Маркетинг
Таня Боброва

Нижегородское УФАС завело дело на основателя Telegram-канала за рекламные посты без маркировки Статьи редакции

Вероятно, это первое подобное дело.

  • Областное управление Федеральной антимонопольной службы завело дело в отношении физлица-основателя Telegram-канала «Мой Нижний Новгород» по ч.16 ст.18.1 закона о рекламе, говорится на сайте регулятора.
  • Как пишет NN.ru, поводом стало отсутствие пометки «реклама» на 16 публикациях, размещённых в сентябре 2023 года.
  • На вопрос о том, будут ли назначаться каналу штрафы за каждый пост или по совокупности, собеседница издания в УФАС ответила «скорее всего, за совокупность»: «Административных правонарушений ещё не было, мы просто рассматриваем по признакам нарушения рекламного законодательства». Она добавила, что ведомство рассматривает только обращения граждан.
  • С 1 сентября 2022 года в России вступил в силу закон о едином учёте всей интернет-рекламы. Распространители рекламы должны ставить пометку с указанием рекламодателя.
  • В октябре того же года ФАС разъясняла, что реклама в Telegram не требует маркировки в случае, если сервис используется как мессенджер между пользователями. Если объявления размещает канал, они попадают под действие закона о рекламе, и маркировка нужна.
  • С 1 сентября 2023-го вступил в силу закон о штрафах до 700 тысяч рублей за отсутствие маркировки.

#новость #маркировка #telegram

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112 комментариев
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 Ксения

Ох уж эти преступники

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Илья Попов

Кто?🙄

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10 комментариев
Яна Ангелова

«Рассматривают обращения граждан» – это ж кто-то донёс...

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Maxim Sergeevich

«Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить: кто написал четыре миллиона доносов?» (Сергей Довлатов)

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7 комментариев
Andrey Gordeev

У нас с этим никогда проблем не было

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Kiss1nger

Павлики Морозовы всегда рядом. Не расслабляйтесь.

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Илья Фирсов

а вы чему то удивляетесь? не удивлюсь что конкуренты по телеграмм каналам. только вот они не думаю, что завтра и к ним могут постучаться ;)

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Слава Тулин

Нашли новый способ сбора денег. Задолбали все усложнять

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Zloy Marketolog

Продолжайте дальше не ходить на выборы, вам еще и не такое придумают после 24-го)

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16 комментариев
Илья Попов

Ну, у всех свои бизнес, ничего удивительного.

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Вадим Д.

Первое, но далеко не последнее. Такую дойную корову вырастили, она многие годы будет подкармливать.

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Илья Попов

Хорошо иметь такую корову, которая даёт 700 тысяч литров молока. Вот, учитесь французы, ваша корова даёт всего двадцать литров.

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Слегка Придурковатый

Казна сама себя не наполнит.

Вообще, ещё много идей, откуда можно бабки взять (даже если не брать классику типа "Приключения Чиполлино"). Вот вы пользуетесь смартфоном, тыкайте там кнопочки, пальцами водите по экрану. Почему бы не внести налог на избыточное касание экрана, например?

Ну ладно, эт прост первое, что в голову пришло.

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Jiu and vali

Так прчем тут казана? Этот мусорный закон направлен на получение бабок вовсе не казне. Штрафы так, просто пугалка. А вот тарифы ОРД - это общаг для "уважаемых".

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1 комментарий
Alex R

А если я к примеру напишу пост на vc с предложением подписаться на мой канал или купить мой продукт, это ведь тоже реклама и должна маркироваться?

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Невероятный Блондин

Если конкретный продукт предлагаешь, то да.

Если просто рассказываешь о своей продукции, то нет.

Разъяснения
https://interactivead.ru/wp-content/uploads/2023/02/arir22_rkn-21.02.pdf

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7 комментариев
Zloy Marketolog

Да)

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10 комментариев
Владислав

Если ссылка а не баннер то нет. Статьи на сайте не попадают под закон о маркировке, только баннеры.

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2 комментария
Илья Попов

С добрым утром!🙄

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Рулон Обоев

Мы ввели налог на рекламу.
Стало меньше рекламы....

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Винсент Вега

Ага, и часть айтишников, которые делали нормальные ресурсы и сервисы зарабатывая на рекламе уже ушло в бурж (кстати часть ютуберов с нормальным контентом тоже). Щас и хостеры за ними потянулись, чтобы до 1го декабря успеть. It у нас было одно из немногого конкурентноспобного в мире, и то потому что его не регулировали. Но за последние 2 года всё знатно развалили ((

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1 комментарий
Jiu and vali

А мне под каждой новостью про ОРД всякие 🤡🤡🤡🤡🤡🤡 заявляли, что ничего не будет, что никто применять закон не будет, и это не обязательно. Жрите, и точка!

Кстати, всей это ебалой с маркировкой вы будете заниматься целый день, и ЗА ЛЮБУЮ ОШИБКУ ВАС ОШТРАФУЮТ. И тарифы пиздец, у некоторых ОРД от 5 000 рублей.

И теперь будут и на вас стучать, и людей наймут на поиск не маркированной рекламы. Думаете это так сложно, думаете это невозможно? Что мешает нанять 100 человек, и платить за каждое найденное нарушение по 500 рублей? То ли еще будет. А вас предупреждали, а уже все, поздно!

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Винсент Вега

Людям нравится чё, у меня знакомые, которые к рекламе отношение не имеют очень рады. Типа правильно надо нагибать комерсов, а то на завод не хотят идти. Зато всё в белую будет, прозрачно и налоги на благо родины. Так что у нас не будет поэтому ничего путного. Если бы в Китае ввели честный знак, меркурий и маркировку рекламы, всё бы схлопнулось через месяц.

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7 комментариев
Невероятный Блондин
поводом стало отсутствие пометки «реклама»

Никогда еще Абу не был так близок к посадке

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Амбассадор Черноголовки

Два чая этому господину

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Даниил Романов

А что смущает? В чем проблема идти по мобилизации в военкомат? Закон есть закон

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Алексей К

Откуда этот странный вопрос «штраф за каждое нарушение или один штраф за все»?

Есть действующая норма закона https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a15678e8770d3900c3b2b5911fa77fd66bc2f7ed/

Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей… назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения.

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Zloy Marketolog

Эту норму в 22 году придумали, а до этого было за каждый факт. Я банк Русский Стандарт нагибал так за спам звонки.

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4 комментария
Ivan Biriukov

просто беспредел

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Невероятный Блондин
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Kiss1nger

Ему плевать. Он нейросеть. ;D

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Даниил Романов

Ты все еще думаешь делать бизнес в этой стране или нет

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Mr. Z

А что смущает? В чем проблема поставить маркировку?

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1 комментарий
Роман Лебедев

А размещая рекламу в Тг канале другого ТГ канала, тоже нужно маркировать?

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Илья Исерсон

я полистал выборочно канал, реклама внешних сайтов маркирована, реклама тг каналов - нет. вероятно за нее и прижали. Да, это тоже надо маркировать как бы.
мое личное пожелание - чтобы маркировать заставили тех, кто рекламирует финки нквд и треш каналы типа топора.

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3 комментария
Игорь Панкратов

-

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Никита Ивкин

Далеко не первое, дел 7 нашел при подготовке статьи: https://vc.ru/834105

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Комментарий удален модератором

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Тоже хочу

ну и правильно. Телега превратилась в одну сплошную помойку. Бесконечный спам!

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Илья Исерсон

еще раз напомню о том, что мы практически единственные, кто сделали гайд "как маркировать корректно, со скринами на какие кнопки нажимать". Пользуйтесь: https://vc.ru/marketing/668610-markirovka-reklamy-u-blogerov-pokazyvaem-na-skrinshotah-kak-ne-popast-na-500-000-rubley

Маркировка рекламы у блогеров: показываем на…
Ну что, поиграли и хватит — законопроект о штрафах за отсутствие маркировки уже в Думе. Скоро РКН…
vc.ru
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Jiu and vali

Вот кто и будет зарабатывать

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Ware Wow

Жесть)))
А просто чужие маркировки можно размещать?

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Михаил Пономарев

А с предупреждений УФАС не судьба начать? Что, все такие злостные нарушители закона, что сразу штрафовать надо начать? Обожаю это государство

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Сергей Белков

Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло

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Бабаевский по акции

Слава богу! Спасибо , мы в безопасности!

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Васисуалий Лоханкин

Конченые мракобесы. Учитывая, что рекламой можно признать почти все: субботний тред на VC со ссылками на свои бизнесы кстати тоже.

Нашли блять преступников, которых по 200 тыс за надпись можно штрафовать.
Государство стремительно катится в бездну во всех сферах.

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109 комментариев
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