Telegram разрешил ставить сторонние ссылки в постах через Telegram Ads Статьи редакции
Её надо поставить в текст, она автоматически перейдёт в кнопку объявления «Открыть ссылку».
- До этого в Telegram Ads можно было размещать объявления со ссылками на каналы или ботов, заметил «Код Дурова».
- При этом добавлять адреса, созданные с помощью сервисов сокращения ссылок, нельзя. Ссылки открываются не внутри Telegram, а переводят пользователя в браузер.
- В июле 2023 года Telegram добавил в рекламную платформу таргетинг по странам и локациям.
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Еее, больше возможностей для скама. Лучше бы Паша стену вернул.
Что за стена? Объясните человеку в танке
Вот и выросло поколение...
Да он просто троллит 😂
Блях, раньше даже если стучайно ткнёшь — просто в канал какой-то швыряло, а теперь по всем просторам разбрасывать будет. Рекламодателям-то хорошо, спору нет.
Хорошо, что у меня прем, не вижу эту дребедень.
А я вот я страдаю что у меня прем и я не вижу. Я бы хотел переключать вижу/не вижу чтобы оставаться в контексте и по работе тоже важно бы видеть
Ждём новых вершин в угоне аккаунтов.
Телега все хуже и хуже