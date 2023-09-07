VK и СДЭК запустили видеорекламу в пунктах выдачи заказов Статьи редакции
У СДЭКа более 3000 экранов в 83 регионах России.
- Запустить свой ролик можно через платформу myTarget, рассказала VK: нужно выбрать пункт «Indoor-реклама», а также ПВЗ — из списка или отметив его на карте. Видео будет транслироваться без звука, а продолжительность рекламного блока будет равна усреднённому времени, за которое сотрудник успевает обслужить одного посетителя.
- При желании рекламодатель сможет настроить показ роликов для потенциально целевой аудитории — для этого СДЭК анализирует обезличенные данные по отправлениям. Если посетитель ПВЗ купил спортивный инвентарь, он «с большей вероятностью увидит рекламу одежды для фитнеса» при получении посылки, пишет VK.
- Бюджет будет формироваться автоматически — в зависимости от того, сколько показов нужно бренду. Количество трансляций, а также охваты кампаний будут доступны в личном кабинете myTarget.
- Цифровая система СДЭК состоит из более чем 3300 экранов в пунктах выдачи 350 городов России.
- В апреле 2023 года о запуске видеорекламы в ПВЗ рассказал «Яндекс Маркет». К концу года компания рассчитывала установить около 600 дисплеев.
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-Здравствуйте, мне бы посылку получить.
-Здравствуйте, присаживайтесь, выдача посылки только после просмотра пяти рекламных роликов.
Халявные же просмотры. Смогут больше денег с граждан сдирать.
Вместе теперь будут данные сливать?
Да ладно вам. Нет, конечно, все еще по-отдельности
Да пусть сливают, главное чтобы вк клипы не показывали, дабы не умереть от кринжа, стоя в очереди
Хотя бы какое-то развлечение, лучше, чем в тишине стоять
Вам есть что прятать? :)
Есть. Деньги на карте, нормер телефона, интересы. Базы могут попадать к людям, которые это умело превращают в свой заработок. Не нужно рассказывать, что "да пофиг, утекли и утекли, ничего страшного".
Насмешил)
Мне особо нет, но не хотелось бы, чтобы персональные данные утекали и утекали. Хотя спору нет, они уже утекли почти везде, куда могли.
для этого СДЭК анализирует обезличенные данные по отправлениям.
Отлично. А если он (пользователь) страпон заказал?
Порно тоже есть в вк
Покажут рекламу йогурта и клубники ))
Огурца и воблы.
Рекламировать службу по контракту будут? "Сходи в армию и пришли домой стиральную машину через СДЭК", але е нюанс...
Вк вообще во все щели лезут уже
Метрики похоже ползут вниз – нужно больше рекламы крутить.
Это чтобы тем, кто стоит в очереди на выдачу было чем глаза занять
о, кстати, а там большие очереди?
У нас тут, оказывается, недалеко на 1м этаже можно получать
От времени получения зависит, иногда захожу и никого, а иногда очередь из 3 человек минимум
Я всегда почему-то на очереди попадаю, походу в неправильное время прихожу
СДЭК же уже крутил эту ерунду.
Но теперь ещё и все подряд из вкшечки будут запуливать? О-хо-хо...
Главное чтобы не крутили ленту вк клипов
А ведь могут! Или эти, сторисы, вот где жесть жестяная будет.
Тогда предпочту доставку курьером..
Что бы получить ваш заказ, вы должны просмотреть короткий ролик и ответить на вопросы по нему
Нет ну это уже перебор и до свидания
Да ладно, там столько кринжа есть, кладезь целая
Но вообще очень круто!
У них уже три рекламных кабинета:
- Более менее работающий и настраиваемый старый кабинет Вконтакте, который перестали развивать
- Древнерусский MyTarget
- Стыдоба десятилетия в истории маркетинга - VK Реклама
Вот уж кто действительно тратит время и деньги впустую. Неудивительно, что над ними уже без стеснения угорают почти во всех инвест-шоу. :)
ВК-шка совсем растеряла былой пыл. И поделом. Продалась гэбне.
я в пункты СДЭК захожу с закрытыми глазами и зажав нос. Все время в каких-то подвалах, хамство, вонь... жуть
Теперь в пунктах выдачи станет еще менее комфортно
Вот это Вк бодро придумали. Сколько интересно они Сдэку за это платят
Сотрудники, такие:
— Спасибо