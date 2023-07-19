Мы с большой грустью каждый день смотрим десятки видео в интернете, на которых люди ездят на самокатах опасно для себя и окружающих. С болью наблюдаем такую картину на улицах. Зачастую люди даже не представляют, какой риск несёт в себе «петушиное» катание с нарушением правил. <...>

Настоящий самокатный бро — это человек, который использует самокат ответственно, с уважением к окружающим, а не делает из него «петушеринг».