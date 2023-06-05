«Яндекс» вернул рекламный баннер под поисковой строкой на главной странице Статьи редакции
Компания убрала его после смены стартовой страницы поиска с yandex.ru на ya.ru.
- «Яндекс» запустил возможность размещать рекламу под поисковой строкой на главной странице ya.ru. Пока это единственный рекламный формат на ней, сообщили в компании.
- Показываться баннер будет в десктопной и мобильной версиях страницы ya.ru и в новой вкладке «Браузера».
- Размещение доступно только по фиксированному CPM (тысяча показов), можно выбрать как кросс-платформенное размещение, так и размещение на мобильных или десктопных устройствах, пояснили в «Яндексе».
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Ну вот, а то вся страна переживала, теперь-то попрёт!
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Нужно больше золота, а на пользователей забьем.
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