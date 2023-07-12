«Яндекс» начал тестировать сервис для размещения рекламы в Telegram-каналах Статьи редакции
Подключиться к рекламной сети компании могут владельцы каналов старше трёх месяцев — с аудиторией от 2000 подписчиков.
- Среди дополнительных условий: доступ к каналу должен быть открыт для всех пользователей мессенджера, последняя публикация не может быть старее двух недель, в сутки каждое сообщение должно собирать не менее 100 просмотров, нарушения законодательства России не допускаются.
- Рекламные объявления подбирают нейросети «Яндекс Директа» на основе тематики канала — они выглядят как обычная публикация с изображением или видеороликом, текстом и ссылкой, рассказала компания. Каждый такой пост содержит пометку «Реклама», данные о бренде и передаётся в Единый реестр интернет-рекламы для маркировки.
- Объявления в канале размещает бот «Яндекса». Чтобы он мог работать, автор должен дать ему право на публикацию сообщений и определить, как часто и в какое время тот будет публиковать рекламу. Подать заявку на участие в тестировании можно через форму. Их отбирают в случайном порядке, вероятность попадания зависит от количества желающих.
- Рекламодатели платят за клики и могут установить их максимальную стоимость: от 30 до 300 рублей. Итоговую цену определят торги между брендами в «Директе». Объявления будут ранжироваться в зависимости от ставки, «коэффициента качества» (насколько оно релевантно и какие результаты уже принесло) и прогноза по CTR — то есть коэффициенту кликабельности. В итоговый рекламный блок попадёт лучшее из них.
- На средний уровень СРМ — это стоимость 1000 показов — будут влиять количество вовлечённых подписчиков, тематика канала, время и частота публикаций, рассказали в «Яндексе». А деньги будут начислять за показы рекламы в первые 48 часов после выхода. За статистикой можно следить в личном кабинете рекламной сети.
- Конкретные цифры компания не раскрывает. Но глава направления цифрового продвижения «Русской медиагруппы "Западная Пресса"» Вадим Раткевич рассказал vc.ru, что вознаграждение, которое их Telegram-канал «Клопс» получил от «Яндекса» во время тестов, оказалось «заметно больше», чем их собственная ставка: она составляет 4000 рублей за публикацию с охватом от 10 тысяч.
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Рекламодатели платят за клики, но партнерам Яндекс будет платить неизвестный процент ;)
Более того. По началу доход у каналов будет приличный, засрут всю телегу и Рунет восторженными статьями. А вот когда Яндекс подсадит народ на эту тему, процент резко срежут.
Ну так всегда со всеми продуктами яндекса. От такси и доставки до РСЯ
Дочитал донейросети «Яндекс Директа»
и стало страшно. Штатные "директологи" Яндекса так обуительно директ настраивают, что к их нейронкам лучше вообще не подходить.
Монополизация рекламы продолжается?🙈
Да, никому другому в телеграмме не порекламироваться теперь
О, еще один способ спустить бюджет в мусорку в РСЯшке
Ну если это будет работать правильно, то будет очень круто.
Но что-то мне подсказывает, что яндекс и тут умудрится обосраться
Есть ещё хоть одна дырка, куда бы Яндекс не залез своими грязными щупальцами?
Очень хорошо, теперь стало больше смысла развиваться в эту сторону. Искать подходящие под тематику канала партнерки чаще всего было тратой времени, а теперь всё под рукой - и сайт, и приложение и телеграм.
Есть такие вещи, которые Яндекс ещё не начинал тестировать?!)
1-xBet!!! Теперь во всех каналах телеги. На хрен вашу телегу с рекламой и Яндексом. Это какими идиотами надо быть чтобы добровольно жрать гавно да еще в таких количествах?
Очередная залупа
Рекламодателям хорошо. Владельцам канала хорошо. Плохо только подписчикам канала. Но куда они денутся с подводной лодки? Надо дать команду своим разрабам что бы начинали писать Адблок для телеги.
4000р за 10000 просмотров?
Кто в здравом уме на это согласится, разве мусорные каналы только.