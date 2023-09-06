Tesla в Китае выпустила ложку для McFlurry в стиле Cybertruck Статьи редакции
В комментариях в X Илон Маск сначала не поверил в существование такого промо, но после обещал обзавестись предметом.
- Tesla в Китае выпустила ложку для мороженого McFlurry в партнёрстве с McDonald’s, компания написала об этом в своём аккаунте в китайской соцсети Weibo.
- Ложка в стиле автомобиля Cybertruck c надписью Don't Panic стоит около $4. Всего компания выпустила 50 тысяч штук.
- В комментариях под новостью в X Илон Маск сначала назвал промо-акцию фейком. Но после обсуждения со ссылками на официальный аккаунт Tesla в Weibo он написал, что «в таком случае обязательно обзаведётся такой же» ложкой.
- Tesla выпускала свисток в стиле Cybertruck, беспроводные зарядки и детский квадроцикл. В июле 2023-го компания обещала начать производство Cybertruck до конца года.
515 показов
1.3K открытий
А сам Кибертрак то Тесла уже выпустила в серийное?
Зачем, если есть ложка
Вот и я о том же. С этим Кибертраком Илон больше похож на Nikola.
И свисток. Руки и рот заняты, что ещё нужно.
Картонные, очевидно.
На кой они нам,я ржу постоянно над девченкой из офиса которой «по каким то там немыслимым для меня обстоятельствам» купили электрический Ниссан,нет в РФ инфраструктуры для них,она бедная бегает за 2,5км от офиса чтобы поставить тачку на зарядку,этож бред)
В конце месяца должны вручить первым клиентам. Уже развозят по разным городам.
А кибертрак в стиле ложки слабо?
Кажется кибертраку вообще не нужна реклама
Согласен, не поможет один хуй
Ложка для McFlurry должна иметь наконечник в виде квадратной насадки.
Мой перфекционист негодует!!!
Правильно Илон Маск не поверил. Выпустили не спросив. Возмутительно.
Ждем-с зубочистку Cybertrack )
Маск, верни ложку, которую ты у нищих китайских артистов украл.
Забавно, что Илон не знал. Или делает вид.
Конечно фейк, ведь китайская тесла жестка депинганула мерч, выпустив ложку за 4$, не посоветовавшись с главным, как теперь в сша продавать вилку в стиле кибертрака за 100$
блин, хочу такую... пошел на Алике искать. Свистки там уже есть