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Таня Боброва

Ozon ОРД введёт ежемесячный тариф на маркировку рекламы с августа 2023 года Статьи редакции

Минимальный ежемесячный платёж составит 5000 рублей.

  • Ozon ОРД (оператор рекламных данных) будет выставлять счета по итогам каждого месяца, сообщила компания. Например, счёт за август 2023 года придёт в личный кабинет, на почту и в ЭДО, если он подключён, в начале сентября.
  • Стоимость услуг будет складываться из объёма загружаемых креативов (МБ) и полученных токенов (идентификаторов рекламы). Стоимость загрузки 1 МБ и присвоение токена — по 10 рублей.
  • При этом минимальный ежемесячный платёж составит 5000 рублей. То есть, если пользователь загрузил кампании на меньшую сумму, он всё равно заплатит 5000 рублей по итогам месяца. В рамках минимального платежа Ozon ОРД будет хранить, присваивать токены и передавать данные в Единую систему учёта рекламы в интернете (ЕРИР).
  • Если клиент в течение месяца не использовал ОРД для передачи данных в ЕРИР, платить не нужно. Отслеживать показатели для прогнозирования стоимости оплаты сервиса за месяц можно в личном кабинете.
  • ЕРИР заработала в России в сентябре 2022 года и будет содержать сведения о рекламодателях и всех интернет-объявлениях за пять лет. Передать информацию можно через одного из операторов рекламных данных, который присвоит креативам токены.
  • В июне 2023-го Владимир Путин подписал закон о штрафах до 700 тысяч рублей за нарушение закона о маркировке рекламы. Он вступит в силу с 1 сентября. До этого ответственности за нарушения не было, отмечал «Центр защиты прав СМИ».
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Единая система учёта рекламы в интернете: что значит новый закон о маркировке рекламы Статьи редакции

Какие кампании поставят на учёт, как о них отчитываться и что будет, если закон проигнорировать (спойлер: до марта 2023 года — скорее всего, ничего).

Источник: АКАР, АРИР

#новость #ozon #маркировкарекламы

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8 комментариев
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 Jane Wigo

а как это коснется айтишников

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Шишкин

В положительном ключе только, как обычно.

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Вадим Д.

О, тарифы на креативы подъехали.

А чего по метру, а не по 100 кБ? Нормально же можно было бы поднять деньжат.

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Русик Чебот

А вот у них цель не заработать, а сделать удобнее))

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Alex Silkin

На марафоны бы ещё сделали)))

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Лучший Александр

Я не понял платить будут обе стороны? или только рекламодатель?

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Zloy Marketolog

Путину оно надо, пусть Путин и платит)

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Фоксик

У кого на кормление этот центр?

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