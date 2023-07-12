Маркетинг
Полина Лааксо

«Яндекс» начал тестировать сервис для размещения рекламы в Telegram-каналах Статьи редакции

Подключиться к рекламной сети компании могут владельцы каналов старше трёх месяцев — с аудиторией от 2000 подписчиков.

  • Среди дополнительных условий: доступ к каналу должен быть открыт для всех пользователей мессенджера, последняя публикация не может быть старее двух недель, в сутки каждое сообщение должно собирать не менее 100 просмотров, нарушения законодательства России не допускаются.
  • Рекламные объявления подбирают нейросети «Яндекс Директа» на основе тематики канала — они выглядят как обычная публикация с изображением или видеороликом, текстом и ссылкой, рассказала компания. Каждый такой пост содержит пометку «Реклама», данные о бренде и передаётся в Единый реестр интернет-рекламы для маркировки.
  • Объявления в канале размещает бот «Яндекса». Чтобы он мог работать, автор должен дать ему право на публикацию сообщений и определить, как часто и в какое время тот будет публиковать рекламу. Подать заявку на участие в тестировании можно через форму. Их отбирают в случайном порядке, вероятность попадания зависит от количества желающих.
  • Рекламодатели платят за клики и могут установить их максимальную стоимость: от 30 до 300 рублей. Итоговую цену определят торги между брендами в «Директе». Объявления будут ранжироваться в зависимости от ставки, «коэффициента качества» (насколько оно релевантно и какие результаты уже принесло) и прогноза по CTR — то есть коэффициенту кликабельности. В итоговый рекламный блок попадёт лучшее из них.
  • На средний уровень СРМ — это стоимость 1000 показов — будут влиять количество вовлечённых подписчиков, тематика канала, время и частота публикаций, рассказали в «Яндексе». А деньги будут начислять за показы рекламы в первые 48 часов после выхода. За статистикой можно следить в личном кабинете рекламной сети.
  • Конкретные цифры компания не раскрывает. Но глава направления цифрового продвижения «Русской медиагруппы "Западная Пресса"» Вадим Раткевич рассказал vc.ru, что вознаграждение, которое их Telegram-канал «Клопс» получил от «Яндекса» во время тестов, оказалось «заметно больше», чем их собственная ставка: она составляет 4000 рублей за публикацию с охватом от 10 тысяч.
Так выглядят публикации

#новость #яндекс #telegram

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15 комментариев
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 Xi

Рекламодатели платят за клики, но партнерам Яндекс будет платить неизвестный процент ;)
Более того. По началу доход у каналов будет приличный, засрут всю телегу и Рунет восторженными статьями. А вот когда Яндекс подсадит народ на эту тему, процент резко срежут.

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Вагайцев Михаил

Ну так всегда со всеми продуктами яндекса. От такси и доставки до РСЯ

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Вадим Д.

Дочитал до

нейросети «Яндекс Директа»

и стало страшно. Штатные "директологи" Яндекса так обуительно директ настраивают, что к их нейронкам лучше вообще не подходить.

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Артем Гришкан

Монополизация рекламы продолжается?🙈

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умный человек

Да, никому другому в телеграмме не порекламироваться теперь

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Георгий Станков

О, еще один способ спустить бюджет в мусорку в РСЯшке

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Вагайцев Михаил

Ну если это будет работать правильно, то будет очень круто.

Но что-то мне подсказывает, что яндекс и тут умудрится обосраться

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Слегка Придурковатый

Есть ещё хоть одна дырка, куда бы Яндекс не залез своими грязными щупальцами?

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FR

Очень хорошо, теперь стало больше смысла развиваться в эту сторону. Искать подходящие под тематику канала партнерки чаще всего было тратой времени, а теперь всё под рукой - и сайт, и приложение и телеграм.

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Александр Пустовалов

Есть такие вещи, которые Яндекс ещё не начинал тестировать?!)

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Vyacheslav.O
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Dark Soul

1-xBet!!! Теперь во всех каналах телеги. На хрен вашу телегу с рекламой и Яндексом. Это какими идиотами надо быть чтобы добровольно жрать гавно да еще в таких количествах?

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Ник К.

Очередная залупа

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Sasha Step

Рекламодателям хорошо. Владельцам канала хорошо. Плохо только подписчикам канала. Но куда они денутся с подводной лодки? Надо дать команду своим разрабам что бы начинали писать Адблок для телеги.

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Chinko

4000р за 10000 просмотров?
Кто в здравом уме на это согласится, разве мусорные каналы только.

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15 комментариев
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