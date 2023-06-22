«Что будет, если два телефона станут друзьями?»: Google запустила кампанию, в которой iPhone постоянно «завидует» Pixel Статьи редакции
Два устройства болтают и рассуждают о вечном, но смартфон Apple всё время удивляется своему знакомому.
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- Google выпустила пять роликов под общим тегом BestPhonesForever и с описанием «Что будет, если два телефона перестанут соперничать и станут друзьями?». Его главные герои — смартфон компании Pixel и iPhone от Apple.
- Например, в одном из роликов iPhone расстраивается, что не может делать так много вещей, которые делает Pixel, и «на самом деле завидует его ИИ». Pixel пытается подбодрить товарища, но тот разряжается в самый неподходящий момент.
- Ещё в одном видео Google высмеивает ночную съёмку в iPhone.
- В другом — Pixel «спасает» полностью разряженный iPhone, «поделившись» зарядкой. На что смартфон Apple растрогался от умиления.
- В четвёртом видео iPhone выясняет, что у Pixel есть встроенный бесплатный VPN, поэтому можно пользоваться публичным Wi-Fi без боязни, что данные украдут (речь про сервис от Google One, подписка бесплатная при покупке Pixel 7 и Pixel 7 Pro). Чтобы точно оставаться в безопасности, iPhone решает включить авиарежим.
- В последнем ролике iPhone пытается угадать, что нового появилось у Pixel, и говорит, что «не любит сюрпризы». В итоге Pixel Fold «раскладывается», а iPhone падает в обморок.
- Неясно, будет ли Google делать из этих видео рекламные ролики для ТВ или онлайна, отмечает Android Police, но это «выигрышная кампания». Apple не впервые достаётся от конкурентов: например, в 2022 году Samsung высмеяла iPhone 14 в рекламе за отсутствие инноваций, а китайская ZTE пошутила над «динамическим островом».
Как заведено – андроидщики чувствуют себя ущербными и пытаются оправдаться.
При этом это всегда такой кринж:
* что-то про автономность пищат, но айфоны остаются самыми автономными на рынке, при этом с меньшими батареями. И это от пикселя с печкой в виде тензора 🤦🏻♀️
* ролик про впн, но apple буквально релизнула кучу фич по этому поводу раньше гугла (впн, временные / скрытые ящики)
* ролик про ии, но эпл опять же давно использует доп блоки под машинное обучение в своих процессорах, у гугла - только недавно тензор появился.
* про ночную съёмку тоже спорный пункт
* pixel fold раскладывается и айфон окончательно от кринжа падает
Бл*, самсунг столько раз обжигался на этом с чёлкой, зарядкой в комплекте и т.п, при этом они умеют делать рекламу. И теперь и гугл влез, боже…
А пользователи айфонов без приложений банков, других недоступных приложений и возможности оплаты телефоном не чувствуют себя ущербными?
Так заведено как только андроид потроллил айфон тут же появляются бравые защитники ацфона с заготовленными картиночками и текстом, что ацфон святой, а андроид гамно
Целых 2 факта про зарядку, хотя пиксель разряжается быстрее айфона. Кринж, конечно
Пока Гугл высмеивает Apple, Apple продаст ещё пару миллионов айфончиков
Я надеюсь снимали на iPhone?
На сяоми*
какой то кринж, хочу в переводе кураж бомбей
Еще Володарского попроси.
Хорошая бесплатная реклама для iPhone. Молодцы гугл.
Самое смешное, что почему-то ведроидофоны троллят только айфон, но при этом большая часть людей, которая выбирает стабильность и "просто пользоваться", а не "дёшево и с кучей непонятных опций", выбирает всё равно яблоко.
Яблоко это не про "инновации", а про стабильность, безопасность и экосистему. Андроид это про "крутые" фишки. Чего только луна у Самсунга стоит! Ни один айфон так не может и не сможет никогда! (именно так)))))
про стабильность и безопасность это ты загнул конечно. Особенно в последние годы.
Простой факт, сотрудники Apple используют для внутренней переписки в профсоюзе... андроид смартфоны.
И в НАТО закупаются почему-то устройства самсунг.
Просто люди когда-то купили что-то, и пользуются этим. Контакты с телефона на телефон переносятся, приложеньки и фотки тоже — вот и сидят.
Остальное это оправдание и попытка натянуть сову на глобус.
То есть большинство людей в мире выбирает айфон?
Холивар Pixel vs iPhone объявляется открытым
А что такое Pixel – нигде не видел такое...
Отстоище какое ))) Пикировки Mac vs PC были на порядок занимательнее.
"Раньше было лучше. Но оно было раньше"((
Приложение под Android, которое прочитает входящее СМС из банка и отправит его содержимое на удаленный хост, напишет даже школьник с пятёркой по информатике.
Вполне себе сценарий для ответного видео от Apple 😊
А им не надо никому ничего доказывать. В отличии от...
Пиксель 7 топовый получился
Ну так себе
после прочтения по диагонали хотел прочитать внимательно мнение Вадима, но перед блоком комментариев была продвигаемая ржущая лошадь и вакансии, но нет Вадима. Это немного пугает
Что-то как-то максимально кринжово. Озвучка как-будто сделана генератором голоса без эмоций
Ну типа сири и ассистент.
команду разработчиков андроида заставили отдуваться самим за то что они делают
Судя по тому, что ребята из Гугла потратились на ролики и вообще пришли к идее снять это, то завидуют, скорее всего, они
Когда нечего сказать умного или показать отличный девайс, начинают отшучиваться в рекламе
Как говорят у нас в деревне- это полный кринге
Извечный спор яйца и курицы
В конце должна появиться старая добрая нокла и всем навалять)
Уже не придет. Не то что раньше :)
https://www.youtube.com/watch?v=0-U4Yr9UNBo
Pixel - неплохой аппарат, можно накатить альтернативные операционки, шустрый, но качеству звука, изображения оч далеко до айфона. При использовании 2х симок заряд тает на глазах. Еще выедает глаза, ШИМ зашкаливает.
Прочитал описание роликов, понял что ничего из того что пиксель считает преимуществом мне не надо. Экосистема apple - one love 😍