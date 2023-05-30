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Маша Цепелева

VK запустила программу сертификации таргетологов Статьи редакции

Лучших будут рекомендовать рекламодателям.

  • Пользователи могут пройти тестирование, чтобы подтвердить базовые навыки по работе с платформой «VK Реклама».
  • Для доступа к заданиям надо авторизоваться с помощью VK ID, после будет тест. Чтобы получить сертификат, надо правильно ответить на 80% вопросов из каждого тематического блока (будет шесть блоков по 10 вопросов). Сертификат действителен год.
  • Повторить попытку можно через 15 дней, для самостоятельного обучения доступны материалы платформы «VK для бизнеса».
  • VK также составит для рекламодателей список аттестованных агентств. Он появится на сайте в ближайшее время, когда первые агентства получат сертификаты. Для этого им надо заполнить карточку компании и добавить в неё трёх сотрудников, которые прошли тестирование.
  • В будущем появятся тесты для сертификации таргетологов продвинутого уровня и список отдельных специалистов, рекомендованных командой VK.
  • Сертифицированные таргетологи получат доступ к практическим курсам по работе с рекламными инструментами, ранний доступ к тестированию новых технологий VK для бизнеса, а также «возможность повлиять на создание и развитие новых инструментов».

#новость #vk

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10 комментариев
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 Аккаунт разморожен

Похоже "платформа" настолько кривая в плане UX, что без сертифицированного специалиста и бутылки водки не разобраться.

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Вадим Д.

Сертифицированный таргетолог ВК. Звучит (-:
Курсы уже готовы?

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Никита

Сертификат инфоцыганства когда ждать от ВК?
А Авитологов от Авито?

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Mr Black

И все они просто суетологи)

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Lisa Franklin

так это он и есть ,новость про него и написали

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Sultan Eshmi

Думаю рано или поздно все к этому придут

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Тата

А в чём собственно недовольство? Насколько я поняла, это будет бесплатное обучение, есть шанс отучиться, почему бы не воспользоваться. Хорошо все усвоишь, ещё и клиентов подбросят 🤔

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Фоксик

А почему не тарологов?

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Иван Илюхин

Это хорошая новость. Тоже Яндекс.Директ уже давно выдаёт сертификаты.

Это бесплатно, это не занимает много времени. И главное это реальный показатель, что человек может заявлять о своих навыках основываясь на их подтверждении площадкой.

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Гоша Гризин

Идея неплохая, главное чтобы на практике это не превратилось в рейтинг на коммерческой основе.

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