Баста стал лицом «Альфа-банка» Статьи редакции
До него им был телеведущий Иван Ургант.
- Музыкант Василий Вакуленко станет новым амбассадором «Альфа-банка». Он появится в имиджевой кампании банка и станет героем новых креативных проектов. Также Баста примёт участие в «Альфа Конфе» в Москве и Нижнем Новгороде. Сумму и срок контракта с Вакуленко в банке не раскрывают.
- «Альфа-банк» отмечает, что Баста давно сотрудничает с банком как клиент и предприниматель. «Он давний друг “Альфы”, нас объединяет дух предпринимательства и свободы», — добавил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов компании Алексей Гиязов.
- С 2020 года амбассадором «Альфа-банка» был Иван Ургант, до него — Владимир Познер. В феврале 2022-го основной проект Урганта — шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» — перестал выходить в эфир. «Мы дружим с Иваном и сотрудничаем в творческих проектах», — отметили в банке.
- Баста в 2019 году стал амбассадором банка «Открытие». В 2022 году «Открытие» продали ВТБ за 340 млрд рублей, а в 2024 году в ВТБ начнут переходить его клиенты. В феврале 2022-го о сотрудничестве с музыкантом объявил «Яндекс Маркет»: Баста вместе с женой появился в рекламных кампаниях маркетплейса.
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Альфа банк, что с лицом?
Мне как-то гораздо гармоничнее кажется такой фейс видеть, когда он вручает хитросделанную кредитку. "Ну ты чо, не уважаешь? Какие 365 без процентов? Бери давай!"
И всем сотрудникам отделений по такой маске выдать. Чтобы вообще все клиенты доверием поголовно проникались, прямо с порога. Единый фирменный стиль.
Вначале надо было ребрендинг сделать и назваться Зашквар-банк и уже звать Баст и Моргенов...
Не, не так, должно быть так: "Ургант, что с лицом"?
Похмелье
На фоне допэмиссии долговых на 10 и 15 миллиардов рублей. ;)
Зашкварбанк может себе позволить клоунов и цирк
Баста — Альфа-Банк, Ноггано — АльфаСтрахование.
2 в 1, хорошо получилось.
"застрахуй братуху"(с), бизнес классика
Альбатрос банк
Очередь Нинтендо)
как вчера макалистер сыграл?
А вот и новые категории кешбэка подъехали
Ничто не сравнится с Тинькофф 😁
© 💳 Дайджест
При всём отсутствии таланта у Басты, рёбрышки во френке шикарные.
Шо такое есть франк? И шо такое пуэр? На чей концерт билеты? И это, 10% на Здоровье? Это точно беру, учитывая, что туда и аптеки входят
Кажется, я понял, что за очередь во Франк стоит теперь каждый день туда... хипстеры хотят сэкономить)
Хрень а не категории
Я ушел из Открытия потому что его лицом был Баста. Теперь из Альфы придется уйти…
Преследует прям
Вы выбираете банк исходя из его рекламных лиц, а не из качества предоставляемых услуг? Интересный подход к жизни.
Вообще похер кто лицо, уходить из банка чисто из-за Басты ну такое.. Я выбираю по критериям обслуживание, надежность, и т.д.. а тут по лицу банка..
Ну какой ригорист прям
Жду Витю АК в Сбере
Там уже занято Даней)
Как поднять бабла))
Ждём Витю АК в АК Барс банке
Он должен быть оф лицом тинькоф
Сообразно данному банку
И Гуфа в Тинькофф
Если стану бесхребетной мразью, буду вынужден уйти (из Открывашки в Альфу) (с) Баста когда-то
Ради денежек многие звезды готовы переобуться :)
Из закрывашки скорее
Просто малый повзрослел
Лол
И даже так лучше, чем когда твое лицо Олег Тинькофф))
Было бы интересно, если бы лицом альфа банка стал Олег Тиньков
База.
Единственное, приемлемое на мой взгляд лицо Альфа-банка:
Мне кажется, необоснованно, оскорбил "мультяшку")
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Ну норм, то повышение пенсионного возраста рекламировал, то банк открытие, сейчас еврейское космическое агенство будет прославлять
продаста
А на это вообще кто-нибудь ведётся? Ну я смутно представляю, чтобы какой-нибудь человек в здравом уме побежал в Альфу, потому что его кумир пользуется этим банком. Тем более, что нет никакой прямой связи в парадигме "юзаешь Альфу - станешь успешным и богатым".
Скорее наоборот, теперь когда в очередной раз будут предлагать открыть р/с в альфе, то появится ещё один аргумент против - "у вас Баста на плакате"
Ну в идеале так твою рекламу скучной херни будут смотреть чуть больше и может хотя-бы фанаты с интересом
Если это бы не работало, то это не использоваи бы десятилетиями
"Лицо бренда" не так работает.
Решили на Моргенштерне не останавливаться 😁
Просто лучше реклама запоминается. От наличия любой известной рожи)
Да все просто как снег зимой. Это немножко д$н$жко-мойка. Платят лицу, условно, 12 млн. Из них он 6 себе, 6 кто его сделал лицом. Все довольны, ну или почти все )))
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Отлично теперь можно плюнуть туда.
Дзан Янг!!!!!!!!
Нормальный вариант, когда половина популярных иноагенты, а вторая нерукопожатные )
А что если СВО затеял Баста, чтобы стать лицом Альфабанка?
Слышал, что сотрудника поддержки взял по итогу баста в свою команду в голосе
Этот за зеленую бумажку не только пенсионную реформу будет обожествлять. Сансара - круговорот бабла
Что не так с пенсионной реформой. Серьезно
Если Баста выступал уже на зонах, то можно считать это как отработка на корпоративах в колл-центрах Альфа-банка?
Затем пригласят Сяву, Витю АК и прочий сброд.
Не могу понять на кого рассчитывают маркетологи?
Баста популярен и у тех, кто и не слышал о Сяве и Вите.
Сяву не трогать!
Антоху МС
Баста на самом деле молодец. Пердак свой режиму продал в 2009, как Децл сказал. И теперь кайфует.
Хм, а в чем проблема? Не всем же бегать с криками рожым и тд изображая из себя бессеребринеков. Пока кто то чешет себе чсв, кто то рубит капусту
Вася онии в Африке Вася,а банкам пора бы научиться привлекать для пиара не всякий сброд а людей хоть минимально талантливых и харизматичных
Типа Моргенштерна?))
Тебя даже не предлагали, вот ты и бесишься
Куда донатить, чтобы кого-то из альфы позвали на вопрос ребром?
Раздражает Баста. Реально, прям захотелось банк сменить.
банк раздражает больше ) а вот что баста что морген что ургант, как лица банка - совершенно все в 1 корзину, скорее банк дополнительно раздражает рекламой с помощью всей этой корзины
Банк надо было давно сменить потому что он говно по условиям, а не из-за каких то лиц.
всё, баста
Баста и точка
🤮
Таков закон Санннннсары... Круговорот людей (и лиц).
Круговорот лядей
ДЕГРАДАЦИЯ налицО
.
https://youtu.be/6MuwkJ5dAJE
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Почитать бы исследование с данными привлечения новых клиентов при использовании медийного лица. Соглашусь с мыслью выше – лишь очень глупый входит в зависимость от сопричастности. Трудно представить насколько безнадежен интеллект современника, если он испытывает эффект.
От использования селебрити можно получить экономию примерно в 20% рекламного бюджета, т.е. нужно меньше касаний с пользователем, чтобы он запомнил рекламное сообщение. Хотя бывает и обратный эффект, когда это селебрити натворит фигни))
Баста красавчик. Огромное уважение за СКА Ростов, вообще не подкачал
«Ебаный насос, Вася, где ты был»
Мне лично параллельно на рекламные лица банков, я один фиг смотрю на условия и программы лояльности. Хоть Баста, хоть ...уяста. Но. Ответьте, недовольные, какую кандидатуру вы бы поставили? Мне кажется кого бы не предложили - всегда будут недовольные, просто потому что.
Этот был бы самым точным
Паша-Техник, очевидно же
-Альфабанк, где мои деньги?
-А это тебя ебать не должно
а можно вовсе без рож? гдядишь и условия в банке получше станут если не сливать на рожи столько рекламного бюджета
Хабенский?
Безруков?
Не ну просто если выкладывают литсо в статье на обсуждение, то грех не повыеживаться на тему этого литса, вот собственно и все
С альфа-банком не прокатит смотреть условия. Он просто их не выполняет
Да не нужно банку никакое "лицо", кроме лиц его руководства, старших аналитиков, финансистов. Греф в этом плане молодец. Да, карточки могут рекламировать рэперы, но чтобы какой-то Вася был "лицом" банка - это зашквар.
А зачем оно - это самое лицо, вообще нужно? Нужно быть абсолютной инфузорией, что бы вестить на "лица"
Либермана.
Не братьев, а того самого Либермана, Евсея Григорьевича.
Машков?
вот это по-настоящему гармоничный союз
Дудь - убежал.
Познер - наездами.
Моргенштерн - убежал.
Ургант - убежал.
Баста.
То моргенштерн, то баста. Может это не лицо, а жо.. банка? Или какой банк, такое лицо?
Вы Фридмана видели?
Только сейчас увидел ролик в конце поста... Это же какое-то гамно, разве нет? И что у него с дикцией? Он точно певец/чтец ртом? А ведь были времена... https://www.youtube.com/watch?v=Uhr1c4YY4sI
Шикарная реклама
Ох, вот это были времена
Герой, которого мы достойны?
От Позднера к Басте… Это прогресс?
Переименуют Альфу в Газгольдербанк?
И чтоб сотрудники там рэпом разговаривали. Йо.
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Какой банк, такое и лицо
А каким банком вы пользуетесь?
Антиреклама банка какая-то)
вышла новая реклама с лицом бренда... а вообще это конечно полный провал. Еще один повод сменить банк.
Это тот, кто поддержал поднятие пенсионного возраста?
Кто это вообще?
Это гандон.
Лучше бы Альфа-Банк, а АльфаСтрахование рекламировал, чтобы все братуху своего застраховали.
Всем своим юрлицам открыл счёт в банке, который вроде бы и входит в топ10, но при этом спама и прочего инфобреда с "лицами" практически нет. И приложуха максимально простая и удобная безо всяких свистоперделок.
Без реального повода не звонят, всякие "спецпредложения" не впаривают каждую неделю.
В альфе счетов нет, но спамят каждую неделю.
Да, любят втюхивать неклиентам свои кредитки
Здравствуйте!
Если вы не наш клиент, то звонков быть не должно.
Уже написали вам в личные сообщения, чтобы выяснить в чём же дело 👌
Альфа Банк чтобы ты заплакала, и пусть сейчас банки все одинаковы. И пусть банальны и не талантливы, 110 льготных дней кредитки Альфы..
Выпускной, ты в красивом платьице, застрахованном в Альфа Страховании.
Порвала платье, звонит в Альфу, а её вежливо посылают на х*й.
Это хит
100 дней беспроцетный период
Я вообще искренне считала что "Баста" женщина. Вот что значит нет телевизора. 😆
Возможно иногда но мы не знаем что это
https://www.youtube.com/watch?v=WDaNJW_jEBo
Вы последние лет 15 в бункере чтоли жили?)
1) Там компании вообще не смущает что их "новые лица" вот неделю назад были лицами конкурентов? Ургант от Тинькофф к Альфе, Баста - от Открытия к Альфе и прочее...Ну хоть бы перерыв какой-то был.
2) Хз как компании выбирают вообще себе лица... Баста тот же - отдельное "хз" почему так на слуху - реально же песни уровня не самой лучшей попсы, "шашлычок под коньячок" с "сансарой" - "пафосные слова про детей слезы выбить", Чебаткова замусолили все кому не лень - "потому что рыжий"?)
Как раз вчера посмотрел его интервью на вписке, немного поменял представление о себе. Чисто батя травит истории.
Это днище
Вот настоящее лицо АБ
А нормального амбассадора нельзя было найти? Подобрали объедки от Открытия.
Брать героиновых наркоманов в амбассадоры бренда стало трендом?
Просто это дёшево
Это тот самый бунтарь из жёсткого отрицалова, который "не хавает это дерьмо"?
Опять этот обрюзгший попсовик. Поставили бы сразу Петросяна, одет в ЛВ, молодая жена, гетеро ценности, все как любят наши рекламщики, в любой рекламе дед-пердед с молодухой либо зашкваренный стендапер
Какое лицо, такой и банк. Баста-п*дораста пенсионный возраст поднимал.
Вместо ироничного еврея, гопник из Ростова.
Странный выбор, но мы посмотрим )
Рэперам тоже нужно кушать, вот это новость
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На сколько Баста был проницателен написав Застрахуй братуху.
И на сколько пусто в рф, что Альфа нанимает человека который обслуживает имидж босоты.
Ну Вы поняли надеюсь куда движется политика Альфы.
P.s. Басте респект!
Какой еще босоты? Баста - мощный артист, в одиночку легко собирает стадионы, а таких артистов в РФ не так много.
Может дело не в политике Альфы, а в клиентской базе?
Ебаный насос, почему Баста, а на Ноггано?
Второй - мутный какой-то типок.
Красавцы. Молодцы.
Где?
Честно говоря не совсем понятна эта тема с «официальными лицами» банков. Банк выбираешь не по «лицу», а по отношению к клиентам, надежности, удобству обслуживания, тарифов и тд.
Меня больше волнует с каким лицом меня сотрудник банка обслуживает.
Знаете, я в детстве считал, что взрослые, перед тем, как голосовать на выборах президента или депутатов в ГД, изучают их предвыборные программы и выбирают наиболее подходящих. Что оказалось не совсем правдой.
Думаю, с выбором банка тоже у многих так.
Когда срубил бабла с банка, а не он с тебя: