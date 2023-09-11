Disney выпустит коллекцию 100 своих главных мультфильмов на дисках Blu-ray — за $1500 Статьи редакции
В издание также войдут ленты Pixar.
- Disney представила подарочное издание 100 главных мультфильмов за всю историю компании, куда также войдут некоторые ленты Pixar, пишет The Wrap.
- В коллекцию включены мультфильмы от «Белоснежки» 1937 года до недавней ленты «Элементарно». При этом большинство работ, которые не выпускали в кинотеатрах, в сборник не вошли — к примеру, вторая часть «Короля льва».
- В издание войдут диски Blu-ray с мультфильмами и дополнительными материалами. Однако не все они будут в 4K — у некоторых лент сохранят HD-разрешение. В набор также входят коды для получения цифровых копий мультфильмов.
- Издание оформлено в подарочную упаковку и включает сувениры, а его стоимость составит $1500 (около 145 тысяч рублей по курсу на 11 сентября 2023 года). В продажу коллекция поступит 14 ноября 2023 года.
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А что, у кого-то ещё есть устройства, в которые можно вставлять диски?
PlayStation 4
Ну я в себя периодически диски вставляю
Можно наглядно? Не понимаю
Не опухла или как?
Было бы круто, если они все мультики в хорошем 4К сделали и с соответствующей дорожкой, режиссерские версии. Пусть и дороже 1,5. А так...ну такое
Ура! Теперь один торрент только качать вместо списка как раньше
Для подарка слишком дорого. А для коллекционеров кажется слишком бесполезным. И коробки такие, будто там пицца...
Да, лоханулись на Дисней. Не просчитали всё. А ведь могли бы сделать опрос на VC перед тем, как выпускать
Дождемся мнения Вадима Д. об этом
Он у меня в ЧС. Боюсь, пропущу
В добрый путь, коллекция Disney на дисках за 1,5 килобакса!
походу в совете директоров пердуны старые сидят, застрявшие в 90-х
Интересно, до Диснея начало доходить что все его "толерантные и актуальные" ремейки провалились и люди лучше пересмотрят старое, чем будут смотреть (тем более повторно) новое? Мультики, кстати, вроде нормальные выходят
Выглядит классно, но за вторую часть "Короля Льва" обидно. И сколько-сколько стоит? Опупеть...
За 100 дисков отличная цена. Это же не для рынка РФ.
диски в 2023 году? ок, спасибо, но нет)
Говнари из Диснея продолжают насиловать холодный труп. То ли еще будет (жду новую Белоснежку даже больше, чем новую трилогию ЗВ)
Ну и хорошо , посмотрим список ,, скачаем с торрентов.