«Яндекс Еда» и «Маркет Деливери» позволят бизнесу из разных сфер размещать рекламу внутри сервисов Статьи редакции
Раньше это могли делать только постоянные партнёры двух сервисов — рестораны и бренды повседневных товаров.
- Бизнес из разных сфер, в том числе малый и средний, теперь может продвигаться с помощью «Яндекс Еды» и «Маркет Деливери» (бывший Delivery Club), сообщила компания.
- Команды сервисов доставки еды и товаров будут разрабатывать кампании и подберут форматы (тематические подборки, «Истории», баннеры и другие) индивидуально для каждого рекламодателя.
- Сотрудничество с внешними рекламодателями — часть стратегии по развитию общей рекламной платформы сервисов, с помощью неё они планируют диверсифицировать бизнес. Компании же смогут рассказать о себе аудитории двух сервисов, которая, по собственным данным, суммарно насчитывает 15 млн человек в месяц.
- Интерес к такому размещению есть у туристического бизнеса, банков, застройщиков, гейминга, автодилеров и у других, рассказали в компании Forbes. Среди первых партнёров издание заметило «Альфа-банк» — в приложении «Яндекс Еды» появился баннер с предложением кэшбека. Банк отказался от комментариев.
- Опрошенные изданием эксперты отмечают, что с уходом западных платформ «ощущается нехватка инвентаря», поэтому продвижение в «Яндекс Еде» и «Маркет Деливери» с «понятной аудиторией» будет интересно рекламодателям. Начинание перспективно и для других интернет-ритейлеров: по данным Ассоциации развития интерактивной рекламы, сегмент рекламы на маркетплейсах за 2022-й вырос на 127% — до 50 млрд рублей.
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Яндекс.навигатор уже засрали рекламой. Засрите и все остальное...
В навигаторе зачастую полезная реклама, поэтому это точно не засрали.
И второе, почему такой негатив к рекламе, как без рекламы вы бы узнавали о новых продуктах или сервисах ?
Очень много отвлекающих моментов в сервисах и интернете в целом. Когда человек за рулем минимизировать отвлечение в контексте, где и так высокий риск опасности для здоровья на мой взгляд важно.
Показывать рекламу в таком контексте не этично и явно не несет большей пользы для водителя, чем не показывать рекламу.
А тут не надо, во время пути рекламы нету. Плашки появляются когда автомобиль стоит.
И тебе навигатор голосом не говорит не чего
Яндекс Еда действительно выглядит идеально, «чистое» приложение, нет никакого нерелевантного рекламного шума, сейчас же начнётся, кэшбек/кэшбек/кэшбек/распродажа на озон с фейсаком Димы Маликова/Haval - король дорог/и в том же духе 😵💫
Яндекс везде засран рекламой
Говно оно и есть говно 💩
Больше рекламы богу рекламы
Реклама бухла и шлюх идеально зайдёт. А то одного Директа мало, лол.
Милостиво соблаговолят прям.
Ну теперь ещё меньше поводов открывать эти сервисы.
хорошо, что я не пользуюсь этим приложением
https://youtube.com/watch?v=6L3WwVPDRyA
Заплати за доставку, сервисный сбор, оставь чаевые… хм маловато будет, посмотри-ка еще рекламу. Нужно еще принудительные пожертвования в фонд голодающего менеджмента Яндекса ввести, и обязательный сбор за ненадежное хранение персональных данных.
Еще забыл добавить округление суммы в большую сторону - поддержка фондов помощи. У меня стоит такая штука, вроде полезная, но не понятно куда это в конечном счете идет.
А вот чаевые лагают, кстати, часто поле с ними не подтягивается.
Осталось только подписку на эти супер полезные приложения ввести.
Больше рекламы богу рекламы.
Даешь контент после третьего скролла
Удобно. Заказал шаурму и туалетную бумагу из пятерочки сразу. В одном приложении с доставкой одним и тем же курьером.