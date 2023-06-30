«Чай английский, зефирки, напитки, сосиски»: «Самокат» выпустил музыкальный альбом Статьи редакции
Пять песен про продукты собственной торговой марки.
- Альбом создан совместно с сервисом для музыкантов «Панч». В него вошли композиции артистов, которые выиграли в совместном конкурсе «Самоката» и «Панча».
- Пользователи музыкального приложения сочиняли песни про товары «Самоката» и выкладывали их в формате коротких видео. После этого представители двух компаний определили пять победителей и записали композиции в профессиональной студии.
- Альбом называется «EP» (Extended play) и состоит из пяти треков. Они в том числе посвящены чаю, плову, чипсам, шорли и другим продуктам «Самоката» .
- В феврале 2021 года собственный плейлист с «успокаивающими» звуками выпустила Lego. Тогда же пользователи соцсетей обратили внимание на плейлисты производителя макарон Barilla, продолжительность которых соответствует времени приготовления разных видов макарон.
- В июне 2023-го «Яндекс Маркет» совместно с исполнителем Sqwoz bab выпустил клип на песню «Сплит», которая посвящена услуге сервиса про рассрочке для покупок.
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EP и альбом, это разные сущности.
Даже если EP называется «EP,» он от этого альбомом не становится.
Хотя кому я это говорю 😔
Привет! Я задавал самокату вопрос об этом. Сказали, что это именно название альбома.)
Но это ипишка. Независимо от названия. Они сами не понимают.
4-6 треков — это EP
Комментарий удален модератором
А с чего ты решил, что они дали на эт деньги?
Думаю он шутил, так как название альбома ЕР
Иди объясни им в личку
Разговаривать с самокатом - нормально? Или уже гойда?
Если подставить звездочку, название даже круче получается: *ЕР
Ты лучше не душни, а послушай этот шедевр
EP по-русски будет "мини-альбом", всё ок
Миньон
Не слушал, но уверен, что им не переплюнуть идеальный трек о еде: https://www.youtube.com/watch?v=8Ni_0XSVL5Y
Gold!
не "банька-парилка", но слушать можно
Внуков в садик отвёл с таким олдовым контентом? )
Порвало...
Такого прекрасного трека я еще не слышал
Ощущение, что альбом сгенерировала нейронка. И не самая передовая, прямо скажем.
GPT— -1
Балабоба (-:
Я здесь не причём! Это к Дискотека Авария!
Нейроорлов, ты ли это?
да все мы нейронка
Я и сам, знаете ли, в некотором роде...
Это знаем))
EP*
"Секс и виски, кокс карибский"
Лучше бы там такие слова были, а не про сосиски..
Если кто-то не знал значение слова кринж, то вот оно
При прослушивание именно это и ощутил
Не понял, сейчас на VC будут постить каждый новый сборник который вышел?
Ну это же о бизнесе)
ещё бы звуки надкусывания холодца или взрывных шариков записали
Асмр?)
Если перемежать музыку звуками пожирания холодца, тогда это будет уже не попса, а "психоделический прогрессивный рок" )))
традиционный новый год в России))
А где песня таджикского доставщика?
Они скоро выпустят свою версию, надо подождать
Вот я б заценил. Только чтоб и аранж был а-ля фрик-фолк, сайко, насвай и прочие вещества
Вот такой новости я точно не ожидал
Это конечно удивило!
Чтоб от самоката музыкальный альбом, неожиданно!
Какая чудовищная пошлятина ))) Нет, треки вполне достойные, в плане профессионализма, но...
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Так я узнал, что то, что я бодяжу из винища и водищи, имеет какое-то название.
А это серьезно название?
Гугл так говорит, да))
Ну ок, ещё норм сэндвич с тунцом пусть нормальный выпустит. А то только намек на запах и тунец там в конце списка.
Две песни нормальные, остальные смех, конечно..
Ужас. Где вы там хорошие песни нашли...
милые названия для альбома песен