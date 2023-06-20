Госдума приняла законопроект о штрафах за нарушение закона о маркировке рекламы Статьи редакции
Максимальный штраф — 700 тысяч рублей.
- Госдума приняла законопроект в третьем чтении. Его внесли в апреле 2023 года, в первом чтении поддержали в мае, во втором — в середине июня.
- Документ предусматривает поправки в КоАП, которые предполагают «ответственность рекламодателей, рекламораспространителей и операторов рекламных систем» за неисполнение новых положений закона о рекламе. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, хотя участники отрасли предлагали отложить его как минимум до начала 2024-го.
- Согласно законопроекту, за непредоставление данных о распространяемой в интернете рекламе, представление неполной информации или не в установленный законом срок штраф для граждан составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
- Штрафы за распространение рекламы без идентификатора (токена) или за нарушение требований к его размещению: от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 тысяч до 500 тысяч рублей для юрлиц.
- Для операторов рекламных данных предусмотрены штрафы за непредоставление сведений в Роскомнадзор, нарушение сроков и порядка передачи информации: для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.
- Единая система учёта рекламы в интернете (ЕРИР) заработала в России в сентябре 2022 года, но ответственности за нарушения не было, отмечал «Центр защиты прав СМИ».
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Теперь мы знаем точно: не тот размер шрифта — 700 000 ₽, а слив данных всё ещё 60 000 ₽.
Следите за шрифтами, сливайте данные, так, что ли?
Ну блин, одна мармеладка это не так много, а часть слитых данных являются всего одним процентов от всех жителей.
К чему это я? Давайте обсу... Блин, не так методичка.
В общем у них там видимо дизайнеры в думе сидят и для них шрифты являются большей проблемой, нежели чем чьи-то данные.
Я вообще захотел утку вставить, но как-то задумался и грустно стало слишком. Простите. Можете хоть заминусовать мой старенький движок.
Может быть утверждение шрифта будет стоить N денег, и его надо будет переутверждать раз в квартал?
Понимаешь, теперь по другому, чем ты думаешь - хочешь не, хочешь куй, все равно получишь штраф.
Это ДРУГОЕ
Получается так, а как-то по-другому надо?...
Интересный подход, сливать данные остаётся всё ещё интересной идеей, пока штрафы такие не подъёмные;)
Какие же клоуны 🤡 заседают в гос дуре. Мразотный закон, сейчас ведь самое время кошмарить бизнес штрафами 😈 Ну ок буду и дальше левые данные указывать. Сколько кстати оператор данных будет брать мзду с рекламного бюджета ?
За нарушение я думаю в том числе и неверные данные штраф, так что не понятно, что пихать... Вопрос как они будут проверять тонну рекламы свой окулус РКНовский запустят на проверку?
Цирк уехал, а клоуны остались
Продублирую сюда свой старый коммент, почти годовалой давности.
Советую всем почитать стенограммы как принимали этот закон.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173900-7#bh_histras
Ни одного представителя рекламной индустрии. Никаких горячих споров о целесообразности, нагрузки на рынок - НИЧЕГО.
Всё обсуждение: "Это из бюджетов финансирование или нет?". Нет, а ну тогда ладно. Вы говорите НОЛОГИ? Это хорошо — да.
Вот и всё. Раз раз и готово. Кучка функционеров, далеких от рекламы порешало за нас всех. Ещё год назад.
А Яндексам, вк и прочим это всё на руку. Больше бабок можно получить с хомяков. Неплохо. В итоге такие как мы за всё заплатим. Как за сбор наших данных так и нологи, которые неизвестно куда пойдут.
Если население пассивное и не участвует в политике. Не читает законов, то получается вот так. Нас имеют как хотят. И простой Вася заплатит за всё.
Госдума ж не место для дискуссий.
А разве они так не все законы принимают?
"Госдума не место для дискуссий!"
Чувак, да если так подумать про обсуждения и дебаты.
Когда мы видели дебаты на выборах президента России?
Да никогда. Может при Ельцине 1 раз.
Это будет за счет покупателей и потребителей вся эта хуета с ОРД и маркировкой. Как и с продуктами. Ввели кучу бесполезного говна, а всякие мистеры сидеры как были, так и будут. Еще и цены повысились на все. Тут тоже самое будет.
Штрафы, поборы, распилы, откаты.
Новые яхты, новые хаты.
(с) ГосДура
Старые уже отобрали, нужны новые)
Мне кажется они должны назначить штраф за слив данных клиентов третей стороне в размере 10% от оборота компании за год. Вот тогда будет порядок
Неси идею в Госдуму, может послушают
А они кроме штрафов могут что-нибудь придумать?
Все построено на деструктиве.
Могут, но вам это скорее всего не понравится. Так что пусть лучше штрафы, чем локальный интернет, мобилизация и инфоцигане.
Потому что тупые люди не могут понять, что пряник круче.
Так повелось с незапамятных времен - за нарушение правил или законов предусматривается наказание в виде штрафов или другой ответственности. Это некая калька одного из естественных механизмов эволюции, который через негативный опыт помогает животным сформировать понимание, что огонь оставляет ожоги, ядовитые растения опасны для жизни и здоровья, и т.п. Только в случае со штрафами - это не естественный, а искусственный метод приучения к правилам.
Твой пост скачать
Например?
Когда принимают такие законы(о сливе данных), какая компания у вас всплывает первой ?
У меня - Яндекс.
Лучше бы фасадом занялись, в Москве вырви глаз делают вывески псевдо Лебедевы, на одном доме может быть 8 шрифтов и размеров.
Чайна тауны по сравнению с Москвой - произведения искусства.
Так все-таки как этот закон соблюдать, если я размещаю в ВК рекламу за 300 руб 1 пост? Мне теперь еще и ездить за подписью этого мелкого рекламодателя в акте ?
я и так чек выбиваю ему... нахрена еще акт нужен?
Уже столько маркировок (молочка, мех, реклама вот, электронные устройства на подходе), что пора разрабатывать единую систему маркировки маркировок. Here's a freebie for you, Дума. Не благодарите.
Кстати, а как там молочка маркированная? Там вроде в Ростове новое молоко завезли, со вкусом мудей голых мужиков, которые в нем купались? Интересно, а там есть маркировка?
Никаких тебе круглых столов с представителями рекламного бизнеса, просто стригут как овец. Результатом издеца не может быть внезапный успех, будет еще больший издец, помяните потом мои слова.
И че ты сделаешь? Все будут маркировать.
А группа компании в ВК - это реклама или чо?
Там все сложно, если есть на картинках или баннерах бренд и слова про акции и скидки = реклама = нужна маркировка.
В миллионый раз повторю. Это бесполезный закон. Ничего эта маркировка не дает. Вы еще и платить будете за эту маркировку. Некоторые ОРД уже выпустили свои тарифы. Минимум 1% от бюджета, НО НЕ МЕНЕЕ 5к рублей. Т.е. за это кривое говно надо еще платить.
Маркировка продуктов хотя бы хоть чем-то обоснована, но она работает ВООБЩЕ (например, мистер сидер, молоко с мудями голых мужиков, шаурму хочу и т.п.),
Что будет в итоге? Да ничего. Вы будете либо повышать цену на рекламу, либо сами платить за ОРД. Первые под раздачу попадут самые жирные.
Думаете будет сложнот отслеживать все это дело? Да нет. Наймут армию офисных планктонов шурудить сайты, и вы попадете под раздачу. Да, кстати, РСЯ и ВК еще не выкатили свои тарифы.
Может быть в законе есть дыры, но они скорее в минус, чем в плюс. Вот у вас есть сайт по продаже какой-нибудь техники. И есть баннер с акцией. Если на баннере есть продукт с брендом и скидкой - то это считается реклама, и вы обязаны ее маркировать. Шиза? Да, шиза. Но всем тут похуй. Некоторые даже радуются этому, ибо будет новая работа, предоставлять услуги по маркировке рекламы.
зачем так душить ,и так предостаточно контроля и штрафных систем
Стоп слово забыли.