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Маша Цепелева

ФАС проверит размещение логотипов букмекеров на фото и в видео «ВКонтакте» Статьи редакции

Если рекламу признают незаконной, компании могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит новый вид рекламы букмекерских контор 1Win и Mostbet в соцсети «ВКонтакте», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
  • В начале июля 2023 года на фото и видео в пабликах разных тематик появились логотипы букмекеров. В видеозаписях они после нескольких секунд демонстрации переходят в промокод. Такие же публикации издание нашло в Instagram. Но их регулятор проверять не будет, потому что соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в России Meta, рассказал источник в одном из ведомств.

  • Если ФАС признает такие посты рекламными, то площадка их заблокирует, прокомментировали vc.ru во «ВКонтакте»: «Реклама букмекеров с использованием официальных рекламных инструментов "ВКонтакте" запрещена. Команда модерации соцсети такую рекламу не пропускает. В данном случае речь идет о пользовательском контенте, а не о рекламе с использованием инструментов соцсети».

  • Работа 1Win и Mostbet признана в России нелегальной, и их официальные сайты заблокированы, но сервисы работают через «зеркала». Изданию не удалось связаться с представителями букмекеров на момент публикации.
  • Если такой вид рекламы ФАС признает незаконным, то компании могут оштрафовать по ст. 14.3 КоАП — на сумму до 500 тысяч рублей, оценила партнёр юридической компании Semenov & Pevzner Юлия Ярных.

#новость #фас #вконтакте #букмекеры

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11 комментариев
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 Ольга Дубровина

Для штрафа 500 мало )

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Тихон Устинов

Букмекеров нельзя а казино можно, я правильно понимаю?

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Тихон Устинов

Они не могут отказаться от рекламы, бедная компания...

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умный человек

Бедные юзеры, не могут смотреть на рекламу

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Error-min

Ну да, это же не обман типо))

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Максим Соколовский

А как так получается что реклама незаконной бк может быть вполне законна?

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Анна Матвеева

Вот бы уже везде реклама этих мошенников пропала, невозможно без слёз смотреть

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Вадим Д.

На что только не заставляют смотреть сотрудников ФАС, ужас.

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Степан Беленький

Недавно включил телевизор впервые за несколько лет и даже там уже в открытую букмейкерские конторы рекламируют. Но это ТНТ, им всё можно.

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Слегка Придурковатый

Типа есть легальные букмекеры, а есть нелегальные. Смотри не перепутай.

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Степан Беленький

А, легальные это которые добросовестные налогоплательщики. Гордость страны и её образующие предприятия. Кто если не они?

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11 комментариев
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