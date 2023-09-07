Маркетинг
Полина Лааксо

VK и СДЭК запустили видеорекламу в пунктах выдачи заказов Статьи редакции

У СДЭКа более 3000 экранов в 83 регионах России.

  • Запустить свой ролик можно через платформу myTarget, рассказала VK: нужно выбрать пункт «Indoor-реклама», а также ПВЗ — из списка или отметив его на карте. Видео будет транслироваться без звука, а продолжительность рекламного блока будет равна усреднённому времени, за которое сотрудник успевает обслужить одного посетителя.
  • При желании рекламодатель сможет настроить показ роликов для потенциально целевой аудитории — для этого СДЭК анализирует обезличенные данные по отправлениям. Если посетитель ПВЗ купил спортивный инвентарь, он «с большей вероятностью увидит рекламу одежды для фитнеса» при получении посылки, пишет VK.
  • Бюджет будет формироваться автоматически — в зависимости от того, сколько показов нужно бренду. Количество трансляций, а также охваты кампаний будут доступны в личном кабинете myTarget.
  • Цифровая система СДЭК состоит из более чем 3300 экранов в пунктах выдачи 350 городов России.
  • В апреле 2023 года о запуске видеорекламы в ПВЗ рассказал «Яндекс Маркет». К концу года компания рассчитывала установить около 600 дисплеев.

#новость #vk

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35 комментариев
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 Балкон.Ру

-Здравствуйте, мне бы посылку получить.
-Здравствуйте, присаживайтесь, выдача посылки только после просмотра пяти рекламных роликов.

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Blisk

Халявные же просмотры. Смогут больше денег с граждан сдирать.

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Сергей Я

Вместе теперь будут данные сливать?

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Артур Мороз

Да ладно вам. Нет, конечно, все еще по-отдельности

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tbIkworez

Да пусть сливают, главное чтобы вк клипы не показывали, дабы не умереть от кринжа, стоя в очереди

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Илья Заводов

Хотя бы какое-то развлечение, лучше, чем в тишине стоять

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Zloy Marketolog

Вам есть что прятать? :)

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Blisk

Есть. Деньги на карте, нормер телефона, интересы. Базы могут попадать к людям, которые это умело превращают в свой заработок. Не нужно рассказывать, что "да пофиг, утекли и утекли, ничего страшного".

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Zloy Marketolog

Насмешил)

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Сергей Я

Мне особо нет, но не хотелось бы, чтобы персональные данные утекали и утекали. Хотя спору нет, они уже утекли почти везде, куда могли.

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Blisk
Если посетитель ПВЗ купил спортивный инвентарь, он «с большей вероятностью увидит рекламу одежды для фитнеса» при получении посылки
для этого СДЭК анализирует обезличенные данные по отправлениям.

Отлично. А если он (пользователь) страпон заказал?

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Фоксик

Порно тоже есть в вк

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Alex Tech

Покажут рекламу йогурта и клубники ))

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Blisk

Огурца и воблы.

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Den Kotov

Рекламировать службу по контракту будут? "Сходи в армию и пришли домой стиральную машину через СДЭК", але е нюанс...

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Марина Леопардовна

Вк вообще во все щели лезут уже

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Blisk

Метрики похоже ползут вниз – нужно больше рекламы крутить.

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Brno

Это чтобы тем, кто стоит в очереди на выдачу было чем глаза занять

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S1m0ne

о, кстати, а там большие очереди?
У нас тут, оказывается, недалеко на 1м этаже можно получать

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Brno

От времени получения зависит, иногда захожу и никого, а иногда очередь из 3 человек минимум

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Silver Surfer

Я всегда почему-то на очереди попадаю, походу в неправильное время прихожу

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Вадим Д.

СДЭК же уже крутил эту ерунду.
Но теперь ещё и все подряд из вкшечки будут запуливать? О-хо-хо...

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Brno

Главное чтобы не крутили ленту вк клипов

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Вадим Д.

А ведь могут! Или эти, сторисы, вот где жесть жестяная будет.

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Brno

Тогда предпочту доставку курьером..

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Фоксик

Что бы получить ваш заказ, вы должны просмотреть короткий ролик и ответить на вопросы по нему

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Brno

Нет ну это уже перебор и до свидания

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Платон

Да ладно, там столько кринжа есть, кладезь целая

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Domorost

Но вообще очень круто!

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Константин Суворов

У них уже три рекламных кабинета:
- Более менее работающий и настраиваемый старый кабинет Вконтакте, который перестали развивать
- Древнерусский MyTarget
- Стыдоба десятилетия в истории маркетинга - VK Реклама

Вот уж кто действительно тратит время и деньги впустую. Неудивительно, что над ними уже без стеснения угорают почти во всех инвест-шоу. :)

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Blisk

ВК-шка совсем растеряла былой пыл. И поделом. Продалась гэбне.

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Скоро осень

я в пункты СДЭК захожу с закрытыми глазами и зажав нос. Все время в каких-то подвалах, хамство, вонь... жуть

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Мигель Маркин

Теперь в пунктах выдачи станет еще менее комфортно

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oleg.pimenov

Вот это Вк бодро придумали. Сколько интересно они Сдэку за это платят

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GodDamn

Сотрудники, такие:
— Спасибо

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32 комментария
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