«Яндекс Плюс» впервые откроет в Санкт-Петербурге «Дачу» — временное пространство с кинопоказами и мастер-классами Статьи редакции
Она будет работать с 27 июня по 11 июля на борту корабля Cruise by Kuznyahouse.
- Ежедневно круиз будет отправляться с пристани на Английской набережной, сообщили в «Яндексе». Вход на борт для подписчиков «Плюса» бесплатный по предварительной регистрации. Те, у кого нет подписки, смогут оформить пробный период.
- Всего будет отправляться по пять рейсов в день. На первых в 12:00 будут проходить детские мастер-классы, йога и медитации, на дневных в 14:45 и 17:00 — лекции, паблик-токи, встречи с артистами и писателями, DJ-сеты, на вечерних в 20:30 и 23:30 — вечера классической музыки, кинопоказы и вечеринки.
- Программа есть на сайте — это мероприятия от сервисов «Плюса» и петербургских проектов. Например, книжная ярмарка от «Подписных изданий», мастер-классы «Невидимого театра» и другие.
- Впервые «Плюс Дача» открылась в Москве в 2021 году — это летнее пространство, которое ежегодно объединяет сервисы подписки. В 2022 году временное пространство кроме столицы открыли и в Краснодаре.
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А чего они все в наушниках? Неужели яндекс качественное звучание обеспечить не может?
Вот и обеспечили )
Летний вайб) класс)
Яндекс молодцы :)