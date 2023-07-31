Если ФАС признает такие посты рекламными, то площадка их заблокирует, прокомментировали vc.ru во «ВКонтакте»: «Реклама букмекеров с использованием официальных рекламных инструментов "ВКонтакте" запрещена. Команда модерации соцсети такую рекламу не пропускает. В данном случае речь идет о пользовательском контенте, а не о рекламе с использованием инструментов соцсети».

