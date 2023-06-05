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Евгения Евсеева

«Яндекс» вернул рекламный баннер под поисковой строкой на главной странице Статьи редакции

Компания убрала его после смены стартовой страницы поиска с yandex.ru на ya.ru.

  • «Яндекс» запустил возможность размещать рекламу под поисковой строкой на главной странице ya.ru. Пока это единственный рекламный формат на ней, сообщили в компании.
  • Показываться баннер будет в десктопной и мобильной версиях страницы ya.ru и в новой вкладке «Браузера».
  • Размещение доступно только по фиксированному CPM (тысяча показов), можно выбрать как кросс-платформенное размещение, так и размещение на мобильных или десктопных устройствах, пояснили в «Яндексе».
  • «Яндекс» сделал ya.ru главной страницей в августе 2022 года, после обмена «Дзена» и «Новостей». До этого на предыдущей главной — yandex.ru — находился рекламный баннер. В компании говорили, что пока не планируют возвращать его, но в ноябре 2022-го заявили, что рассматривают такую возможность.

#новость #яндекс

637 просмотров
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7 комментариев
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 Зеленый самолетик
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Вадим Д.

Ну вот, а то вся страна переживала, теперь-то попрёт!

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Дмитрий Зима

новости, которые мы заслужили

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Pasha Z

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Domorost

Нужно больше золота, а на пользователей забьем.

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Зеленый самолетик
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Анечка Чабарова

Спасибо, держите в курсе 👍🏼

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7 комментариев
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