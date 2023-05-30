VK запустила программу сертификации таргетологов Статьи редакции
Лучших будут рекомендовать рекламодателям.
- Пользователи могут пройти тестирование, чтобы подтвердить базовые навыки по работе с платформой «VK Реклама».
- Для доступа к заданиям надо авторизоваться с помощью VK ID, после будет тест. Чтобы получить сертификат, надо правильно ответить на 80% вопросов из каждого тематического блока (будет шесть блоков по 10 вопросов). Сертификат действителен год.
- Повторить попытку можно через 15 дней, для самостоятельного обучения доступны материалы платформы «VK для бизнеса».
- VK также составит для рекламодателей список аттестованных агентств. Он появится на сайте в ближайшее время, когда первые агентства получат сертификаты. Для этого им надо заполнить карточку компании и добавить в неё трёх сотрудников, которые прошли тестирование.
- В будущем появятся тесты для сертификации таргетологов продвинутого уровня и список отдельных специалистов, рекомендованных командой VK.
- Сертифицированные таргетологи получат доступ к практическим курсам по работе с рекламными инструментами, ранний доступ к тестированию новых технологий VK для бизнеса, а также «возможность повлиять на создание и развитие новых инструментов».
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Похоже "платформа" настолько кривая в плане UX, что без сертифицированного специалиста и бутылки водки не разобраться.
Сертифицированный таргетолог ВК. Звучит (-:
Курсы уже готовы?
Сертификат инфоцыганства когда ждать от ВК?
А Авитологов от Авито?
И все они просто суетологи)
так это он и есть ,новость про него и написали
Думаю рано или поздно все к этому придут
А в чём собственно недовольство? Насколько я поняла, это будет бесплатное обучение, есть шанс отучиться, почему бы не воспользоваться. Хорошо все усвоишь, ещё и клиентов подбросят 🤔
А почему не тарологов?
Это хорошая новость. Тоже Яндекс.Директ уже давно выдаёт сертификаты.
Это бесплатно, это не занимает много времени. И главное это реальный показатель, что человек может заявлять о своих навыках основываясь на их подтверждении площадкой.
Идея неплохая, главное чтобы на практике это не превратилось в рейтинг на коммерческой основе.