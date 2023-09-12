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Артур Томилко

ФАС вынесла предписание «Почта Банку» из-за рекламной рассылки без согласия пользователя Статьи редакции

Компании также грозит штраф.

  • Банк нарушил требования закона о рекламе финансовых услуг, сообщило управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.
  • Один из бывших клиентов «Почта Банка» пожаловался в ведомство на рассылку с рекламой «одобренного» кредита в 2,5 млн рублей: «Никита, только до 14.05 ставка 3,9% и 2000 бонусов при оформлении онлайн».
  • ФАС установила, что заявитель перестал быть клиентом банка «много лет» назад и не давал согласия на получение рекламных сообщений. Кроме того, рассылка содержала не все условия кредита, как того требует закон.
  • Служба вынесла банку предписание о ненадлежащей рекламе. Компании также грозит штраф, уточнили в ведомстве, не раскрыв подробностей.
  • В июле 2023 года ФАС завела дело в отношении «Почта Банка» из-за рекламы кредита с «гарантированной ставкой». Условия займа в ней были показаны «трудным для восприятия шрифтом» в течение короткого времени.

#новость #фас #почтабанк

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19 комментариев
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 Alex V
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Костя Жажиев

А фас тут вообще есть ? Когда вы уже банки начнёте штрафовать за рекламу кредита ОТ 4% и сразу после созвана 14%, а при оформлении 21%

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При себе ничего нет

В находитесь в 90х этим можно а этим нельзя.

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Alex V
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James Bomond

Так комиссия не возвращается)

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Apocalypse Apocalypse

Являюсь клиентом данного банка, не видел условия лучше чем у них (ни по вкладам, ни по кредитованию) имхо

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ИноПост
имхо

ну тогда никаких сомнений

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Apocalypse Apocalypse

Разумеется, никаких сомнений. Мне предложили лучшие условия, хотя я не был их зарплатником

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Alex V

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ИноПост

Уффф, спасибо, следующий уровень после - google.ru

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Hnorr

Порча банк

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Отстой Петрович

Кредит он не хотел, но определенно когда-то о нем подумал, поэтому в рассылку и добавили

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Osiris God

Пусть Ростелекому вынесут. Меня их девочки уже задолбали. Скоро начну их бригады на левые номера оптравлять.

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Денис Бутенко

Я так делал. Не помогло.

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Books 4 Life

Предлагаю новый челлендж - заспамить ФАС заявлениями такого же рода. Уверена, что каждому приходило в последнее время подобное сообщение (мне, вот, раз 5 уже писали и звонили)

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Вадим Д.

Ого, круто! Только надо сначала штрафовать, а потом предупреждать за эту хрень.
Когда их будут за холодные обзвоны карать?

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Eve Kotova

Как хорошо что кто-то им наконец это устроил. Их рассылки это кошмар какой-то. Иногда по 2-3 раза в день приходили. Никакого чувства меры. Ощущение что там принцип, чем больше, тем точнее клиент будет наш. А это наоборот работает 😂
Я их услугами много лет не пользовалась. Потом ходила пару раз писала заявления, чтоб перестали спамить. Вроде давно не было, слава богу 😁

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Амбассадор Черноголовки

Ха-ха. Мне сегодня Тинькофф прислал письмо на электронку, с предложением страхования ипотеки. Я не их клиент с 2020 года. В прошлом году тоже было письмо. Здесь мне сообщили в тот раз, что это было по ошибке и её исправили. Может тоже в ФАС пожаловаться?

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jobisdone

В тинькове никого кроме зеков и афтарок не осталось, не удивительно

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16 комментариев
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