, тогда логотип посмотрим.. бессовестность монополии поражает. https://vc.ru/services/667534-dostavka-kotoruyu-nam-navyazali-ili-k-chemu-privodyat-monopolii

Доставка, которую нам навязали. Или к чему…
Итак, я продолжаю исследовать поиск Яндекса вместе с вами. Забавно, что в словосочетании «поиск…
vc.ru
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Александр 🤟

Имхо, это ужасно, не?

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Dima Alexeev

Ох уж эта доставка страусами

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Павел Харламов

Чтоза вырви глаз .
Чтоза треш .
Люди которые принимаеют решение за дичь которую происходит .
Не страдайте херней,либо оставьте как есть деливерклаб либо просто засуньте в Яндекс еду.
Вы уже эту историю с беру проходили ….

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Oleg Klimov

Какой смысл покупать Деливери, если есть Яндекс еда? Расскажите плиз.

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hakhagmon

монополизировались

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Олег

Так написано же, что в деливери будет не только еда в быстрой доставке, а еще чет там по электронике, товарам для дома и тд. вроде логика прослеживается

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Alexey Aborenov

Деливери клаб по факту перестал существовать почти сразу после покупки: корявое приложение и безумные цены. Теперь окончательно добили, видимо, надоели бесконечные сравнения, что раньше было лучше

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Sergey Nikolaev

Лого маркета тупо налепили поверх лого деливери, креатифф который мы (не) заслужили

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Слегка Придурковатый

Вопрос "нахуя?" так и остался открытым.

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turgunov

@Яндекс это хайп ?

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Init Ds

Цирк

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Андрей Верижников

А почему не "Рынок доставка?" или хотя бы не "Доставка с рынка"?

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Никита Пузырёв

А что теперь с яндекс доставкой будет?

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Макар

хуй

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Ware Wow

сенсация

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Деда Миша

Ждём в чеке новую графу - за дизайн логотипа

Хотя нет, пусть нахуй идут, и еда и этот деливери

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Аккаунт разморожен

Как и говорил раньше, новое название го*но. Яндекс не смог родить "Яндекс Доставку"?

Логотип будет сложен в производстве и плохо читаться: черное пятно с какой-то желтой казюлькой. У них там совсем студентов в дизайнеры набирают?

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ilia

Ля, они не только "Маркет", но и эту буковку Яндекс.Маркета присобачили - "Клали мы болт на то что ФАСу обещали"😂

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