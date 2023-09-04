Маркетинг
Евгения Евсеева

Баста стал лицом «Альфа-банка» Статьи редакции

До него им был телеведущий Иван Ургант.

  • Музыкант Василий Вакуленко станет новым амбассадором «Альфа-банка». Он появится в имиджевой кампании банка и станет героем новых креативных проектов. Также Баста примёт участие в «Альфа Конфе» в Москве и Нижнем Новгороде. Сумму и срок контракта с Вакуленко в банке не раскрывают.
  • «Альфа-банк» отмечает, что Баста давно сотрудничает с банком как клиент и предприниматель. «Он давний друг “Альфы”, нас объединяет дух предпринимательства и свободы», — добавил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов компании Алексей Гиязов.
  • С 2020 года амбассадором «Альфа-банка» был Иван Ургант, до него — Владимир Познер. В феврале 2022-го основной проект Урганта — шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» — перестал выходить в эфир. «Мы дружим с Иваном и сотрудничаем в творческих проектах», — отметили в банке.
  • Баста в 2019 году стал амбассадором банка «Открытие». В 2022 году «Открытие» продали ВТБ за 340 млрд рублей, а в 2024 году в ВТБ начнут переходить его клиенты. В феврале 2022-го о сотрудничестве с музыкантом объявил «Яндекс Маркет»: Баста вместе с женой появился в рекламных кампаниях маркетплейса.

#новость #альфабанк

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469 комментариев
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 Cringe Artist

Альфа банк, что с лицом?

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AlSh

Мне как-то гораздо гармоничнее кажется такой фейс видеть, когда он вручает хитросделанную кредитку. "Ну ты чо, не уважаешь? Какие 365 без процентов? Бери давай!"

И всем сотрудникам отделений по такой маске выдать. Чтобы вообще все клиенты доверием поголовно проникались, прямо с порога. Единый фирменный стиль.

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1 комментарий
Pavel

Вначале надо было ребрендинг сделать и назваться Зашквар-банк и уже звать Баст и Моргенов...

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2 комментария
Сергей Я

Не, не так, должно быть так: "Ургант, что с лицом"?

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33 комментария
Медовар

Похмелье

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Sergei Timofeyev

На фоне допэмиссии долговых на 10 и 15 миллиардов рублей. ;)

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NA NA

Зашкварбанк может себе позволить клоунов и цирк

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Костя Маслов

Баста — Альфа-Банк, Ноггано — АльфаСтрахование.
2 в 1, хорошо получилось.

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Отнюдь

"застрахуй братуху"(с), бизнес классика

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1 комментарий
Eternal Hate

Альбатрос банк

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Alex Shevchenko

Очередь Нинтендо)

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3 комментария
Либерал-смузихлеб 2.0

как вчера макалистер сыграл?

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1 комментарий
Марк

А вот и новые категории кешбэка подъехали

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V M

Ничто не сравнится с Тинькофф 😁
© 💳 Дайджест

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7 комментариев
jonewayne

При всём отсутствии таланта у Басты, рёбрышки во френке шикарные.

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5 комментариев
Андрей Мельник

Шо такое есть франк? И шо такое пуэр? На чей концерт билеты? И это, 10% на Здоровье? Это точно беру, учитывая, что туда и аптеки входят

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2 комментария
AleXXX

Кажется, я понял, что за очередь во Франк стоит теперь каждый день туда... хипстеры хотят сэкономить)

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Ed R

Хрень а не категории

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Александр Александрович

Я ушел из Открытия потому что его лицом был Баста. Теперь из Альфы придется уйти…

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А куда

Преследует прям

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3 комментария
Robber

Вы выбираете банк исходя из его рекламных лиц, а не из качества предоставляемых услуг? Интересный подход к жизни.

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22 комментария
Олег Бринц

Вообще похер кто лицо, уходить из банка чисто из-за Басты ну такое.. Я выбираю по критериям обслуживание, надежность, и т.д.. а тут по лицу банка..

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Михаил Негротов

Ну какой ригорист прям

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Андрей Вечерний

Жду Витю АК в Сбере

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Александр

Там уже занято Даней)

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2 комментария
Alex Shevchenko

Как поднять бабла))

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2 комментария
Igor Melnikov

Ждём Витю АК в АК Барс банке

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Ale K

Он должен быть оф лицом тинькоф

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1 комментарий
4G63T

Сообразно данному банку

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Adrey Volkov

И Гуфа в Тинькофф

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Невкусно и грустно

Если стану бесхребетной мразью, буду вынужден уйти (из Открывашки в Альфу) (с) Баста когда-то

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Дарья М.

Ради денежек многие звезды готовы переобуться :)

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47 комментариев
Cringe Artist

Из закрывашки скорее

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Висислав

Просто малый повзрослел

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Невероятный Блондин
нас объединяет дух предпринимательства и свободы», — добавил директор по маркетингу

Лол

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Bad Gateway

И даже так лучше, чем когда твое лицо Олег Тинькофф))

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Кабаре-дуэт Академия

Было бы интересно, если бы лицом альфа банка стал Олег Тиньков

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1 комментарий
Сергей Я

База.

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Robber

Единственное, приемлемое на мой взгляд лицо Альфа-банка:

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Алексей Завитаев

Мне кажется, необоснованно, оскорбил "мультяшку")

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Иван Иванов

Ну норм, то повышение пенсионного возраста рекламировал, то банк открытие, сейчас еврейское космическое агенство будет прославлять

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Курильщик

продаста

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Revenant

А на это вообще кто-нибудь ведётся? Ну я смутно представляю, чтобы какой-нибудь человек в здравом уме побежал в Альфу, потому что его кумир пользуется этим банком. Тем более, что нет никакой прямой связи в парадигме "юзаешь Альфу - станешь успешным и богатым".

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jonewayne

Скорее наоборот, теперь когда в очередной раз будут предлагать открыть р/с в альфе, то появится ещё один аргумент против - "у вас Баста на плакате"

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Случайные фотографии

Ну в идеале так твою рекламу скучной херни будут смотреть чуть больше и может хотя-бы фанаты с интересом

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25 комментариев
Кабаре-дуэт Академия

Если это бы не работало, то это не использоваи бы десятилетиями

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Сергей Я

"Лицо бренда" не так работает.

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7 комментариев
Alex Shevchenko

Решили на Моргенштерне не останавливаться 😁

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4 комментария
Polina K

Просто лучше реклама запоминается. От наличия любой известной рожи)

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Сергей Леопольдович

Да все просто как снег зимой. Это немножко д$н$жко-мойка. Платят лицу, условно, 12 млн. Из них он 6 себе, 6 кто его сделал лицом. Все довольны, ну или почти все )))

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Jian-Yang

Отлично теперь можно плюнуть туда.

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Сергей Я

Дзан Янг!!!!!!!!

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Настя Савельева

Нормальный вариант, когда половина популярных иноагенты, а вторая нерукопожатные )

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Висислав

А что если СВО затеял Баста, чтобы стать лицом Альфабанка?

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4 комментария
Владимир Покуц

Слышал, что сотрудника поддержки взял по итогу баста в свою команду в голосе

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Dozent

Этот за зеленую бумажку не только пенсионную реформу будет обожествлять. Сансара - круговорот бабла

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Fred Han

Что не так с пенсионной реформой. Серьезно

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3 комментария
ИноПост

Если Баста выступал уже на зонах, то можно считать это как отработка на корпоративах в колл-центрах Альфа-банка?

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Генератор Мемов

Затем пригласят Сяву, Витю АК и прочий сброд.

Не могу понять на кого рассчитывают маркетологи?

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Олег Самойлов

Баста популярен и у тех, кто и не слышал о Сяве и Вите.

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1 комментарий
Родитель 1

Сяву не трогать!

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1 комментарий
Юрий Б.

Антоху МС

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Kiss1nger

Баста на самом деле молодец. Пердак свой режиму продал в 2009, как Децл сказал. И теперь кайфует.

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Muvandr

Хм, а в чем проблема? Не всем же бегать с криками рожым и тд изображая из себя бессеребринеков. Пока кто то чешет себе чсв, кто то рубит капусту

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7 комментариев
Александр Кремлёв

Вася онии в Африке Вася,а банкам пора бы научиться привлекать для пиара не всякий сброд а людей хоть минимально талантливых и харизматичных

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noname

Типа Моргенштерна?))

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9 комментариев
Марат Шайхутдинов

Тебя даже не предлагали, вот ты и бесишься

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1 комментарий
Варя Исаева

Куда донатить, чтобы кого-то из альфы позвали на вопрос ребром?

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Алексей Леденев

Раздражает Баста. Реально, прям захотелось банк сменить.

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неформат

банк раздражает больше ) а вот что баста что морген что ургант, как лица банка - совершенно все в 1 корзину, скорее банк дополнительно раздражает рекламой с помощью всей этой корзины

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2 комментария
Silverjohn

Банк надо было давно сменить потому что он говно по условиям, а не из-за каких то лиц.

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Rasko

всё, баста

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Иван Помидоров

Баста и точка

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1 комментарий
Серж Илов

🤮

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Александр Кайт

Таков закон Санннннсары... Круговорот людей (и лиц).

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Ivan Tashkinov

Круговорот лядей

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1 комментарий
Abnatop Sky
Баста стал лицом «Альфа-банка» До него им был телеведущий Иван Ургант.

ДЕГРАДАЦИЯ налицО
.
https://youtu.be/6MuwkJ5dAJE

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6 комментариев
Citizen X

Почитать бы исследование с данными привлечения новых клиентов при использовании медийного лица. Соглашусь с мыслью выше – лишь очень глупый входит в зависимость от сопричастности. Трудно представить насколько безнадежен интеллект современника, если он испытывает эффект.

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Polina K

От использования селебрити можно получить экономию примерно в 20% рекламного бюджета, т.е. нужно меньше касаний с пользователем, чтобы он запомнил рекламное сообщение. Хотя бывает и обратный эффект, когда это селебрити натворит фигни))

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1 комментарий
Вишняковский

Баста красавчик. Огромное уважение за СКА Ростов, вообще не подкачал

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Владислав

«Ебаный насос, Вася, где ты был»

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Robber

Мне лично параллельно на рекламные лица банков, я один фиг смотрю на условия и программы лояльности. Хоть Баста, хоть ...уяста. Но. Ответьте, недовольные, какую кандидатуру вы бы поставили? Мне кажется кого бы не предложили - всегда будут недовольные, просто потому что.

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Dima Alexeev

Этот был бы самым точным

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2 комментария
Артур Маслов

Паша-Техник, очевидно же
-Альфабанк, где мои деньги?
-А это тебя ебать не должно

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неформат

а можно вовсе без рож? гдядишь и условия в банке получше станут если не сливать на рожи столько рекламного бюджета

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Евгений Дроздов

Хабенский?
Безруков?

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2 комментария
Фокс Йовович

Не ну просто если выкладывают литсо в статье на обсуждение, то грех не повыеживаться на тему этого литса, вот собственно и все

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John Nash

С альфа-банком не прокатит смотреть условия. Он просто их не выполняет

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4 комментария
Zloy Marketolog

Да не нужно банку никакое "лицо", кроме лиц его руководства, старших аналитиков, финансистов. Греф в этом плане молодец. Да, карточки могут рекламировать рэперы, но чтобы какой-то Вася был "лицом" банка - это зашквар.

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Dan

А зачем оно - это самое лицо, вообще нужно? Нужно быть абсолютной инфузорией, что бы вестить на "лица"

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7 комментариев
S1m0ne

Либермана.
Не братьев, а того самого Либермана, Евсея Григорьевича.

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Alex Lowen
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Александр Б.

Машков?

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Dmitriy Filippov

вот это по-настоящему гармоничный союз

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lakoros

Дудь - убежал.
Познер - наездами.
Моргенштерн - убежал.
Ургант - убежал.
Баста.

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АЙГЕНС

То моргенштерн, то баста. Может это не лицо, а жо.. банка? Или какой банк, такое лицо?

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Alexander Golubev

Вы Фридмана видели?

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Алексей Леденев

Только сейчас увидел ролик в конце поста... Это же какое-то гамно, разве нет? И что у него с дикцией? Он точно певец/чтец ртом? А ведь были времена... https://www.youtube.com/watch?v=Uhr1c4YY4sI

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Родитель 1

Шикарная реклама

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Pavel Loginov

Ох, вот это были времена

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Алексей Иванов

Герой, которого мы достойны?

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Евгений Дроздов

От Позднера к Басте… Это прогресс?

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1 комментарий
Петр Павлов

Переименуют Альфу в Газгольдербанк?

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Вася Пражкин

И чтоб сотрудники там рэпом разговаривали. Йо.

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Timur e la squadra

Какой банк, такое и лицо

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Евгений Стерлигов

А каким банком вы пользуетесь?

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1 комментарий
Антон Кузнецов

Антиреклама банка какая-то)

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Misha Grigoriev

вышла новая реклама с лицом бренда... а вообще это конечно полный провал. Еще один повод сменить банк.

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Дмитрий Иванов

Это тот, кто поддержал поднятие пенсионного возраста?

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mirge

Кто это вообще?

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Erick Flatcher

Это гандон.

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10 комментариев
Kirill Sushilnikov

Лучше бы Альфа-Банк, а АльфаСтрахование рекламировал, чтобы все братуху своего застраховали.

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Dan

Всем своим юрлицам открыл счёт в банке, который вроде бы и входит в топ10, но при этом спама и прочего инфобреда с "лицами" практически нет. И приложуха максимально простая и удобная безо всяких свистоперделок.
Без реального повода не звонят, всякие "спецпредложения" не впаривают каждую неделю.
В альфе счетов нет, но спамят каждую неделю.

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drapeg
В альфе счетов нет, но спамят каждую неделю.

Да, любят втюхивать неклиентам свои кредитки

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Альфа-Банк

Здравствуйте!
Если вы не наш клиент, то звонков быть не должно.
Уже написали вам в личные сообщения, чтобы выяснить в чём же дело 👌

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2 комментария
Revo1t

Альфа Банк чтобы ты заплакала, и пусть сейчас банки все одинаковы. И пусть банальны и не талантливы, 110 льготных дней кредитки Альфы..

Выпускной, ты в красивом платьице, застрахованном в Альфа Страховании.

Порвала платье, звонит в Альфу, а её вежливо посылают на х*й.

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Висислав

Это хит

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Blackgood

100 дней беспроцетный период

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Светлана Владимирова

Я вообще искренне считала что "Баста" женщина. Вот что значит нет телевизора. 😆

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Висислав

Возможно иногда но мы не знаем что это

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drapeg

https://www.youtube.com/watch?v=WDaNJW_jEBo

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Рама

Вы последние лет 15 в бункере чтоли жили?)

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1 комментарий
ilia

1) Там компании вообще не смущает что их "новые лица" вот неделю назад были лицами конкурентов? Ургант от Тинькофф к Альфе, Баста - от Открытия к Альфе и прочее...Ну хоть бы перерыв какой-то был.

2) Хз как компании выбирают вообще себе лица... Баста тот же - отдельное "хз" почему так на слуху - реально же песни уровня не самой лучшей попсы, "шашлычок под коньячок" с "сансарой" - "пафосные слова про детей слезы выбить", Чебаткова замусолили все кому не лень - "потому что рыжий"?)

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Гриша Колесников

Как раз вчера посмотрел его интервью на вписке, немного поменял представление о себе. Чисто батя травит истории.

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Вячеслав Шитиков

Это днище

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Арсен Саакян

Вот настоящее лицо АБ

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Daddy Fuzz

А нормального амбассадора нельзя было найти? Подобрали объедки от Открытия.

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Артур Маслов

Брать героиновых наркоманов в амбассадоры бренда стало трендом?

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Tarki

Просто это дёшево

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TryHarden13

Это тот самый бунтарь из жёсткого отрицалова, который "не хавает это дерьмо"?

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Перламутрово-Мышиный

Опять этот обрюзгший попсовик. Поставили бы сразу Петросяна, одет в ЛВ, молодая жена, гетеро ценности, все как любят наши рекламщики, в любой рекламе дед-пердед с молодухой либо зашкваренный стендапер

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Илья

Какое лицо, такой и банк. Баста-п*дораста пенсионный возраст поднимал.

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Ольга Новикова

Вместо ироничного еврея, гопник из Ростова.
Странный выбор, но мы посмотрим )

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Игорь Михалёв

Рэперам тоже нужно кушать, вот это новость

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Bitcoin Ganesh

На сколько Баста был проницателен написав Застрахуй братуху.
И на сколько пусто в рф, что Альфа нанимает человека который обслуживает имидж босоты.
Ну Вы поняли надеюсь куда движется политика Альфы.

P.s. Басте респект!

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Вася Пражкин

Какой еще босоты? Баста - мощный артист, в одиночку легко собирает стадионы, а таких артистов в РФ не так много.

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1 комментарий
Sergeant Ding

Может дело не в политике Альфы, а в клиентской базе?

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igotosochi

Ебаный насос, почему Баста, а на Ноггано?

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Вася Пражкин

Второй - мутный какой-то типок.

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2 комментария
Владислав Греков

Красавцы. Молодцы.

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Blisk

Где?

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Чингиз

Честно говоря не совсем понятна эта тема с «официальными лицами» банков. Банк выбираешь не по «лицу», а по отношению к клиентам, надежности, удобству обслуживания, тарифов и тд.
Меня больше волнует с каким лицом меня сотрудник банка обслуживает.

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Владимир Бычко

Знаете, я в детстве считал, что взрослые, перед тем, как голосовать на выборах президента или депутатов в ГД, изучают их предвыборные программы и выбирают наиболее подходящих. Что оказалось не совсем правдой.

Думаю, с выбором банка тоже у многих так.

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Вася Пражкин

Когда срубил бабла с банка, а не он с тебя:

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Со всем уважением