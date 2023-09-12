ФАС вынесла предписание «Почта Банку» из-за рекламной рассылки без согласия пользователя Статьи редакции
Компании также грозит штраф.
- Банк нарушил требования закона о рекламе финансовых услуг, сообщило управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.
- Один из бывших клиентов «Почта Банка» пожаловался в ведомство на рассылку с рекламой «одобренного» кредита в 2,5 млн рублей: «Никита, только до 14.05 ставка 3,9% и 2000 бонусов при оформлении онлайн».
- ФАС установила, что заявитель перестал быть клиентом банка «много лет» назад и не давал согласия на получение рекламных сообщений. Кроме того, рассылка содержала не все условия кредита, как того требует закон.
- Служба вынесла банку предписание о ненадлежащей рекламе. Компании также грозит штраф, уточнили в ведомстве, не раскрыв подробностей.
- В июле 2023 года ФАС завела дело в отношении «Почта Банка» из-за рекламы кредита с «гарантированной ставкой». Условия займа в ней были показаны «трудным для восприятия шрифтом» в течение короткого времени.
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А фас тут вообще есть ? Когда вы уже банки начнёте штрафовать за рекламу кредита ОТ 4% и сразу после созвана 14%, а при оформлении 21%
В находитесь в 90х этим можно а этим нельзя.
Так комиссия не возвращается)
Являюсь клиентом данного банка, не видел условия лучше чем у них (ни по вкладам, ни по кредитованию) имхо
ну тогда никаких сомнений
Разумеется, никаких сомнений. Мне предложили лучшие условия, хотя я не был их зарплатником
banki.ru
sravni.ru
Уффф, спасибо, следующий уровень после - google.ru
Порча банк
Кредит он не хотел, но определенно когда-то о нем подумал, поэтому в рассылку и добавили
Пусть Ростелекому вынесут. Меня их девочки уже задолбали. Скоро начну их бригады на левые номера оптравлять.
Я так делал. Не помогло.
Предлагаю новый челлендж - заспамить ФАС заявлениями такого же рода. Уверена, что каждому приходило в последнее время подобное сообщение (мне, вот, раз 5 уже писали и звонили)
Ого, круто! Только надо сначала штрафовать, а потом предупреждать за эту хрень.
Когда их будут за холодные обзвоны карать?
Как хорошо что кто-то им наконец это устроил. Их рассылки это кошмар какой-то. Иногда по 2-3 раза в день приходили. Никакого чувства меры. Ощущение что там принцип, чем больше, тем точнее клиент будет наш. А это наоборот работает 😂
Я их услугами много лет не пользовалась. Потом ходила пару раз писала заявления, чтоб перестали спамить. Вроде давно не было, слава богу 😁
Ха-ха. Мне сегодня Тинькофф прислал письмо на электронку, с предложением страхования ипотеки. Я не их клиент с 2020 года. В прошлом году тоже было письмо. Здесь мне сообщили в тот раз, что это было по ошибке и её исправили. Может тоже в ФАС пожаловаться?
В тинькове никого кроме зеков и афтарок не осталось, не удивительно