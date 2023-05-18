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Евгения Евсеева

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение закона о маркировке рекламы Статьи редакции

Максимальный штраф для ОРД — 700 тысяч рублей.

  • Информация об этом появилась на сайте Госдумы. Законопроект внесли в апреле 2023 года: он предусматривает поправки в КоАП, которые предполагают «ответственность рекламодателей, рекламораспространителей и операторов рекламных систем» за неисполнение новых положений закона о рекламе.
  • Согласно законопроекту, за непредоставление данных о распространяемой в интернете рекламе, представление неполной информации или не в установленный законом срок штраф для граждан составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч.
  • Штрафы за распространение рекламы без идентификатора (токена) или за нарушение требований к его размещению: 30-100 тысяч рублей для граждан, 100-200 тысяч для должностных лиц и 200-500 тысяч для юрлиц.
  • Для операторов рекламных данных предусмотрены штрафы за непредоставление сведений в Роскомнадзор, нарушение сроков и порядка передачи информации: для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 700 тысяч.
  • Единая система учёта рекламы в интернете (ЕРИР) заработала в России в сентябре 2022 года, но ответственности за нарушения не было, отмечал «Центр защиты прав СМИ».
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Полина Лааксо
Единая система учёта рекламы в интернете: что значит новый закон о маркировке рекламы Статьи редакции

Какие кампании поставят на учёт, как о них отчитываться и что будет, если закон проигнорировать (спойлер: до марта 2023 года — скорее всего, ничего).

Источник: АКАР, АРИР

#новость #маркировкарекламы #законы

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59 комментариев
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 Sergey Prince

Ух как разогнались, а можно уже что-то кроме штрафов ?

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Николай Бойко

увеличение налогов?

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4 комментария
Мурад Муртазалиев

Добровольное взносы есть

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Jiu and vali

Срок?

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Мигель Маркин

пф, нет, а ты что-то другое хотел?

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Валерий Кипер

нет ,так будет не интересно

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Sergey Stepanchenko

так все что не запрещено - разрешено по умолчанию

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Domorost

я нашел тут у монополиста несколько несоответствий с законом, просто кому-то можнее?

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Невероятный Блондин

Перестань пользоваться этим дерьмом, и жизнь наладится.

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4 комментария
yeah sure

Сколько лет скрину лол?

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1 комментарий
Yuliya Murzina

Бизнесу сейчас вот больше занятся нечем, как маркировать рекламу. Вместо того чтобы упрощать работу предпринимателей, придумывают ерундистику какую-то....

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Копчик

Ну может это и усложняет работу. Но задолбали заказные статьи и якобы обзоры товаров определённых брендов, которые по сути являются рекламой.

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9 комментариев
Алекс Р

ну вы всегда возмущаетесь, зато маркировка молока убрала всякую гадость с полок

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Аглалия Фурс

Это вам кажется ерундистика. На самом же деле, каждое такое решение имеет глубокий смысл, который не понимают объекты применения решения. И не должны. Это знают те, кто эти решения принимают. Упрощать, ишь чего удумала. А жить на что?

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Alexandr Faulgaber

Как они будут следить за телеграм каналами например ?

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Sasha Step

А зачем им следить? надоел конкурент скринишь, отправляешь...

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4 комментария
Jiu and vali

Наймут сотню людей из глубинок за 20к на удаленку, и будут искать. Уже такое проиходит с соц рекламой кстати, многим вебмастерам с трафиком более 100к в день проиходят письма "ЩАСТЬЯ" от "института рекламы".

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Дарья Смолякова

Телеграм запрещен в РФ.

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Елена Игоревна

они там что в этой госдуме,совсем поехали крышей ,их заело на штрафах

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Garmonbon

дыру в бюджете нужно как то латать. не со своих же доходов им платить больше налогов в самом деле

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Андрей Вечерний

Кто вообще это будет соблюдать?
А через пол года они сделают такой же алгоритм входа в интернет: через турникет и Face-ID

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Kiss1nger

Сделают. И никто слова против не скажет. Как уже отмечалось. Пока жратва в холодильнике у людей не пропадет, никаких возражений никто не выскажет даже шепотом. Твори, что хочешь.

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2 комментария
Николай Верегин

Да уже многие соблюдают. Вижу много рекламы от ру блогеров где вот эта маркировка есть.

Закон конечно максимально тупой и дебильный, но что поделаешь.

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Случайные фотографии

Очень верно про турникет говорите - обрубят кабели по периметру и все как на кубе будет в час по чайной ложке через нелегальные к тому времени симки или в спец местах по записи

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Вадим Д.

Штраф за маркировку рекламы дороже штрафа за размер шрифта, который дороже штрафа за слив персданных.
Товарищи — сливайте данные, это удобно и недорого!

Граждане думцы, вы чего там так втопили? Казна совсем пуста?!

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Случайные фотографии

Да. Вроде как все. Дефицит на этот месяц больше чем рассчитали на год.

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Кирилл Андреевич Хмельницкий

Больше штрафов богу штрафов

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Mindful Reading Service

Ну надо же как то казну пополнять

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Mikhail Che

Уроды
закон из серии - "запрещено дышать, штраф стотыщ", дышать один хрен будут все, но зато теперь можно при необходимости прижать каждого

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Андрей Вечерний
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Комментарий удален модератором

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Jiu and vali

Максимально дебильный закон с маркировкой, максимально идиотская реализация. Потом еще будут просить процент с прибыли на покрытие содержания всей этой хуйни.

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Толерантный Экстремист

Пусть крутят. Гайки. Туже, еще туже. Тем быстрее либо сорвут резьбу, либо задушат всех нахрен, и брать штрафы будет тупо не с кого.

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Александр Блинов

Мне подскажите пожалуйста далекого от рекламы, например информирование или просто интернет журнал- тоже как рекламу идентифицировать?

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Виталий

Классная поддержка для бизнеса. Только дауны способны такой придумать

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Татьяна Никанорова

Вот мне хотелось бы понимать, они суммы штрафов откуда берут? В размере одного похода в ресторан депутата? 500 000р для некоторых малых бизнесов может быть полугодовой прибылью. Один раз оштрафовать и утопить бизнес. В какой они вообще вселенной живут?

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