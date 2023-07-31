ФАС проверит размещение логотипов букмекеров на фото и в видео «ВКонтакте» Статьи редакции
Если рекламу признают незаконной, компании могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит новый вид рекламы букмекерских контор 1Win и Mostbet в соцсети «ВКонтакте», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
- В начале июля 2023 года на фото и видео в пабликах разных тематик появились логотипы букмекеров. В видеозаписях они после нескольких секунд демонстрации переходят в промокод. Такие же публикации издание нашло в Instagram. Но их регулятор проверять не будет, потому что соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в России Meta, рассказал источник в одном из ведомств.
Если ФАС признает такие посты рекламными, то площадка их заблокирует, прокомментировали vc.ru во «ВКонтакте»: «Реклама букмекеров с использованием официальных рекламных инструментов "ВКонтакте" запрещена. Команда модерации соцсети такую рекламу не пропускает. В данном случае речь идет о пользовательском контенте, а не о рекламе с использованием инструментов соцсети».
- Работа 1Win и Mostbet признана в России нелегальной, и их официальные сайты заблокированы, но сервисы работают через «зеркала». Изданию не удалось связаться с представителями букмекеров на момент публикации.
- Если такой вид рекламы ФАС признает незаконным, то компании могут оштрафовать по ст. 14.3 КоАП — на сумму до 500 тысяч рублей, оценила партнёр юридической компании Semenov & Pevzner Юлия Ярных.
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Для штрафа 500 мало )
Букмекеров нельзя а казино можно, я правильно понимаю?
Они не могут отказаться от рекламы, бедная компания...
Бедные юзеры, не могут смотреть на рекламу
Ну да, это же не обман типо))
А как так получается что реклама незаконной бк может быть вполне законна?
Вот бы уже везде реклама этих мошенников пропала, невозможно без слёз смотреть
На что только не заставляют смотреть сотрудников ФАС, ужас.
Недавно включил телевизор впервые за несколько лет и даже там уже в открытую букмейкерские конторы рекламируют. Но это ТНТ, им всё можно.
Типа есть легальные букмекеры, а есть нелегальные. Смотри не перепутай.
А, легальные это которые добросовестные налогоплательщики. Гордость страны и её образующие предприятия. Кто если не они?