«Тинькофф» стал генеральным партнёром Континентальной хоккейной лиги на два сезона Статьи редакции
Он выпустит специальные карты, предложит особые условия для покупки билетов и поддержит НКО, которое помогает адаптировать хоккей под юных игроков с инвалидностью.
- Соглашение подписано на сезоны, которые пройдут с 2023-го по 2024 год и с 2024-го по 2025 год, рассказали vc.ru в «Тинькофф». По его условиям, компания будет генеральным партнёром чемпионатов Континентальной (КХЛ), Молодёжной и Женской хоккейных лиг и официальным банком КХЛ. Сумму соглашения стороны не раскрывают.
- В рамках партнёрства «Тинькофф» предложит специальные условия и кешбэк на покупку билетов для новых и действующих клиентов банка и выпустит «кобрендовые» карты для владельцев карт Black и Junior. К дизайну привлекут современных российских художников, но их имена озвучат позже.
- Вместе с брендом одежды Outlaw банк также представит лимитированные коллекции мерча — в том числе спортивного. Его можно будет приобрести в Tinkoff Shop.
- Чтобы популяризовать хоккей среди семей и молодёжи, партнёры будут проводить совместные маркетинговые онлайн- и офлайн-кампании и мероприятия для детей и взрослых по всей стране. Участвовать в них будут «известные амбассадоры» банка.
- «Тинькофф» также поддержит некоммерческую организацию «Федерация адаптивного хоккея» — она продвигает хоккей, в который можно играть с инвалидностью: обучает тренеров, собирает команды, организовывает матчи и помогает в разработке специального инвентаря.
- Вместе они запустят программу «Школа адаптивного хоккея» — это образовательные тренинги и вебинары для руководителей команд и тренеров, онлайн-интенсивы для волонтёров и специалистов по работе с людьми с инвалидностью на льду, а также очные курсы для хоккейных судей.
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@Тинькофф вы когда уже ребрендинг сделаете, чтобы мы забыли про Олежу?
Олежа ещё вернётся 😉
Упаси боже.
Я слышал, ставки делают, кто раньше коньки отбросит: дед или тиня.
А если тиня - дед?
Когда появится 1 лишний млрд.
Да ладно, там вывески перевесить и все.
На одном единственном офисе, ага)
хахахаха
Он незабываем. Маркетинговая политика банка кагбэ на это мягко немекает.
та зачем
Видимо понимают, что возможно придется отдавать назад
Теперь на два года будет «КХЛ имени Потанина»?
ТКХЛ
КХЛимПот!
Будь здоров.
КХЛП
КХЛ сейчас – это низкие скорости, такого же уровня качество игры и в целом лига ассоциируется с увяданием хоккея в стране. Так что самое время для партнерства.
Давно уже. Тоже самое касается и баскетбола.
У самого Тинькофф, но банк реально курвится и очень сильно, после смены владельца. Ну не могут воры 90-х в нормальный бизнес, только отжать по дешёвке.
Не могут, не хотят, не нужно - очень разные вещи.
тинькоф как то по ошущениям в втб превращается
Даже интересно) расскажете чем?
ну уже тех поддержка так себе работает на пох) заявку на карту подал. неделю висела и всем пох было. По итогу пришлось отменить заявку. Причеи это дебетовая карты была
Надо было кредитку оформлять:) перезвонили б уже через 10 мин
Через 10 минут уже бы привезли)
Видимо, других нормальных спонсоров не нашлось. Тинькофф любит по дешевке хайпить. В РПЛ такое же было, когда они заплатили копейки, но других предложений не было, поэтому лига согласилась. Лицемеры. Прикрываются благими целями, но кто с ними сталкивался, тот знает их истинное лицо
Да ну? А может перестанут постоянно предлагать кредит? Да не врятли 🤣
новость так-то про тиньк, не про сберыч
Так в тинькоф тоже самое.
Скоро перестанут "С октября" для некоторых слоев граждан мужского пола
Забавно, что название они так и не сменили. Получается фамилия Олега спонсирует КХЛ ))
ага
мощный ребрендинг со сменой названия сильно понизит рейтинг банка и они это сами понимают
а ставки по накопительным счетам позорней сбера
везде лезут. в каждой бочке затычка. до сих пор не могу понять, почему люди до сих пор этим банком пользуются. ни условий, ни сервиса нормального
Лучший сервис, лучшие условия, народный банк 🤷🏼♂️
“Народный” уже втб застолбил со своим ipo, олды поймут
Аж континентальной? А остальные страны континента знают об этой лиге?
Тоже стало интересно
Ща опять комиссию на что-нибудь повысят, чтобы окупить личные забавы какого-то из топ-менеджеров
И какой банк хороший у нас по мнению экспертов?