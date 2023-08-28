Маркетинг
Полина Лааксо

«Тинькофф» стал генеральным партнёром Континентальной хоккейной лиги на два сезона Статьи редакции

Он выпустит специальные карты, предложит особые условия для покупки билетов и поддержит НКО, которое помогает адаптировать хоккей под юных игроков с инвалидностью.

  • Соглашение подписано на сезоны, которые пройдут с 2023-го по 2024 год и с 2024-го по 2025 год, рассказали vc.ru в «Тинькофф». По его условиям, компания будет генеральным партнёром чемпионатов Континентальной (КХЛ), Молодёжной и Женской хоккейных лиг и официальным банком КХЛ. Сумму соглашения стороны не раскрывают.
  • В рамках партнёрства «Тинькофф» предложит специальные условия и кешбэк на покупку билетов для новых и действующих клиентов банка и выпустит «кобрендовые» карты для владельцев карт Black и Junior. К дизайну привлекут современных российских художников, но их имена озвучат позже.
  • Вместе с брендом одежды Outlaw банк также представит лимитированные коллекции мерча — в том числе спортивного. Его можно будет приобрести в Tinkoff Shop.
Кадр из проморолика «Тинькофф» и КХЛ
  • Чтобы популяризовать хоккей среди семей и молодёжи, партнёры будут проводить совместные маркетинговые онлайн- и офлайн-кампании и мероприятия для детей и взрослых по всей стране. Участвовать в них будут «известные амбассадоры» банка.
  • «Тинькофф» также поддержит некоммерческую организацию «Федерация адаптивного хоккея» — она продвигает хоккей, в который можно играть с инвалидностью: обучает тренеров, собирает команды, организовывает матчи и помогает в разработке специального инвентаря.
  • Вместе они запустят программу «Школа адаптивного хоккея» — это образовательные тренинги и вебинары для руководителей команд и тренеров, онлайн-интенсивы для волонтёров и специалистов по работе с людьми с инвалидностью на льду, а также очные курсы для хоккейных судей.
Проморолик к сезону 2023-2024

#новость #тинькофф #хоккей

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 Сергей Я

@Тинькофф вы когда уже ребрендинг сделаете, чтобы мы забыли про Олежу?

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Zloy Marketolog

Олежа ещё вернётся 😉

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Сергей Я

Упаси боже.

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Zloy Marketolog

Я слышал, ставки делают, кто раньше коньки отбросит: дед или тиня.

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Сергей Я

А если тиня - дед?

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умный человек

Когда появится 1 лишний млрд.

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Сергей Я

Да ладно, там вывески перевесить и все.

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умный человек

На одном единственном офисе, ага)

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Даниил Январский

хахахаха

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дед Мазай и муравьеды

Он незабываем. Маркетинговая политика банка кагбэ на это мягко немекает.

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Максим

та зачем

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Sergeant Ding

Видимо понимают, что возможно придется отдавать назад

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Вадим Д.

Теперь на два года будет «КХЛ имени Потанина»?

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Ale K

ТКХЛ

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Вадим Д.

КХЛимПот!

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дед Мазай и муравьеды

Будь здоров.

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дед Мазай и муравьеды

КХЛП

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Rigos

КХЛ сейчас – это низкие скорости, такого же уровня качество игры и в целом лига ассоциируется с увяданием хоккея в стране. Так что самое время для партнерства.

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John Smith

Давно уже. Тоже самое касается и баскетбола.

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Robber

У самого Тинькофф, но банк реально курвится и очень сильно, после смены владельца. Ну не могут воры 90-х в нормальный бизнес, только отжать по дешёвке.

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Uzabila

Не могут, не хотят, не нужно - очень разные вещи.

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SegaBoy

тинькоф как то по ошущениям в втб превращается

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Фокс Йовович

Даже интересно) расскажете чем?

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SegaBoy

ну уже тех поддержка так себе работает на пох) заявку на карту подал. неделю висела и всем пох было. По итогу пришлось отменить заявку. Причеи это дебетовая карты была

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Ivan Suvorow

Надо было кредитку оформлять:) перезвонили б уже через 10 мин

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Вадя Кулаков

Через 10 минут уже бы привезли)

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Степан Беленький

Видимо, других нормальных спонсоров не нашлось. Тинькофф любит по дешевке хайпить. В РПЛ такое же было, когда они заплатили копейки, но других предложений не было, поэтому лига согласилась. Лицемеры. Прикрываются благими целями, но кто с ними сталкивался, тот знает их истинное лицо

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P TM GLADIATOR

Да ну? А может перестанут постоянно предлагать кредит? Да не врятли 🤣

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Полина Лааксо
Автор

новость так-то про тиньк, не про сберыч

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P TM GLADIATOR

Так в тинькоф тоже самое.

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Зеленый самолетик

Скоро перестанут "С октября" для некоторых слоев граждан мужского пола

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виктор сикрит

Забавно, что название они так и не сменили. Получается фамилия Олега спонсирует КХЛ ))

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Пол Атрейдес

ага
мощный ребрендинг со сменой названия сильно понизит рейтинг банка и они это сами понимают

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неформат

а ставки по накопительным счетам позорней сбера

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Дмитрий Куприянов

везде лезут. в каждой бочке затычка. до сих пор не могу понять, почему люди до сих пор этим банком пользуются. ни условий, ни сервиса нормального

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Aleksandr Matveev

Лучший сервис, лучшие условия, народный банк 🤷🏼‍♂️

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Alek Nikolskiy

“Народный” уже втб застолбил со своим ipo, олды поймут

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Alek Nikolskiy

Аж континентальной? А остальные страны континента знают об этой лиге?

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Марк Кац

Тоже стало интересно

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Тоже хочу

Ща опять комиссию на что-нибудь повысят, чтобы окупить личные забавы какого-то из топ-менеджеров

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Kirill Vorobyev

И какой банк хороший у нас по мнению экспертов?

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