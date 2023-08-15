Маркетинг
Таня Боброва

«Яндекс Еда» и «Маркет Деливери» позволят бизнесу из разных сфер размещать рекламу внутри сервисов Статьи редакции

Раньше это могли делать только постоянные партнёры двух сервисов — рестораны и бренды повседневных товаров.

  • Бизнес из разных сфер, в том числе малый и средний, теперь может продвигаться с помощью «Яндекс Еды» и «Маркет Деливери» (бывший Delivery Club), сообщила компания.
  • Команды сервисов доставки еды и товаров будут разрабатывать кампании и подберут форматы (тематические подборки, «Истории», баннеры и другие) индивидуально для каждого рекламодателя.
  • Сотрудничество с внешними рекламодателями — часть стратегии по развитию общей рекламной платформы сервисов, с помощью неё они планируют диверсифицировать бизнес. Компании же смогут рассказать о себе аудитории двух сервисов, которая, по собственным данным, суммарно насчитывает 15 млн человек в месяц.
  • Интерес к такому размещению есть у туристического бизнеса, банков, застройщиков, гейминга, автодилеров и у других, рассказали в компании Forbes. Среди первых партнёров издание заметило «Альфа-банк» — в приложении «Яндекс Еды» появился баннер с предложением кэшбека. Банк отказался от комментариев.
  • Опрошенные изданием эксперты отмечают, что с уходом западных платформ «ощущается нехватка инвентаря», поэтому продвижение в «Яндекс Еде» и «Маркет Деливери» с «понятной аудиторией» будет интересно рекламодателям. Начинание перспективно и для других интернет-ритейлеров: по данным Ассоциации развития интерактивной рекламы, сегмент рекламы на маркетплейсах за 2022-й вырос на 127% — до 50 млрд рублей.
Скриншот vc.ru

#новость #яндекседа #маркетделивери

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16 комментариев
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 S.Capusta

Яндекс.навигатор уже засрали рекламой. Засрите и все остальное...

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Artem Saitgalin

В навигаторе зачастую полезная реклама, поэтому это точно не засрали.

И второе, почему такой негатив к рекламе, как без рекламы вы бы узнавали о новых продуктах или сервисах ?

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Илья Макаров

Очень много отвлекающих моментов в сервисах и интернете в целом. Когда человек за рулем минимизировать отвлечение в контексте, где и так высокий риск опасности для здоровья на мой взгляд важно.

Показывать рекламу в таком контексте не этично и явно не несет большей пользы для водителя, чем не показывать рекламу.

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Artem Saitgalin

А тут не надо, во время пути рекламы нету. Плашки появляются когда автомобиль стоит.

И тебе навигатор голосом не говорит не чего

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Antny Slmv

Яндекс Еда действительно выглядит идеально, «чистое» приложение, нет никакого нерелевантного рекламного шума, сейчас же начнётся, кэшбек/кэшбек/кэшбек/распродажа на озон с фейсаком Димы Маликова/Haval - король дорог/и в том же духе 😵‍💫

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Невероятный Блондин

Яндекс везде засран рекламой
Говно оно и есть говно 💩

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Ale K

Больше рекламы богу рекламы

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Слегка Придурковатый

Реклама бухла и шлюх идеально зайдёт. А то одного Директа мало, лол.

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Вадим Д.

Милостиво соблаговолят прям.
Ну теперь ещё меньше поводов открывать эти сервисы.

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Мила Ивахненко

хорошо, что я не пользуюсь этим приложением

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Valentin Dombrovsky

https://youtube.com/watch?v=6L3WwVPDRyA

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Олег в Вакууме

Заплати за доставку, сервисный сбор, оставь чаевые… хм маловато будет, посмотри-ка еще рекламу. Нужно еще принудительные пожертвования в фонд голодающего менеджмента Яндекса ввести, и обязательный сбор за ненадежное хранение персональных данных.

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Antny Slmv

Еще забыл добавить округление суммы в большую сторону - поддержка фондов помощи. У меня стоит такая штука, вроде полезная, но не понятно куда это в конечном счете идет.

А вот чаевые лагают, кстати, часто поле с ними не подтягивается.

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Станислав

Осталось только подписку на эти супер полезные приложения ввести.

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Невероятный Блондин

Больше рекламы богу рекламы.

Даешь контент после третьего скролла

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Александр Жариков

Удобно. Заказал шаурму и туалетную бумагу из пятерочки сразу. В одном приложении с доставкой одним и тем же курьером.

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16 комментариев
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