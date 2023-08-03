Регулятор в США оштрафовал на рекордные $300 млн владельцев компаний, занимающихся автообзвоном Статьи редакции
Они сделали 5 млрд звонков за три месяца, это как 15 раз позвонить каждому жителю страны.
- Федеральная комиссия по связи США (FCC) вынесла решение о рекордном для ведомства штрафе в $300 млн из-за использования роботов для обзвона и скрытия номера телефона, пишет TechCrunch.
- Предприятие с 2018 года обзванивало людей и работало под разными названиями — Sumco Panama, Virtual Telecom, Davis Telecom и другими. Например, в 2021 году за три месяца они совершили 5 млрд звонков с 500 млн номеров, указано в заявлении регулятора.
- Боты предлагали договоры на обслуживание автомобилей с «вводящими в заблуждение гарантиями». Двое участников схемы — Рой М. Кокс и Аарон Майкл Джонс — ранее получили пожизненный запрет на маркетинговые звонки от Федеральной торговой комиссии и штата Техас.
- Неизвестно, когда ведомство сможет добиться перечисления денег. Штрафы часто остаются невыплаченными из-за лазеек в законах и нехватки ресурсов у ведомств. Например, во Флориде некоторое имущество защищено от конфискации, отмечает издание.
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Достойный выбор для латания казны. Это не протоколы за дискредитацию жопы президента выписывать.
Может быть, цель все-таки побороть непотребство, а не денег заработать?
да, там всегда всё из благих намерений, зачем уточняете?
Волнуюсь за них: одни замёрзли прошлой зимой, другие на мелочи размениваются, когда на дискредитации жопы и штрафах за неявку могли бы нормально поднять.
чтобы вы не сильно волновались, советую почитать на досуге, сколько и кто там подняли на истребителе 5 поколения, например. А про порядковый спад производства опиатов в афганистане после их ухода даже не буду вам намекать, а то переживаю за ваше сердечно-сосудистую систему 🤷♂️
Ты прочитал концовку статьи, хер им там выплатят эти скамеры
Теперь у нас бы начали штрафовать…
Штрафовать надо операторов, именно эти гаврики зарабатывают с этого.
В частности номера пачками ноунеймам продают. Реально, нужно нагибат не тюремные колл-центры и не «предприимчивые» бизнесы, а тех, кто позволяет им злоупотреблять (и при этом по нескольку раз в год повышает тарифы для розницы). Чем бегать за фиксерами — ловили бы дилеров. Но, разумеется, в России заниматься этим никто не будет.
Нет(
Спамеры должны страдать.
Вот это качественный штраф
Лиловый
Даже если они заработали 400млн?
Нормальные там масштабы охвата ребята замутили
Как поставить два лайка?
"пожизненный запрет на маркетинговые звонки" - крипово звучит
Эт надо из Индии звонить
В США с 2003, кажется, года есть ещё реестр телефонных номеров, по которым нельзя звонить, это The National Do Not Call Registry ( https://www.donotcall.gov), перед тем как позвонить роботу или обычному спамеру, telemarketer'у, надо сверить номер с базой реестра, каждый может добавить свой номер и звонить незнакомым по нему нельзя. Штраф был аж до 250 000 долларов. Но распространяется запрет исключительно на коммерческие звонки с целью чего-то продать или предложить за деньги. Если там "Армия Спасения" звонит побираться или Pew Research c опросом, то на них запрет звонить на номера в реестре не распространяется. Подобный реестр есть, если верить сведениям онлайн, ещё в Индии, Канаде, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии (почти весь англоязычный мир) и, кажется, во Франции — как Bloctel.