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Tesla в Китае выпустила ложку для McFlurry в стиле Cybertruck Статьи редакции

В комментариях в X Илон Маск сначала не поверил в существование такого промо, но после обещал обзавестись предметом.

Фото Tesla China
  • Tesla в Китае выпустила ложку для мороженого McFlurry в партнёрстве с McDonald’s, компания написала об этом в своём аккаунте в китайской соцсети Weibo.
  • Ложка в стиле автомобиля Cybertruck c надписью Don't Panic стоит около $4. Всего компания выпустила 50 тысяч штук.
  • В комментариях под новостью в X Илон Маск сначала назвал промо-акцию фейком. Но после обсуждения со ссылками на официальный аккаунт Tesla в Weibo он написал, что «в таком случае обязательно обзаведётся такой же» ложкой.
  • Tesla выпускала свисток в стиле Cybertruck, беспроводные зарядки и детский квадроцикл. В июле 2023-го компания обещала начать производство Cybertruck до конца года.
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Кадр с собрания. Источник: Electrek

#новость #tesla #cybertruck

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19 комментариев
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 Сергей Я

А сам Кибертрак то Тесла уже выпустила в серийное?

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Golohod

Зачем, если есть ложка

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Сергей Я

Вот и я о том же. С этим Кибертраком Илон больше похож на Nikola.

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ЯжПрограммист

И свисток. Руки и рот заняты, что ещё нужно.

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Leonid Bushuev
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S.Capusta
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Сергей Я

Картонные, очевидно.

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Балкон.Ру
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Mr Black

На кой они нам,я ржу постоянно над девченкой из офиса которой «по каким то там немыслимым для меня обстоятельствам» купили электрический Ниссан,нет в РФ инфраструктуры для них,она бедная бегает за 2,5км от офиса чтобы поставить тачку на зарядку,этож бред)

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Тесла-канадец

В конце месяца должны вручить первым клиентам. Уже развозят по разным городам.

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Ivan Mart

А кибертрак в стиле ложки слабо?

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Ware Wow

Кажется кибертраку вообще не нужна реклама

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Alexander Weber

Согласен, не поможет один хуй

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Невероятный Блондин

Ложка для McFlurry должна иметь наконечник в виде квадратной насадки.

Мой перфекционист негодует!!!

Правильно Илон Маск не поверил. Выпустили не спросив. Возмутительно.

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дед Мазай и муравьеды

Ждем-с зубочистку Cybertrack )

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Griby Lenina

Маск, верни ложку, которую ты у нищих китайских артистов украл.

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Родитель 1

Забавно, что Илон не знал. Или делает вид.

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Михаил

Конечно фейк, ведь китайская тесла жестка депинганула мерч, выпустив ложку за 4$, не посоветовавшись с главным, как теперь в сша продавать вилку в стиле кибертрака за 100$

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Скоро осень

блин, хочу такую... пошел на Алике искать. Свистки там уже есть

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