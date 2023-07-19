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Маркетинг
Полина Лааксо

«Не будь петушком»: «Юрент» запустил кампанию против небезопасной езды на самокатах Статьи редакции

Так сервис хочет призвать безответственных самокатчиков не превращать кикшеринг в «петушеринг» в глазах прохожих и автомобилистов.

3933 просмотров
  • «Юрент» разместил плакаты с социальной рекламой на улицах Москвы, рассказали vc.ru в пресс-службе компании. Они посвящены четырём «грехам» самокатчиков: это езда в алкогольном опьянении, катание вдвоём на одном самокате, а также отказ спешиваться при переходе через дорогу и оформлять расширенную страховку.
  • Кампания ориентирована на «молодёжную аудиторию» — именно она, по наблюдениям сервиса, часто нарушает правила дорожного движения.
  • Вместе с плакатами «Юрент» также выпустил видео с отсылкой на тренд из TikTok — в нём безобидные объекты, явления и понятия получают шутливые или оскорбительные названия. Кикшеринг, например, становится «петушерингом».

Мы с большой грустью каждый день смотрим десятки видео в интернете, на которых люди ездят на самокатах опасно для себя и окружающих. С болью наблюдаем такую картину на улицах. Зачастую люди даже не представляют, какой риск несёт в себе «петушиное» катание с нарушением правил. <...>

Настоящий самокатный бро — это человек, который использует самокат ответственно, с уважением к окружающим, а не делает из него «петушеринг».

креативная команда «Юрента»
  • В 2022 году правительство утвердило изменения в ПДД и признало электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие подобные устройства «средствами индивидуальной мобильности» (СИМ).
  • Скорость СИМ на тротуарах, вело- и пешеходных дорожках не должна превышать 25 км/ч. На переходах через дорогу нужно спешиваться, а ездить вдвоём запрещено.

#электросамокаты #новость

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102 комментария
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 Anton Zapuskalov

Стать ближе к народу, видимо, можно только через уголовную романтику и шутки про жопу

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Alexey Ivanov
Стать ближе к народу, видимо, можно только через уголовную романтику и шутки про жопу

Какая ЦА, такая и реклама.

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6 комментариев
Полина Лааксо
Автор

стыдливо вынуждена признать, что на меня — хейтера электросамокатчиков — подействовала вот эта уголовная романтика....

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6 комментариев
Виктор Петров

Содомокаты - это не шутки

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Всё как у людей

"Коль не лошок и петушок - езжай по правилам дружок" 🤦‍♂️

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Невероятный Блондин

© мочить в сортирах

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Юрий Петраков

и нет никакой цензуры, ой, она есть только в искажённом быдло виде

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Артур Мороз

Ну аудитория у самокатов сам понимаешь какая)

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Сергей Я

Господи как таких душнил земля держит 🤦🏻‍♂️

А маркетологи красавцы, премию всем!

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Аккаунт отморожен

«Петушеринг» - можно сразу во все словари включать🤣🤣🤣

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Вадим Д.

Хорошо, не петушаринг (-:

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3 комментария
Владимир Бугорков

Ха, сами антирекламу сделали для своей отрасли

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Kitsune Solar

Буквально на днях, был рядом с м. Третьяковская. Гулял. Народу, естественно, много, очень много. Рядом со мной идёт мужик. И тут мимо нас проскакивают два петушка на двух самокатах. Один чуть задевает мужика и делает кульбит в воздухе с прокатом по асфальту. К счастью, пострадал только этот идиот. Встал, отряхнулся и поехал дальше.

Ну вот куда лететь на такой скорости по тротуару где людей очень много, где рестораны с летними верандами?

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Гойда

и как с таким гребнем баланс держат

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3 комментария
Император Нолимоций

Юрент решил отвоевать переходящий кубок главного рекламного петросяна в у Авиасейлз, я смотрю. Ответим «А Нальчику?» нашими «петушками» и «-очка»! В российской вековой культуре зоны такое любят, конечно. Дядьки на постеры будут пальцами показывать и гыгыкать: гля, Михалыч, петушки!

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Valentin Dombrovsky

Мне больше Бургеркинг напомнило.

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1 комментарий
Виктор Петров

Ну сорян, а что они нового сказали? Это то, о чём давно говорят люди. Ну, добавили новое словцо - "петушеринг". Не приживётся.

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6 комментариев
Какой-то чувак

how do you do fellow kids

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selecadm

Охуели прям на проходе парковать? Точно петушок какой-то. Я взял и на газон скинул. В следующий до помойки донесу и выкину нахуй.

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Виктор Петров

А на газон-то зачем? Я этот мусор постоянно вижу на газонах, которые бабульки разводят под своими окнами. Вот прямо на цветочках, в которые кто-то вкладывал душу, время и деньги.
Есть же помойки, в конце концов, или место под колёсами самосвалов.

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

На газон, канеш, не надо было. А так всё правильно сделал. Можно было ещё обоссать и сжечь.

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Чукча в танке

Пипец.. школота-маркетологи.. на нары их

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Aleks B

под

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Николай Замотаев

Омерзительно и кринжово.
Что, слишком много из тюрем вышло в связи с текущими событиями и компания стремится стать ближе к народу?

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Артурас Лапинскас

Это уровень руководства, при чем здесь народ, целевая аудитория ведь не уголовоники, а дети и подростки.

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4 комментария
Sergey Klochko

Про петушков просто денег больше хотят

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Shoo

Вот оно, великое культурное наследие во всей красе.

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mr g

А они не попадают под закон пропаганды лгбт? Товарищ майор надо проверить

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Oleg Nosov

А чеё? Сыграли на животрепещущем для многих))
И на слуху, и улыбку непроизвольно вызывает🤣

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Бифуркатор

Улыбку вызывает только у биомусора

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Андрей К.

не будь петушком - не вставай на самокат

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nochnoy.ru
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Слегка Придурковатый

Не будь петушком - не езди на электропомойках.

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Полина Лааксо
Автор

а я всё думала, когда же уже в комментарии придёт слегка придурковатый

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2 комментария
Ivan

Цену повысят?

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Lidia Khomchenko

Ладно, петушеринг это вопрос вкусовщины. На мой взгляд, это из разряда шуток за 300 от людей с отсутствием чувства юмора.

Вопрос про обращение "бро". Насколько я вижу и понимаю молодежь, они сейчас так не говорят. или говорят?

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Ivan

Найдите, актуальный словарь слэнга, по вашему региону.

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Aleks B

так это мерзко, нужно их отменить

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Aleks B

а кикшеринг рулит!

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1 комментарий
Невероятный Блондин

Что здесь происходит?

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Xi

Да надо ограничить скорость до 10, максимум до 12 км/ч. У всех электросамокатов без исключения. И нечего тут голову ломать.

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Иван Иванов

хз, почему не уменьшают.. это же бабло на пустом месте - дольше едешь - больше заплатишь

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1 комментарий
Владимир Бугорков

Тогда спрос на их самокаты резко упадет. Вариант по-быстрому сгонять в часы пик на самокате по делам не стоя в пробках сразу отпадает - быстрее будет пешком.

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Маркетолог

как же это хорошо
у всех бичей и жиробасов, что на самокатах передвигаются, точно пукан бомбанул сейчас

можно к ним добавить еще тех бичей, кто на свои помойки 20 летние ставят глушители погромче

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selecadm
глушители погромче

Бедный мой мозг…

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Иван

На новых авто громкие глушители не мешают, только на 20 летних авто?

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1 комментарий
Сергей Житников

Сделайте стоимость поменьше, тогда будут меньше кататься вдвоем-втроем. :)

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Владимир Бугорков

Ну вообще да, такси на двоих в полтора-два раза дешевле выходит чем два самоката. Поэтому есть смысл их брать только когда везде пробки и такси не дождешься. Это даже при наличии подписки на бесплатный старт.

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Вадим Д.

И правда, нехорошо петушком быть, правильно они их. Только неплохо бы самокаты совсем отобрать.

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Иван Емельянцев

«Дед кричит на облака»

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1 комментарий
неформат

теперь юрент будет ассоциироваться у всех с петушарингом

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Маркетолог

да самокатчиков всех и так так называют

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Sasha Step

Бедный любили самокатов. Теперь у них будет имя. Уже из разных соцсетей начинает прилетать. Похоже родился новый мем.

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Ray Smith

Когда вы уже установите лимит для всех самокатов? Нельзя рассекать по тротуаром на такой скорости.

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S K

Убедительно.

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Den Logachev

А для кого-то это больше выглядит как призыв

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Инга Русланова

интересная у вас фантазия увидеть в самокате помойку. в в свинье стул не видите случайно?

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559864

Какая страна, такая и реклама

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Сидор

А что там в загнивающей?
Не видел ни одной подобной рекламы в столице юга европы.
И не видел НИ ОДНОГО самокатчика, который передвигался бы с кем-то или на тротуаре.
А электросамокатов там много. Как частных, так и арендованных, на которых гоняют исключительно курьеры. Которых до неприличия много

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Alexander
Не видел ни одной подобной рекламы в столице юга европы.

Это что за столица такая? Рим? Мадрид? Афины?

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2 комментария
Александр Кайт

Как же порой бесят эти самокатчики, когда прогуливаешься по тротуару или в парке...
Думаю, я не один такой.
Сделал как-то раз замечание, так он ко мне с таким е7алом повернулся, как-будто стал свидетелем Второго Пришествия.

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Алекс Д.
Стра-Хов-Очка

оригинально разделили, как раз про петушеринг...

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Александр Кайт

П - Петушеринг.
Боги маркетинга :)

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Брусничный пирожок

Меня однажды чуть не раздавили! Чуть всю начинку не растерял...

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Алексей С

Если нет страхов очка, получи ка петушка

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102 комментария
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