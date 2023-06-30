Маркетинг
Таня Боброва

ФАС разрешила оператору наружной рекламы Russ Outdoor купить своего конкурента Gallery Статьи редакции

Сумма сделки не называется.

  • ФАС согласовала сделку ООО «СТИНН» (основной владелец ООО «Русс Аутдор», бренд Russ Outdoor) и ООО «Медиа-1 Аутдор» (владелец ООО «Гэллэри Сервис», Gallery). «Сделка не повлияет на конкуренцию на едином рынке рекламы, поскольку сфера наружной рекламы на нем в 2022 году составила примерно 8%», — заключил регулятор.
  • Из-за опасений других участников рынка по поводу сделки «СТИНН» добровольно обязалась не повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 года, отметили в службе.
  • Также компания будет оперативно предоставлять ФАС документы по запросу, если участники будут присылать «мотивированные жалобы». В течение квартала после сделки компания обязуется разработать и опубликовать информацию о своих подходах к ценообразованию.
  • Созданный в 1994 году Gallery — второй по величине оператор наружной рекламы с долей 8%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные системы онлайн-бронирования наружной рекламы All-billboards.ru. Доля Russ Outdoor с учётом выручки от операторов рекламы в московском и петербургском метро — 33%.
  • По собственным данным, у Gallery около 15 тысяч рекламных поверхностей. У Russ Outdoor — 28,5 тысяч, писал РБК.
  • «Медиа-1 Аутдор» — одно из юрлиц холдинга «Медиа 1», в который также входят телеканалы «Муз-ТВ», «Ю» и другие активы, пишет газета. Его конечный бенефициар — инвесткомпания Kismet Capital Group Ивана Таврина (среди активов — доля в HeadHunter, «Авито»). Gallery и Таврин отказались от комментариев, в Russ Outdoor пока не ответили на запрос издания.
  • О возможной продаже Gallery компании Russ Outdoor в начале 2022 года говорили источники РБК. Сумму сделки издание не называло.

#новость #gallery #russoutdoor

1673 просмотров
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20 комментариев
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 Андрей К.

ФАС:

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Дуайт Шрут
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Вадим Д.

Разрешаю, бери.

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Error-min

Заверните две.

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hakhagmon

То есть в метро будет монополия на рекламу?

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Иван

В московском метро свой оператор

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vobla

Какой

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Роман

Олимп

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Garmonbon

Те там уже монополия?

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Иван

Тендер был, вроде

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Сергей Я

Тиндер ушел же

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Иван

Зачем?

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Сергей Я

Не выдержали конкуренции.

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Иван

Нужно было в ФАС пожаловаться

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Ярослава Радионова

Типа того

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Crystal с

ФАС существует?

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Дима Коренев

Не, тебе показалось

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Ivan Cato

Вообще с РуссОутдор странная тема. То вообще ему хотели отдать всю рекламу, то теперь это.

Видимо контора принадлежит нужным и важным людям.

Подробнее https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/11/07/949184-zakonoproekt-o-edinom-operatore

Законопроект о едином операторе цифровой рекламы…
На этой неделе его вынесут на рассмотрение Госдумы и отправят в корзину
www.vedomosti.ru
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Артем Малов

Видимо, решили «есть слона по кусочкам».

Сначала всю наружную рекламу отдали, потом яндекс директ какой-нибудь закинут и через 3 года будет единый оператор всего и вся.

ФАС угрозы не видит, молодцы 🤑🤑

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Аккаунт отморожен

Ну согласовала и согласовала.

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20 комментариев
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