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Артур Томилко

«Чай английский, зефирки, напитки, сосиски»: «Самокат» выпустил музыкальный альбом Статьи редакции

Пять песен про продукты собственной торговой марки.

  • Альбом создан совместно с сервисом для музыкантов «Панч». В него вошли композиции артистов, которые выиграли в совместном конкурсе «Самоката» и «Панча».
  • Пользователи музыкального приложения сочиняли песни про товары «Самоката» и выкладывали их в формате коротких видео. После этого представители двух компаний определили пять победителей и записали композиции в профессиональной студии.
  • Альбом называется «EP» (Extended play) и состоит из пяти треков. Они в том числе посвящены чаю, плову, чипсам, шорли и другим продуктам «Самоката» .
  • В феврале 2021 года собственный плейлист с «успокаивающими» звуками выпустила Lego. Тогда же пользователи соцсетей обратили внимание на плейлисты производителя макарон Barilla, продолжительность которых соответствует времени приготовления разных видов макарон.
  • В июне 2023-го «Яндекс Маркет» совместно с исполнителем Sqwoz bab выпустил клип на песню «Сплит», которая посвящена услуге сервиса про рассрочке для покупок.

#самокат #новость

2343 просмотров
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49 комментариев
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 Невероятный Блондин

EP и альбом, это разные сущности.
Даже если EP называется «EP,» он от этого альбомом не становится.

Хотя кому я это говорю 😔

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Артур Томилко
Автор

Привет! Я задавал самокату вопрос об этом. Сказали, что это именно название альбома.)

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Невероятный Блондин

Но это ипишка. Независимо от названия. Они сами не понимают.
4-6 треков — это EP

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Ярослава Радионова

А с чего ты решил, что они дали на эт деньги?

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Day Gameru

Думаю он шутил, так как название альбома ЕР

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vobla

Иди объясни им в личку

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Dr. Nick

Разговаривать с самокатом - нормально? Или уже гойда?

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S.Capusta

Если подставить звездочку, название даже круче получается: *ЕР

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Error-min

Ты лучше не душни, а послушай этот шедевр

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user0564335

EP по-русски будет "мини-альбом", всё ок

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отображаемое имя

Миньон

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Слегка Придурковатый

Не слушал, но уверен, что им не переплюнуть идеальный трек о еде: https://www.youtube.com/watch?v=8Ni_0XSVL5Y

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Юрий Б.

Gold!

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Даниил Слесарчук

не "банька-парилка", но слушать можно

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Kodebsky

Внуков в садик отвёл с таким олдовым контентом? )

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Марк

Порвало...

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Дмитрий Фокин

Такого прекрасного трека я еще не слышал

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Вадим Д.

Ощущение, что альбом сгенерировала нейронка. И не самая передовая, прямо скажем.

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Роботы из зубной пасты

GPT— -1

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Вадим Д.

Балабоба (-:

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Нейрослав Жепетеев

Я здесь не причём! Это к Дискотека Авария!

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Роботы из зубной пасты

Нейроорлов, ты ли это?

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Хозяин

да все мы нейронка

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Вадим Д.

Я и сам, знаете ли, в некотором роде...

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Дима Коренев

Это знаем))

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Саша Панина

EP*

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Alex Shevchenko

"Секс и виски, кокс карибский"

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Erofeev

Лучше бы там такие слова были, а не про сосиски..

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Андрей Самойлов

Если кто-то не знал значение слова кринж, то вот оно

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Владимир Покуц

При прослушивание именно это и ощутил

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Телячья ярость

Не понял, сейчас на VC будут постить каждый новый сборник который вышел?

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Дуайт Шрут

Ну это же о бизнесе)

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Тофсла и Вифсла

ещё бы звуки надкусывания холодца или взрывных шариков записали

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Alex Shevchenko

Асмр?)

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Artem Petrenkov

Если перемежать музыку звуками пожирания холодца, тогда это будет уже не попса, а "психоделический прогрессивный рок" )))

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S1m0ne

традиционный новый год в России))

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Виктор Петров

А где песня таджикского доставщика?

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Алексей Шаров

Они скоро выпустят свою версию, надо подождать

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Виктор Петров

Вот я б заценил. Только чтоб и аранж был а-ля фрик-фолк, сайко, насвай и прочие вещества

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Сергей Заручкин

Вот такой новости я точно не ожидал

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Виктор Сбруев

Это конечно удивило!
Чтоб от самоката музыкальный альбом, неожиданно!

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Монохромный Ретропанк

Какая чудовищная пошлятина ))) Нет, треки вполне достойные, в плане профессионализма, но...

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noname
шорли

Так я узнал, что то, что я бодяжу из винища и водищи, имеет какое-то название.

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oleg.pimenov

А это серьезно название?

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noname

Гугл так говорит, да))

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Owloia

Ну ок, ещё норм сэндвич с тунцом пусть нормальный выпустит. А то только намек на запах и тунец там в конце списка.

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Марина Крылова

Две песни нормальные, остальные смех, конечно..

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Михаил Барабаш

Ужас. Где вы там хорошие песни нашли...

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Dr. Smith

милые названия для альбома песен

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49 комментариев
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