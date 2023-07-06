Ozon ОРД введёт ежемесячный тариф на маркировку рекламы с августа 2023 года Статьи редакции
Минимальный ежемесячный платёж составит 5000 рублей.
- Ozon ОРД (оператор рекламных данных) будет выставлять счета по итогам каждого месяца, сообщила компания. Например, счёт за август 2023 года придёт в личный кабинет, на почту и в ЭДО, если он подключён, в начале сентября.
- Стоимость услуг будет складываться из объёма загружаемых креативов (МБ) и полученных токенов (идентификаторов рекламы). Стоимость загрузки 1 МБ и присвоение токена — по 10 рублей.
- При этом минимальный ежемесячный платёж составит 5000 рублей. То есть, если пользователь загрузил кампании на меньшую сумму, он всё равно заплатит 5000 рублей по итогам месяца. В рамках минимального платежа Ozon ОРД будет хранить, присваивать токены и передавать данные в Единую систему учёта рекламы в интернете (ЕРИР).
- Если клиент в течение месяца не использовал ОРД для передачи данных в ЕРИР, платить не нужно. Отслеживать показатели для прогнозирования стоимости оплаты сервиса за месяц можно в личном кабинете.
- ЕРИР заработала в России в сентябре 2022 года и будет содержать сведения о рекламодателях и всех интернет-объявлениях за пять лет. Передать информацию можно через одного из операторов рекламных данных, который присвоит креативам токены.
- В июне 2023-го Владимир Путин подписал закон о штрафах до 700 тысяч рублей за нарушение закона о маркировке рекламы. Он вступит в силу с 1 сентября. До этого ответственности за нарушения не было, отмечал «Центр защиты прав СМИ».
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а как это коснется айтишников
В положительном ключе только, как обычно.
О, тарифы на креативы подъехали.
А чего по метру, а не по 100 кБ? Нормально же можно было бы поднять деньжат.
А вот у них цель не заработать, а сделать удобнее))
На марафоны бы ещё сделали)))
Я не понял платить будут обе стороны? или только рекламодатель?
Путину оно надо, пусть Путин и платит)
У кого на кормление этот центр?