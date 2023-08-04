Маркетинг
Маша Цепелева

Telegram разрешил ставить сторонние ссылки в постах через Telegram Ads Статьи редакции

Её надо поставить в текст, она автоматически перейдёт в кнопку объявления «Открыть ссылку».

  • До этого в Telegram Ads можно было размещать объявления со ссылками на каналы или ботов, заметил «Код Дурова».
  • При этом добавлять адреса, созданные с помощью сервисов сокращения ссылок, нельзя. Ссылки открываются не внутри Telegram, а переводят пользователя в браузер.
  • В июле 2023 года Telegram добавил в рекламную платформу таргетинг по странам и локациям.
Скриншот из Telegram-канала «Русский маркетинг»

#новость #telegram

432 просмотров
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8 комментариев
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Еее, больше возможностей для скама. Лучше бы Паша стену вернул.

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Adam

Что за стена? Объясните человеку в танке

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Peter Rezikov

Вот и выросло поколение...

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Эдуард Богомаз

Да он просто троллит 😂

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Вадим Д.

Блях, раньше даже если стучайно ткнёшь — просто в канал какой-то швыряло, а теперь по всем просторам разбрасывать будет. Рекламодателям-то хорошо, спору нет.

Хорошо, что у меня прем, не вижу эту дребедень.

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Эдуард Богомаз

А я вот я страдаю что у меня прем и я не вижу. Я бы хотел переключать вижу/не вижу чтобы оставаться в контексте и по работе тоже важно бы видеть

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ЯжПрограммист

Ждём новых вершин в угоне аккаунтов.

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Информационная безопасность

Телега все хуже и хуже

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