«Не будь петушком»: «Юрент» запустил кампанию против небезопасной езды на самокатах Статьи редакции
Так сервис хочет призвать безответственных самокатчиков не превращать кикшеринг в «петушеринг» в глазах прохожих и автомобилистов.
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- «Юрент» разместил плакаты с социальной рекламой на улицах Москвы, рассказали vc.ru в пресс-службе компании. Они посвящены четырём «грехам» самокатчиков: это езда в алкогольном опьянении, катание вдвоём на одном самокате, а также отказ спешиваться при переходе через дорогу и оформлять расширенную страховку.
- Кампания ориентирована на «молодёжную аудиторию» — именно она, по наблюдениям сервиса, часто нарушает правила дорожного движения.
- Вместе с плакатами «Юрент» также выпустил видео с отсылкой на тренд из TikTok — в нём безобидные объекты, явления и понятия получают шутливые или оскорбительные названия. Кикшеринг, например, становится «петушерингом».
- В 2022 году правительство утвердило изменения в ПДД и признало электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие подобные устройства «средствами индивидуальной мобильности» (СИМ).
- Скорость СИМ на тротуарах, вело- и пешеходных дорожках не должна превышать 25 км/ч. На переходах через дорогу нужно спешиваться, а ездить вдвоём запрещено.
Стать ближе к народу, видимо, можно только через уголовную романтику и шутки про жопу
Какая ЦА, такая и реклама.
стыдливо вынуждена признать, что на меня — хейтера электросамокатчиков — подействовала вот эта уголовная романтика....
Содомокаты - это не шутки
"Коль не лошок и петушок - езжай по правилам дружок" 🤦♂️
© мочить в сортирах
и нет никакой цензуры, ой, она есть только в искажённом быдло виде
Ну аудитория у самокатов сам понимаешь какая)
Господи как таких душнил земля держит 🤦🏻♂️
А маркетологи красавцы, премию всем!
«Петушеринг» - можно сразу во все словари включать🤣🤣🤣
Хорошо, не петушаринг (-:
Ха, сами антирекламу сделали для своей отрасли
Буквально на днях, был рядом с м. Третьяковская. Гулял. Народу, естественно, много, очень много. Рядом со мной идёт мужик. И тут мимо нас проскакивают два петушка на двух самокатах. Один чуть задевает мужика и делает кульбит в воздухе с прокатом по асфальту. К счастью, пострадал только этот идиот. Встал, отряхнулся и поехал дальше.
Ну вот куда лететь на такой скорости по тротуару где людей очень много, где рестораны с летними верандами?
и как с таким гребнем баланс держат
Юрент решил отвоевать переходящий кубок главного рекламного петросяна в у Авиасейлз, я смотрю. Ответим «А Нальчику?» нашими «петушками» и «-очка»! В российской вековой культуре зоны такое любят, конечно. Дядьки на постеры будут пальцами показывать и гыгыкать: гля, Михалыч, петушки!
Мне больше Бургеркинг напомнило.
Ну сорян, а что они нового сказали? Это то, о чём давно говорят люди. Ну, добавили новое словцо - "петушеринг". Не приживётся.
how do you do fellow kids
Охуели прям на проходе парковать? Точно петушок какой-то. Я взял и на газон скинул. В следующий до помойки донесу и выкину нахуй.
А на газон-то зачем? Я этот мусор постоянно вижу на газонах, которые бабульки разводят под своими окнами. Вот прямо на цветочках, в которые кто-то вкладывал душу, время и деньги.
Есть же помойки, в конце концов, или место под колёсами самосвалов.
На газон, канеш, не надо было. А так всё правильно сделал. Можно было ещё обоссать и сжечь.
Пипец.. школота-маркетологи.. на нары их
под
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Омерзительно и кринжово.
Что, слишком много из тюрем вышло в связи с текущими событиями и компания стремится стать ближе к народу?
Это уровень руководства, при чем здесь народ, целевая аудитория ведь не уголовоники, а дети и подростки.
Про петушков просто денег больше хотят
Вот оно, великое культурное наследие во всей красе.
А они не попадают под закон пропаганды лгбт? Товарищ майор надо проверить
А чеё? Сыграли на животрепещущем для многих))
И на слуху, и улыбку непроизвольно вызывает🤣
Улыбку вызывает только у биомусора
не будь петушком - не вставай на самокат
Не будь петушком - не езди на электропомойках.
а я всё думала, когда же уже в комментарии придёт слегка придурковатый
Цену повысят?
Ладно, петушеринг это вопрос вкусовщины. На мой взгляд, это из разряда шуток за 300 от людей с отсутствием чувства юмора.
Вопрос про обращение "бро". Насколько я вижу и понимаю молодежь, они сейчас так не говорят. или говорят?
Найдите, актуальный словарь слэнга, по вашему региону.
так это мерзко, нужно их отменить
а кикшеринг рулит!
Что здесь происходит?
Да надо ограничить скорость до 10, максимум до 12 км/ч. У всех электросамокатов без исключения. И нечего тут голову ломать.
хз, почему не уменьшают.. это же бабло на пустом месте - дольше едешь - больше заплатишь
Тогда спрос на их самокаты резко упадет. Вариант по-быстрому сгонять в часы пик на самокате по делам не стоя в пробках сразу отпадает - быстрее будет пешком.
как же это хорошо
у всех бичей и жиробасов, что на самокатах передвигаются, точно пукан бомбанул сейчас
можно к ним добавить еще тех бичей, кто на свои помойки 20 летние ставят глушители погромче
Бедный мой мозг…
На новых авто громкие глушители не мешают, только на 20 летних авто?
Сделайте стоимость поменьше, тогда будут меньше кататься вдвоем-втроем. :)
Ну вообще да, такси на двоих в полтора-два раза дешевле выходит чем два самоката. Поэтому есть смысл их брать только когда везде пробки и такси не дождешься. Это даже при наличии подписки на бесплатный старт.
И правда, нехорошо петушком быть, правильно они их. Только неплохо бы самокаты совсем отобрать.
«Дед кричит на облака»
теперь юрент будет ассоциироваться у всех с петушарингом
да самокатчиков всех и так так называют
Бедный любили самокатов. Теперь у них будет имя. Уже из разных соцсетей начинает прилетать. Похоже родился новый мем.
Когда вы уже установите лимит для всех самокатов? Нельзя рассекать по тротуаром на такой скорости.
Убедительно.
А для кого-то это больше выглядит как призыв
интересная у вас фантазия увидеть в самокате помойку. в в свинье стул не видите случайно?
Какая страна, такая и реклама
А что там в загнивающей?
Не видел ни одной подобной рекламы в столице юга европы.
И не видел НИ ОДНОГО самокатчика, который передвигался бы с кем-то или на тротуаре.
А электросамокатов там много. Как частных, так и арендованных, на которых гоняют исключительно курьеры. Которых до неприличия много
Это что за столица такая? Рим? Мадрид? Афины?
Как же порой бесят эти самокатчики, когда прогуливаешься по тротуару или в парке...
Думаю, я не один такой.
Сделал как-то раз замечание, так он ко мне с таким е7алом повернулся, как-будто стал свидетелем Второго Пришествия.
оригинально разделили, как раз про петушеринг...
П - Петушеринг.
Боги маркетинга :)
Меня однажды чуть не раздавили! Чуть всю начинку не растерял...
Если нет страхов очка, получи ка петушка
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