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Disney выпустит коллекцию 100 своих главных мультфильмов на дисках Blu-ray — за $1500 Статьи редакции

В издание также войдут ленты Pixar.

Источник: Disney
  • Disney представила подарочное издание 100 главных мультфильмов за всю историю компании, куда также войдут некоторые ленты Pixar, пишет The Wrap.
  • В коллекцию включены мультфильмы от «Белоснежки» 1937 года до недавней ленты «Элементарно». При этом большинство работ, которые не выпускали в кинотеатрах, в сборник не вошли — к примеру, вторая часть «Короля льва».
  • В издание войдут диски Blu-ray с мультфильмами и дополнительными материалами. Однако не все они будут в 4K — у некоторых лент сохранят HD-разрешение. В набор также входят коды для получения цифровых копий мультфильмов.
  • Издание оформлено в подарочную упаковку и включает сувениры, а его стоимость составит $1500 (около 145 тысяч рублей по курсу на 11 сентября 2023 года). В продажу коллекция поступит 14 ноября 2023 года.

#новость #disney

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19 комментариев
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 Марк Кац

А что, у кого-то ещё есть устройства, в которые можно вставлять диски?

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Энтони Лавджой

PlayStation 4

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Варя Исаева

Ну я в себя периодически диски вставляю

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Невероятный Блондин

Можно наглядно? Не понимаю

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Цукер Блин

Не опухла или как?

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Magistr Architecture

Было бы круто, если они все мультики в хорошем 4К сделали и с соответствующей дорожкой, режиссерские версии. Пусть и дороже 1,5. А так...ну такое

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Ура! Теперь один торрент только качать вместо списка как раньше

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Борис

Для подарка слишком дорого. А для коллекционеров кажется слишком бесполезным. И коробки такие, будто там пицца...

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Dima Alexeev

Да, лоханулись на Дисней. Не просчитали всё. А ведь могли бы сделать опрос на VC перед тем, как выпускать

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Борис

Дождемся мнения Вадима Д. об этом

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Dima Alexeev

Он у меня в ЧС. Боюсь, пропущу

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Вадим Д.

В добрый путь, коллекция Disney на дисках за 1,5 килобакса!

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blogerok

походу в совете директоров пердуны старые сидят, застрявшие в 90-х

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ilia

Интересно, до Диснея начало доходить что все его "толерантные и актуальные" ремейки провалились и люди лучше пересмотрят старое, чем будут смотреть (тем более повторно) новое? Мультики, кстати, вроде нормальные выходят

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Виктор Баринов

Выглядит классно, но за вторую часть "Короля Льва" обидно. И сколько-сколько стоит? Опупеть...

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Гоги Твардовски

За 100 дисков отличная цена. Это же не для рынка РФ.

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Андрей Комягин

диски в 2023 году? ок, спасибо, но нет)

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Невкусно и грустно

Говнари из Диснея продолжают насиловать холодный труп. То ли еще будет (жду новую Белоснежку даже больше, чем новую трилогию ЗВ)

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Веб Новичек

Ну и хорошо , посмотрим список ,, скачаем с торрентов.

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16 комментариев
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