Госдума поддержала в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение закона о маркировке рекламы Статьи редакции
Максимальный штраф для ОРД — 700 тысяч рублей.
- Информация об этом появилась на сайте Госдумы. Законопроект внесли в апреле 2023 года: он предусматривает поправки в КоАП, которые предполагают «ответственность рекламодателей, рекламораспространителей и операторов рекламных систем» за неисполнение новых положений закона о рекламе.
- Согласно законопроекту, за непредоставление данных о распространяемой в интернете рекламе, представление неполной информации или не в установленный законом срок штраф для граждан составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 100 тысяч, для юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч.
- Штрафы за распространение рекламы без идентификатора (токена) или за нарушение требований к его размещению: 30-100 тысяч рублей для граждан, 100-200 тысяч для должностных лиц и 200-500 тысяч для юрлиц.
- Для операторов рекламных данных предусмотрены штрафы за непредоставление сведений в Роскомнадзор, нарушение сроков и порядка передачи информации: для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 700 тысяч.
- Единая система учёта рекламы в интернете (ЕРИР) заработала в России в сентябре 2022 года, но ответственности за нарушения не было, отмечал «Центр защиты прав СМИ».
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Ух как разогнались, а можно уже что-то кроме штрафов ?
увеличение налогов?
Добровольное взносы есть
Срок?
пф, нет, а ты что-то другое хотел?
нет ,так будет не интересно
так все что не запрещено - разрешено по умолчанию
я нашел тут у монополиста несколько несоответствий с законом, просто кому-то можнее?
Перестань пользоваться этим дерьмом, и жизнь наладится.
Сколько лет скрину лол?
Бизнесу сейчас вот больше занятся нечем, как маркировать рекламу. Вместо того чтобы упрощать работу предпринимателей, придумывают ерундистику какую-то....
Ну может это и усложняет работу. Но задолбали заказные статьи и якобы обзоры товаров определённых брендов, которые по сути являются рекламой.
ну вы всегда возмущаетесь, зато маркировка молока убрала всякую гадость с полок
Это вам кажется ерундистика. На самом же деле, каждое такое решение имеет глубокий смысл, который не понимают объекты применения решения. И не должны. Это знают те, кто эти решения принимают. Упрощать, ишь чего удумала. А жить на что?
Как они будут следить за телеграм каналами например ?
А зачем им следить? надоел конкурент скринишь, отправляешь...
Наймут сотню людей из глубинок за 20к на удаленку, и будут искать. Уже такое проиходит с соц рекламой кстати, многим вебмастерам с трафиком более 100к в день проиходят письма "ЩАСТЬЯ" от "института рекламы".
Телеграм запрещен в РФ.
они там что в этой госдуме,совсем поехали крышей ,их заело на штрафах
дыру в бюджете нужно как то латать. не со своих же доходов им платить больше налогов в самом деле
Кто вообще это будет соблюдать?
А через пол года они сделают такой же алгоритм входа в интернет: через турникет и Face-ID
Сделают. И никто слова против не скажет. Как уже отмечалось. Пока жратва в холодильнике у людей не пропадет, никаких возражений никто не выскажет даже шепотом. Твори, что хочешь.
Да уже многие соблюдают. Вижу много рекламы от ру блогеров где вот эта маркировка есть.
Закон конечно максимально тупой и дебильный, но что поделаешь.
Очень верно про турникет говорите - обрубят кабели по периметру и все как на кубе будет в час по чайной ложке через нелегальные к тому времени симки или в спец местах по записи
Штраф за маркировку рекламы дороже штрафа за размер шрифта, который дороже штрафа за слив персданных.
Товарищи — сливайте данные, это удобно и недорого!
Граждане думцы, вы чего там так втопили? Казна совсем пуста?!
Да. Вроде как все. Дефицит на этот месяц больше чем рассчитали на год.
Больше штрафов богу штрафов
Ну надо же как то казну пополнять
Уроды
закон из серии - "запрещено дышать, штраф стотыщ", дышать один хрен будут все, но зато теперь можно при необходимости прижать каждого
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Максимально дебильный закон с маркировкой, максимально идиотская реализация. Потом еще будут просить процент с прибыли на покрытие содержания всей этой хуйни.
Пусть крутят. Гайки. Туже, еще туже. Тем быстрее либо сорвут резьбу, либо задушат всех нахрен, и брать штрафы будет тупо не с кого.
Мне подскажите пожалуйста далекого от рекламы, например информирование или просто интернет журнал- тоже как рекламу идентифицировать?
Классная поддержка для бизнеса. Только дауны способны такой придумать
Вот мне хотелось бы понимать, они суммы штрафов откуда берут? В размере одного похода в ресторан депутата? 500 000р для некоторых малых бизнесов может быть полугодовой прибылью. Один раз оштрафовать и утопить бизнес. В какой они вообще вселенной живут?