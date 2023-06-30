ФАС разрешила оператору наружной рекламы Russ Outdoor купить своего конкурента Gallery Статьи редакции
Сумма сделки не называется.
- ФАС согласовала сделку ООО «СТИНН» (основной владелец ООО «Русс Аутдор», бренд Russ Outdoor) и ООО «Медиа-1 Аутдор» (владелец ООО «Гэллэри Сервис», Gallery). «Сделка не повлияет на конкуренцию на едином рынке рекламы, поскольку сфера наружной рекламы на нем в 2022 году составила примерно 8%», — заключил регулятор.
- Из-за опасений других участников рынка по поводу сделки «СТИНН» добровольно обязалась не повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 года, отметили в службе.
- Также компания будет оперативно предоставлять ФАС документы по запросу, если участники будут присылать «мотивированные жалобы». В течение квартала после сделки компания обязуется разработать и опубликовать информацию о своих подходах к ценообразованию.
- Созданный в 1994 году Gallery — второй по величине оператор наружной рекламы с долей 8%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные системы онлайн-бронирования наружной рекламы All-billboards.ru. Доля Russ Outdoor с учётом выручки от операторов рекламы в московском и петербургском метро — 33%.
- По собственным данным, у Gallery около 15 тысяч рекламных поверхностей. У Russ Outdoor — 28,5 тысяч, писал РБК.
- «Медиа-1 Аутдор» — одно из юрлиц холдинга «Медиа 1», в который также входят телеканалы «Муз-ТВ», «Ю» и другие активы, пишет газета. Его конечный бенефициар — инвесткомпания Kismet Capital Group Ивана Таврина (среди активов — доля в HeadHunter, «Авито»). Gallery и Таврин отказались от комментариев, в Russ Outdoor пока не ответили на запрос издания.
- О возможной продаже Gallery компании Russ Outdoor в начале 2022 года говорили источники РБК. Сумму сделки издание не называло.
1673 просмотров
ФАС:
Разрешаю, бери.
Заверните две.
То есть в метро будет монополия на рекламу?
В московском метро свой оператор
Какой
Олимп
Те там уже монополия?
Тендер был, вроде
Тиндер ушел же
Зачем?
Не выдержали конкуренции.
Нужно было в ФАС пожаловаться
Типа того
ФАС существует?
Не, тебе показалось
Вообще с РуссОутдор странная тема. То вообще ему хотели отдать всю рекламу, то теперь это.
Видимо контора принадлежит нужным и важным людям.
Подробнее https://www.vedomosti.ru/media/articles/2022/11/07/949184-zakonoproekt-o-edinom-operatore
Видимо, решили «есть слона по кусочкам».
Сначала всю наружную рекламу отдали, потом яндекс директ какой-нибудь закинут и через 3 года будет единый оператор всего и вся.
ФАС угрозы не видит, молодцы 🤑🤑
Ну согласовала и согласовала.